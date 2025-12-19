Χριστούγεννα: 5 οικονομικοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα για μονοήμερη – Κόστη

Γιατί τα Χριστούγεννα δεν χρειάζονται απαραίτητα βαλίτσες, ακριβά καταλύματα ή πολύωρα ταξίδια.Yπάρχει και άλλος τρόπος

Δεν θα σας αποκαλύπταμε κάποιο μεγάλο μυστικό αν σας λέγαμε ότι ο χειμερινός τουρισμός είναι μια πολύ ακριβή υπόθεση και οι γνωστοί προορισμοί, βουλιάζουν από τον κόσμο στις γιορτές. Αν η προοπτική του να ψάχνετε να παρκάρετε και να είστε κολλημένοι σε τεράστιες ουρές δεν σας συγκινεί, υπάρχει και άλλος τρόπος. Γύρω από την Αθήνα υπάρχουν εναλλακτικοί προορισμοί που προσφέρουν γιορτινή ατμόσφαιρα, φύση και αυθεντικές εμπειρίες και όλα αυτά, μέσα σε μία ημέρα.

Ακολουθούν λοιπόν πέντε κοντινοί προορισμοί, ιδανικοί για αυθημερόν χριστουγεννιάτικη εκδρομή.

Στενή Ευβοίας – Χριστούγεννα στην καρδιά της Δίρφυς

Απόσταση: ~1 ώρα και 30 λεπτά από Αθήνα

Καύσιμα: 27,8 € με επιστροφή

Διόδια: 7,5 € με επιστροφή

Η Στενή Ευβοίας είναι από τους πιο αυθεντικούς και αγαπημένους χειμερινούς προορισμούς κοντά στην Αθήνα. Χτισμένη στις πλαγιές της Δίρφυς, περιβάλλεται από πυκνό ελατοδάσος και προσφέρει έντονη χριστουγεννιάτικη αίσθηση, ειδικά όταν το τοπίο ντύνεται στα λευκά. Τα τρεχούμενα νερά του ρέματος που διέρχεται δίπλα στο χωριό και οι κατάφυτες με πλατάνια όχθες του, δημιουργούν ιδανικό σκηνικό για μια αυθημερόν απόδραση που συνδυάζει φύση, καλό φαγητό και χαλάρωση. Η συνέχιση της διαδρομής προς τους Στροπώνες ή κυκλικά προς το Μετόχι, είναι μια επιλογή που θα σας χαρίσει μοναδικές εικόνες.

✔ Περίπατος στη φύση και στα μονοπάτια πλάι στο ρέμα

✔ Παραδοσιακές ταβέρνες με τζάκι και ντόπια κρεατικά

✔ Ιδανικός προορισμός για χειμερινή αυθημερόν απόδραση κοντά στην Αθήνα

Βίλια – Το αυθεντικό χειμωνιάτικο χωριό της Αττικής

Απόσταση: ~1 ώρα

Καύσιμα: 15,9 € με επιστροφή

Διόδια: 5 € με επιστροφή (υπάρχει και διαδρομή χωρίς διόδια)

Κοντά στην Αθήνα, τα Βίλια ξεχωρίζουν για την ηρεμία και την παραδοσιακή τους όψη. Πέτρινα σπίτια, ήσυχοι δρόμοι και καθαρός ορεινός αέρας συνθέτουν ένα ιδανικό σκηνικό για μια χριστουγεννιάτικη αυθημερόν απόδραση. Το καλό φαγητό είναι από μόνος του ένας λόγος για επίσκεψη και οι ταβέρνες της περιοχής φημίζονται για τα κρεατικά τους. Σε κοντινή απόσταση επίσης βρίσκονται το Πόρτο Γερμενό, η Ψάθα και το Αλεποχώρι, αν θέλετε να συνδυάσετε ημιορεινές παραστάσεις αλλά και θάλασσα.

