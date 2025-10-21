28η Οκτωβρίου: Ιδανικοί προορισμοί για ωραίες εκδρομές από την Αθήνα

Η 28η Οκτωβρίου πλησιάζει και, αν και πέφτει Τρίτη, όσοι έχουν ελεύθερη τη Δευτέρα μπορούν να απολαύσουν ένα τετραήμερο φθινοπωρινών αποδράσεων.
Η 28η Οκτωβρίου πλησιάζει και, αν και πέφτει Τρίτη, όσοι έχουν ελεύθερη τη Δευτέρα μπορούν να απολαύσουν ένα τετραήμερο φθινοπωρινών αποδράσεων γύρω από την Αθήνα.
Υπάρχουν πολλοί προορισμοί για κοντινές αποδράσεις: από ιστορικά μνημεία και γραφικά χωριά μέχρι φυσικές ομορφιές και παραθαλάσσιες περιοχές.
Εκδρομές από την Αθήνα
Δελφοί (~2,5 ώρες)
Ιδανικοί για τους λάτρεις της ιστορίας και του πολιτισμού. Το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μαντείο προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες, ενώ η θέα στην κοιλάδα εντυπωσιάζει.
Δραστηριότητες: Πεζοπορία στα αρχαία μονοπάτια, φωτογραφίες με θέα την κοιλάδα.
Αράχωβα / Παρνασσός (~2 ώρες)
Συνδυασμός παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, βουνού και καλού φαγητού. Ο Παρνασσός προσφέρει πεζοπορία ή χειμερινές δραστηριότητες αν ο καιρός το επιτρέπει.
Δραστηριότητες: Βόλτες στα σοκάκια, καφέ και φαγητό σε ταβέρνες, mountain bike, επίσκεψη σε χιονοδρομικά κέντρα.
Καλάβρυτα (~3 ώρες)
Ιστορική πόλη με φυσική ομορφιά. Ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος προσφέρει μοναδική διαδρομή στα βουνά.
Δραστηριότητες: Οδοντωτός, Μουσείο Ολοκαυτώματος, πεζοπορία στο Φαράγγι του Βουραϊκού, τοπικά γλυκά και κρασί.
Μονεμβασιά (~4 ώρες)
Μεσαιωνικό κάστρο σε νησιωτικό βράχο με γραφικά σοκάκια και παραδοσιακές ταβέρνες.
Δραστηριότητες: Περιήγηση στο κάστρο, γευσιγνωσία, βόλτα με βάρκα, φωτογραφίες με θέα τη θάλασσα.
Λίμνη Δόξα & Φενεός (~2 ώρες)
Ιδανικό για φυσιολάτρες, με ήρεμη ατμόσφαιρα για πεζοπορία και πικνίκ.
Δραστηριότητες: Πεζοπορία, ποδήλατο, παρατήρηση πουλιών, φωτογραφία σε ήρεμα τοπία.
Όλες οι ειδήσεις
Πωλήσεις αυτοκινήτων: Νέο best-seller στην Ελλάδα για το 2025 – Ποιο SUV εκθρόνισε το Peugeot 2008;
Το KIA των 15.890 ευρώ που πουλάει περισσότερο από Toyota C-HR στην Ελλάδα
Το φθηνότερο 7-θεσιο hybrid SUV της Peugeot που καίει 5,8 lt/100km