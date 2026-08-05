Δεκαπενταύγουστος: 5 φθηνοί προορισμοί της «τελευταίας στιγμής»

Δεν έχεις οργανώσει ακόμη την απόδραση του Δεκαπενταύγουστου; Πέντε κοντινοί προορισμοί από Αθήνα και Θεσσαλονίκη κρατούν χαμηλά το κόστος μετακίνησης.

Ο Δεκαπενταύγουστος αποτελεί παραδοσιακά μία από τις ακριβότερες περιόδους του καλοκαιριού, ειδικά για όσους αναζητούν κατάλυμα ή ακτοπλοϊκά εισιτήρια την τελευταία στιγμή. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψεις την ιδέα μιας σύντομης απόδρασης. Η οικονομικότερη λύση βρίσκεται συνήθως σε κοντινούς ηπειρωτικούς προορισμούς, στους οποίους μπορείς να φτάσεις με το αυτοκίνητο χωρίς να χρειαστεί να πληρώσεις ακριβά εισιτήρια πλοίου ή αεροπλάνου. Επιλέξαμε πέντε φθηνούς προορισμούς από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, υπολογίζοντας το κόστος για τη διαδρομή μετάβασης και επιστροφής. Οι υπολογισμοί έγιναν για ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο με μέση κατανάλωση 7,5 λίτρα/100 χλμ. και τιμή αμόλυβδης 95 οκτανίων 1,98 ευρώ/λίτρο. Στο συνολικό ποσό περιλαμβάνονται και τα διόδια του 2026, όπου υπάρχουν. Δεν περιλαμβάνονται οι τοπικές μετακινήσεις στον προορισμό.

Από την Αθήνα

Χαλκίδα – Από 31 ευρώ με επιστροφή

Απόσταση: περίπου 77 χλμ. ανά διαδρομή

Χρόνος: περίπου 1 ώρα

Καύσιμα με επιστροφή: περίπου 23 ευρώ

Διόδια με επιστροφή: 7,80 ευρώ

Συνολικό κόστος: περίπου 31 ευρώ

Η Χαλκίδα παραμένει μία από τις πιο εύκολες και οικονομικές επιλογές για όσους ξεκινούν από την Αθήνα. Σε περίπου μία ώρα οδήγησης μπορείς να βρεθείς δίπλα στη θάλασσα, χωρίς να χρειαστεί να οργανώσεις ακτοπλοϊκό ταξίδι. Η παλιά γέφυρα του Ευρίπου και το ιδιαίτερο φαινόμενο των «τρελών νερών» αποτελούν τα σημεία αναφοράς της πόλης, ενώ η παραλιακή είναι γεμάτη καφέ, ουζερί και εστιατόρια. Για μπάνιο μπορείς να κινηθείς προς Αλυκές Δροσιάς, Λευκαντί ή Ερέτρια. Το κόστος καυσίμων και διοδίων υπολογίζεται σε περίπου 31 ευρώ συνολικά ή μόλις 15,50 ευρώ ανά άτομο, εάν ταξιδεύουν δύο επιβάτες. Όποιος επιλέξει διαδρομή χωρίς διόδια μπορεί να περιορίσει ακόμη περισσότερο το έξοδο, με αντίτιμο λίγο μεγαλύτερο χρόνο οδήγησης.

Λουτράκι – Από 33 ευρώ με επιστροφή

Απόσταση: περίπου 81 χλμ. ανά διαδρομή

Χρόνος: περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά

Καύσιμα με επιστροφή: περίπου 24 ευρώ

Διόδια με επιστροφή: 9,20 ευρώ

Συνολικό κόστος: περίπου 33 ευρώ

Το Λουτράκι προσφέρει θάλασσα, φαγητό και βραδινή βόλτα σε απόσταση λίγο μεγαλύτερη της μίας ώρας από την Αθήνα. Η μεγάλη παραλία μπροστά στην πόλη επιτρέπει στον επισκέπτη να αφήσει το αυτοκίνητο και να περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας χωρίς πρόσθετες μετακινήσεις. Αξίζει επίσης μια επίσκεψη στη λίμνη Ηραίου, στον αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου και στον φάρο Μελαγκάβι. Επειδή, όμως, αυτές οι διαδρομές προσθέτουν αρκετά χιλιόμετρα, δεν έχουν υπολογιστεί στο βασικό κόστος του ταξιδιού. Για μετάβαση και επιστροφή από την Αθήνα χρειάζονται περίπου 24 ευρώ για βενζίνη και 9,20 ευρώ για διόδια. Το σύνολο διαμορφώνεται κοντά στα 33 ευρώ, δηλαδή περίπου 16,50 ευρώ ανά επιβάτη για δύο άτομα.