✔ Παραδοσιακή κουζίνα

✔ Ρομαντική ατμόσφαιρα

✔ Μακριά από την πολυκοσμία

Λιβαδειά & Πηγές Κρύας – Χειμωνιάτικο τοπίο καρτ ποστάλ

Απόσταση: ~1 ώρα και 40 λεπτά

Καύσιμα: 36,8 € με επιστροφή

Διόδια: 16,30 € με επιστροφή

40 παλικάρια, δεν μπορούν να κάνουν λάθος. Η Λιβαδειά είναι ένας όμορφος προορισμός με σήμα κατατεθέν της Πηγές της Κρύας και το ποταμάκι που σχηματίζουν. Είναι εντυπωσιακή όλες τις εποχές, όμως τον χειμώνα αποκτά ιδιαίτερη μαγεία. Το τρεχούμενο νερό, τα γεφυράκια και η φύση δημιουργούν εικόνες που θυμίζουν παραμύθι, με τις επιλογές για καφέ, φαγητό και γλυκό, να καλύπτουν όλα τα γούστα. Η διαμόρφωση που έχει κάνει ο δήμος γύρω από το ποτάμι και τις πηγές, προσφέρεται ιδανικά για περπάτημα.

✔ Περίπατος δίπλα στο ποτάμι

✔ Ιδανικό για φωτογραφίες

✔ Συνδυάζεται εύκολα με καφέ ή φαγητό

Αρβανίτσα – Ελικώνας: Χριστούγεννα στο δάσος

Απόσταση: ~1 ώρα και 50 λεπτά

Καύσιμα: 37,6 € με επιστροφή

Διόδια: 11 € με επιστροφή

Η Αρβανίτσα, στις πλαγιές του Ελικώνα, είναι από τους πιο όμορφους κοντινούς χειμερινούς προορισμούς. Πρόκειται για ένα πλάτωμα στα 1000 μέτρα υψόμετρο, δίπλα στο δρόμο, που αποτελεί μέρος ενός οροπεδίου του βουνού. Το ελατόδασος, οι ξύλινες υποδομές και το ορεινό τοπίο δημιουργούν αίσθηση γιορτής μέσα στη φύση. Από το σημείο ξεκινούν μονοπάτια που οδηγούν μέσα στο πυκνό και παρθένο δάσος. Αν πεινάσετε, υπάρχει ταβέρνα, ενώ συνεχίζοντας ευθεία προς τα δυτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε το Κυριάκι για περισσότερες επιλογές.

✔ Περίπατοι μέσα στο δάσος

✔ Συχνά με χιόνι τον χειμώνα

✔ Τέλεια επιλογή για οικογένειες

Λίμνη Δόξα (Φενεός) – Χριστουγεννιάτικη απόδραση αλπικού τύπου

Απόσταση: ~2 ώρες

Καύσιμα: 48,1 € με επιστροφή

Διόδια: 17 € με επιστροφή

Η Λίμνη Δόξα είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς χειμερινούς προορισμούς κοντά στην Αθήνα. Αποτελεί ένα από τα καλύτερα και σίγουρα ομορφότερα παραδείγματα ένταξής, μιας τεχνητής λίμνης στο περιβάλλον που τη περικλείει. Το τοπίο, με τις κατάφυτες πλαγιές γύρω από την επιφάνεια του νερού, προσφέρει μοναδικές εικόνες που δύσκολα πιστεύεις ότι θα μπορούσες να συναντήσεις στην Ελλάδα. Μπορείτε να κάνετε τον γύρο της Λίμνης εύκολα είτε με αυτοκίνητο είτε με τα πόδια. Σήμα κατατεθέν, το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου που βρίσκεται πάνω σε μια λωρίδα γης. Η Γκούρα, σε κοντινή απόσταση από τη λίμνη, αποτελεί επίσης ένα εξαιρετικό προορισμό για φαγητό και καφέ.

✔ Μοναδικό τοπίο

✔ Εικόνες ιδανικές για φωτογραφία

✔ Παράλληλες δραστηριότητες