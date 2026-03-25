Επίσκεψη στο Μεσολόγγι: 200 χρόνια από την ηρωική Έξοδο

Δύο αιώνες μετά, το κορυφαίο σύμβολο αυτοθυσίας της Ελληνικής Επανάστασης εξακολουθεί να διαμορφώνει τη συλλογική μνήμη και την ταυτότητα των Ελλήνων

Το 2026 συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου, ένα από τα πιο δραματικά και φορτισμένα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης. Η κορύφωση της τρίτης πολιορκίας της πόλης, τη νύχτα της 10ης προς 11η Απριλίου 1826, δεν αποτέλεσε απλώς μια στρατιωτική πράξη, αλλά μια ύστατη επιλογή αξιοπρέπειας απέναντι στην πείνα, την εξάντληση και την επερχόμενη ήττα.

Η πόλη για το επόμενο διάστημα θα ζει και θα αναπνέει την σημαντική αυτή επέτειο με πληθώρα εκδηλώσεων και δρώμενων. Το Μεσολόγγι αλλά και η ευρύτερη περιοχή των λιμνοθαλασσών, είναι έτσι και αλλιώς ένας μοναδικός προορισμός ιδιαίτερου φυσικού κάλλους στην Ελλάδα, ωστόσο εν όψει της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου και με βάση αυτή την ιστορική συγκυρία, αποκτά ένα πρόσθετο, ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Αν δεν έχετε επισκεφθεί την περιοχή και την πόλη, ίσως τώρα είναι η ιδανική στιγμή, ενώ και για όσους έχουν βρεθεί εκεί στο παρελθόν, σίγουρα αξίζει μια «επανάληψη» τώρα που το μέρος θα αποτελέσει πόλο ιστορικής μνήμης.

Η πολιορκία που έγινε σύμβολο

Η τρίτη πολιορκία του Μεσολόγγι (1825-1826) διήρκεσε σχεδόν έναν χρόνο, με τις δυνάμεις της Οθωμανική Αυτοκρατορία και του Ιμπραήμ πασά της Αιγύπτου να επιχειρούν να κάμψουν την αντίσταση των πολιορκημένων. Παρά τις συνεχείς επιθέσεις και τις ελλείψεις σε τρόφιμα και πολεμοφόδια, οι υπερασπιστές της πόλης κράτησαν τις θέσεις τους πολύ πέρα από τα όρια της ανθρώπινης αντοχής.

Καθώς οι συνθήκες γίνονταν αφόρητες, η απόφαση για την Έξοδο δεν ήταν στρατηγική επιλογή με όρους νίκης, αλλά πράξη ανάγκης και τιμής. Οι πολιορκημένοι, στρατιώτες και άμαχοι, επέλεξαν να σπάσουν τον κλοιό, γνωρίζοντας ότι οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν ελάχιστες.

Η στιγμή της Εξόδου

Τη νύχτα της 10ης Απριλίου 1826, οι Μεσολογγίτες επιχείρησαν τη μαζική έξοδο. Το σχέδιο προέβλεπε συντονισμένη διάσπαση των οθωμανικών γραμμών, όμως η επιχείρηση προδόθηκε. Ακολούθησε σφαγή, με χιλιάδες να πέφτουν στο πεδίο της μάχης ή να αιχμαλωτίζονται.

Παρά την τραγική κατάληξη, η Έξοδος του Μεσολογγίου χαράχτηκε ως μία από τις πιο ηρωικές πράξεις της Επανάστασης. Δεν ήταν μια νίκη με τη συμβατική έννοια, αλλά μια πράξη που μετέτρεψε την ήττα σε διαχρονικό σύμβολο ελευθερίας.

Η διεθνής απήχηση

Η είδηση της πτώσης του Μεσολογγίου συγκλόνισε την Ευρώπη. Σε μια εποχή όπου οι ιδέες του Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης εξακολουθούσαν να επηρεάζουν την πολιτική σκέψη, η ελληνική υπόθεση έπαψε να θεωρείται μια τοπική εξέγερση.

Η Έξοδος λειτούργησε ως καταλύτης για την ενίσχυση του φιλελληνικού κινήματος. Διανοούμενοι, καλλιτέχνες και πολιτικοί είδαν στους Έλληνες έναν λαό που αγωνίζεται για την ελευθερία και την αυτοδιάθεση. Η πίεση της κοινής γνώμης προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εντάθηκε, οδηγώντας σε μια σταδιακή διπλωματική μεταστροφή.

Από τη συγκίνηση στην παρέμβαση

Η αλλαγή στάσης των Μεγάλων Δυνάμεων αποτυπώθηκε στη Συνθήκη του Λονδίνου, η οποία άνοιξε τον δρόμο για πιο ενεργή εμπλοκή στο ελληνικό ζήτημα. Λίγους μήνες αργότερα, η Ναυμαχία του Ναυαρίνου αποτέλεσε το καθοριστικό πλήγμα για την οθωμανική κυριαρχία, επιταχύνοντας την πορεία προς τη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.

Έτσι, ένα γεγονός που φαινομενικά κατέληξε σε ήττα, συνέβαλε ουσιαστικά στη διεθνοποίηση της Ελληνικής Επανάστασης και στην τελική της δικαίωση.

Μνήμη και ταυτότητα δύο αιώνες μετά

Διακόσια χρόνια αργότερα, το Μεσολόγγι δεν αποτελεί απλώς έναν ιστορικό τόπο. Είναι ένα σύμβολο που συνεχίζει να επηρεάζει τη συλλογική συνείδηση των Ελλήνων. Η Έξοδος υπενθυμίζει ότι η ιστορία δεν είναι μια στατική αφήγηση, αλλά μια ζωντανή παρακαταθήκη αξιών.

Σε μια εποχή διαφορετικών προκλήσεων, το μήνυμα του Μεσολογγίου παραμένει επίκαιρο: η ελευθερία, όπως και αν ορίζεται και σε όποιο πλαίσιο, δεν είναι δεδομένη και η υπεράσπισή της απαιτεί βούληση, ενότητα και, συχνά, θυσίες.