Ναύπλιο – Από 56 ευρώ με επιστροφή

Απόσταση: περίπου 139 χλμ. ανά διαδρομή

Χρόνος: περίπου 1 ώρα και 50 λεπτά

Καύσιμα με επιστροφή: περίπου 41 ευρώ

Διόδια με επιστροφή: 15,10 ευρώ

Συνολικό κόστος: περίπου 56 ευρώ

Το Ναύπλιο βρίσκεται πιο μακριά από τις δύο προηγούμενες επιλογές, αλλά παραμένει ένας προσιτός προορισμός για ένα διήμερο ή τριήμερο. Η παλιά πόλη, το Παλαμήδι, η Ακροναυπλία και η παραλιακή διαδρομή μέχρι την Αρβανιτιά προσφέρουν αρκετές επιλογές χωρίς να απαιτούν συνεχή χρήση του αυτοκινήτου. Για μπάνιο μπορείς να επιλέξεις την Αρβανιτιά, την Καραθώνα ή το κοντινό Τολό. Τον Δεκαπενταύγουστο, πάντως, είναι προτιμότερο να ξεκινήσεις νωρίς, καθώς η κίνηση προς την Πελοπόννησο και η αναζήτηση θέσης στάθμευσης μπορούν να αυξήσουν αισθητά τον χρόνο του ταξιδιού. Η διαδρομή των περίπου 278 χιλιομέτρων με επιστροφή απαιτεί βενζίνη αξίας περίπου 41 ευρώ. Μαζί με τα διόδια, το συνολικό κόστος φτάνει τα 56 ευρώ, ή περίπου 28 ευρώ ανά άτομο για δύο επιβάτες.

Από τη Θεσσαλονίκη

Άφυτος Χαλκιδικής – Από 25 ευρώ με επιστροφή

Απόσταση: περίπου 85 χλμ. ανά διαδρομή

Χρόνος: περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά

Καύσιμα με επιστροφή: περίπου 25 ευρώ

Διόδια: 0 ευρώ

Συνολικό κόστος: περίπου 25 ευρώ

Η Άφυτος είναι μία από τις πλέον γραφικές επιλογές της Κασσάνδρας και μπορεί να προσεγγιστεί από τη Θεσσαλονίκη χωρίς διόδια. Ο παραδοσιακός οικισμός, τα πέτρινα σπίτια και τα καταστήματα με θέα στον Τορωναίο Κόλπο δημιουργούν ένα διαφορετικό σκηνικό από εκείνο των μεγαλύτερων τουριστικών θέρετρων της Χαλκιδικής. Οι παραλίες Βάρκες και Λιόση βρίσκονται κοντά στον οικισμό, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκονται η Καλλιθέα και η Νέα Φώκαια. Επειδή πρόκειται για Δεκαπενταύγουστο, η πραγματική διάρκεια του ταξιδιού μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τη θεωρητική, ιδιαίτερα στην έξοδο της Θεσσαλονίκης και στα σημεία του οδικού δικτύου πριν από την Κασσάνδρα. Για τα περίπου 170 χιλιόμετρα με επιστροφή, η βενζίνη υπολογίζεται κοντά στα 25 ευρώ. Για δύο άτομα το μεταφορικό κόστος περιορίζεται στα 12,50 ευρώ ανά επιβάτη.

Ουρανούπολη – Από 47 ευρώ με επιστροφή

Απόσταση: περίπου 138 χλμ. ανά διαδρομή

Χρόνος: περίπου 2 ώρες

Καύσιμα με επιστροφή: περίπου 41 ευρώ

Διόδια με επιστροφή: 5,80 ευρώ

Συνολικό κόστος: περίπου 47 ευρώ

Η Ουρανούπολη είναι η πιο μακρινή από τις πέντε προτάσεις, αλλά προσφέρει έναν συνδυασμό παραλιών και ιδιαίτερου τοπίου που δικαιολογεί την απόσταση. Αποτελεί το τελευταίο μεγάλο τουριστικό σημείο πριν από τα σύνορα του Αγίου Όρους και ταυτόχρονα αφετηρία για θαλάσσιες εκδρομές γύρω από τη χερσόνησο του Άθω. Εκτός από τις κοντινές παραλίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για ημερήσια επίσκεψη στην Αμμουλιανή και στα Δρένια. Τα εισιτήρια του πλοίου και οι θαλάσσιες εκδρομές δεν περιλαμβάνονται, φυσικά, στον υπολογισμό. Η διαδρομή Θεσσαλονίκη–Ουρανούπολη κοστίζει περίπου 23,40 ευρώ ανά κατεύθυνση. Επομένως, η μετάβαση και επιστροφή υπολογίζεται κοντά στα 47 ευρώ, από τα οποία περίπου 41 ευρώ αφορούν καύσιμα και 5,80 ευρώ διόδια. Με δύο επιβάτες, η αναλογία είναι περίπου 23,50 ευρώ ανά άτομο.