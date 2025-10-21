quattroruote-icon
28η Οκτωβρίου: Ιδανικοί προορισμοί για ωραίες εκδρομές από την Αθήνα

ΤΡΙΤΗ | 21.10.2025
AutoTypos Team
28i-oktovriou-idanikoi-proorismoi-gia-oraies-ekdromes-apo-tin-athina-780012

Η 28η Οκτωβρίου πλησιάζει και, αν και πέφτει Τρίτη, όσοι έχουν ελεύθερη τη Δευτέρα μπορούν να απολαύσουν ένα τετραήμερο φθινοπωρινών αποδράσεων.

Η 28η Οκτωβρίου πλησιάζει και, αν και πέφτει Τρίτη, όσοι έχουν ελεύθερη τη Δευτέρα μπορούν να απολαύσουν ένα τετραήμερο φθινοπωρινών αποδράσεων γύρω από την Αθήνα.

Υπάρχουν πολλοί προορισμοί για κοντινές αποδράσεις: από ιστορικά μνημεία και γραφικά χωριά μέχρι φυσικές ομορφιές και παραθαλάσσιες περιοχές.

Εκδρομές από την Αθήνα

Δελφοί (~2,5 ώρες)

Ιδανικοί για τους λάτρεις της ιστορίας και του πολιτισμού. Το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μαντείο προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες, ενώ η θέα στην κοιλάδα εντυπωσιάζει.
Δραστηριότητες: Πεζοπορία στα αρχαία μονοπάτια, φωτογραφίες με θέα την κοιλάδα.

Αράχωβα / Παρνασσός (~2 ώρες)

Συνδυασμός παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, βουνού και καλού φαγητού. Ο Παρνασσός προσφέρει πεζοπορία ή χειμερινές δραστηριότητες αν ο καιρός το επιτρέπει.
Δραστηριότητες: Βόλτες στα σοκάκια, καφέ και φαγητό σε ταβέρνες, mountain bike, επίσκεψη σε χιονοδρομικά κέντρα.

Καλάβρυτα (~3 ώρες)

Ιστορική πόλη με φυσική ομορφιά. Ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος προσφέρει μοναδική διαδρομή στα βουνά.
Δραστηριότητες: Οδοντωτός, Μουσείο Ολοκαυτώματος, πεζοπορία στο Φαράγγι του Βουραϊκού, τοπικά γλυκά και κρασί.

Μονεμβασιά (~4 ώρες)

Μεσαιωνικό κάστρο σε νησιωτικό βράχο με γραφικά σοκάκια και παραδοσιακές ταβέρνες.
Δραστηριότητες: Περιήγηση στο κάστρο, γευσιγνωσία, βόλτα με βάρκα, φωτογραφίες με θέα τη θάλασσα.

Λίμνη Δόξα & Φενεός (~2 ώρες)

Ιδανικό για φυσιολάτρες, με ήρεμη ατμόσφαιρα για πεζοπορία και πικνίκ.
Δραστηριότητες: Πεζοπορία, ποδήλατο, παρατήρηση πουλιών, φωτογραφία σε ήρεμα τοπία.

