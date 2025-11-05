Αυτός είναι ο πρώτος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα που χρησιμοποίει 100% LED τεχνολογία φωτισμού – Πού βρίσκεται;

Ο πρώτος αυτοκινητόδρομος της χώρας με πλήρη φωτισμό LED και «έξυπνο» σύστημα διαχείρισης μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα

Η Ολυμπία Οδός ολοκλήρωσε ένα εκτεταμένο έργο εκσυγχρονισμού του φωτισμού σε όλες τις σήραγγες του αυτοκινητοδρόμου, καθιστώντας τον πρώτο στην Ελλάδα που λειτουργεί εξ ολοκλήρου με τεχνολογία LED. Συνολικά εγκαταστάθηκαν 18.800 νέα φωτιστικά σώματα, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας που ξεπερνά το 55% σε σχέση με τα παραδοσιακά φωτιστικά νατρίου.

Στην τελική φάση του έργου, αναβαθμίστηκαν οι 12 σήραγγες και τα 9 ημιστεγάστρα της ενότητας Κορίνθου–Πατρών, όπου τοποθετήθηκαν περισσότερα από 5.000 φωτιστικά LED υψηλής απόδοσης. Όλα συνδέονται σε ένα σύγχρονο σύστημα ελέγχου DALI, το οποίο επιτρέπει την αυτόνομη ρύθμιση κάθε φωτιστικού και τη βελτιστοποίηση της έντασης φωτός ανάλογα με τις συνθήκες. Το σύστημα αυτό ενισχύει την ενεργειακή αποδοτικότητα, μειώνει τις ανάγκες συντήρησης και προσφέρει πιο ομοιόμορφο φωτισμό, βελτιώνοντας την ορατότητα και την ασφάλεια των οδηγών.

Παράλληλα, στο εσωτερικό των σηράγγων εφαρμόστηκε στρώση από ειδικό φωτοκαταλυτικό χρώμα υψηλής ανακλαστικότητας (Vitex FOS), που συμβάλλει τόσο στη βελτίωση της φωτεινότητας όσο και στη μείωση των ρύπων. Το υλικό αυτό διασπά τα οξείδια του αζώτου (NOx) που συγκεντρώνονται στους κλειστούς χώρους κυκλοφορίας και μειώνει τις επικαθίσεις των ρύπων στα τοιχώματα. Η εφαρμογή του κάλυψε περισσότερα από 125.000 τετραγωνικά μέτρα και αποτελεί την πρώτη τόσο μεγάλης κλίμακας υλοποίηση του είδους στην Ελλάδα.

Οι παρεμβάσεις αυτές φέρνουν πολλαπλά οφέλη: περιορίζουν την ενεργειακή κατανάλωση, μειώνουν το κόστος και τη συχνότητα συντήρησης, ενισχύουν την ασφάλεια και βελτιώνουν τη συνολική οδηγική εμπειρία εντός των σηράγγων.

Ο εκσυγχρονισμός του φωτισμού εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης της Ολυμπίας Οδού, με στόχο τη μηδενική καθαρή εκπομπή άνθρακα έως το 2030. Παράλληλα με την αναβάθμιση του φωτισμού, ο αυτοκινητόδρομος επενδύει σε φωτοβολταϊκά πάρκα και υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συμβάλλοντας στη μετάβαση σε πιο «πράσινες» και ενεργειακά αποδοτικές μεταφορές.

Τι κρατάμε:

Η Ολυμπία Οδός ολοκλήρωσε τον πλήρη εκσυγχρονισμό του φωτισμού σε όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου, αντικαθιστώντας όλα τα φωτιστικά με τεχνολογία LED .

Πρόκειται για τον πρώτο αυτοκινητόδρομο στην Ελλάδα που λειτουργεί εξ ολοκλήρου με LED , επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 55% .

Το νέο σύστημα DALI επιτρέπει έξυπνη διαχείριση και ρύθμιση έντασης φωτισμού ανά σημείο, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση και μειώνοντας τις ανάγκες συντήρησης.

Οι σήραγγες και τα ημιστεγάστρα εξοπλίστηκαν με περισσότερα από 5.000 φωτιστικά LED , ενώ οι επιφάνειες επαναχρωματίστηκαν με φωτοκαταλυτικό χρώμα που ανακλά περισσότερο φως και διασπά ρύπους (Vitex FOS).

Η χρήση του φωτοκαταλυτικού υλικού σε 125.000 τ.μ. αποτελεί την πρώτη εφαρμογή τέτοιας κλίμακας στην Ελλάδα .

Το έργο εντάσσεται στο πλάνο μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος έως το 2030, που περιλαμβάνει και φωτοβολταϊκά πάρκα και σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

