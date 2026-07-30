Ο γύρος της Χαλκιδικής με το υβριδικό BYD ATTO 2 DM-i: 1.500 χιλιόμετρα σε έναν καλοκαιρινό παράδεισο (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα ταξιδιωτικό που ξεκίνησε με δοκιμή του πολύπλευρου χαρακτήρα του συστήματος DM-i της BYD, με το οποίο στην πόλη κινείσαι ηλεκτρικά χωρίς καν να σκέφτεσαι τη φόρτιση, αλλά όποτε θέλεις να αποδράσεις φουλάρεις βενζίνη και φεύγεις, ήταν η αφορμή για ένα ταξίδι χωρίς χιλιομετρικούς περιορισμούς. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη σε ολόκληρη τη Χαλκιδική. Σχεδόν 1.600 χιλιόμετρα, εναλλαγές τοπίων, χαρακτήρα και γαλαζοπράσινα νερά μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι τελικά, όντως, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Η Χαλκιδική δεν είναι απλά ένας προορισμός. Είναι τρεις διαφορετικοί κόσμοι που ξεκινούν λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη και απλώνονται προς το Αιγαίο σαν τρία δάχτυλα που δεν μοιάζουν και πολύ μεταξύ τους. Η ανατολική πλευρά έχει τη σιωπή και τη σχεδόν τελετουργική ατμόσφαιρα του Αγίου Όρους. Η Σιθωνία χτίζει την εικόνα της με πευκοδάση, μικρούς κόλπους και νερά που θυμίζουν νησί. Η Κασσάνδρα, από την άλλη, ανεβάζει την ένταση με οργανωμένες παραλίες, κοσμοπολίτικους οικισμούς και νύχτες που κρατούν περισσότερο από τις ημέρες.

Αυτός ακριβώς ήταν και ο λόγος που επιλέξαμε να μην τη δούμε ως μία ακόμη καλοκαιρινή εξόρμηση. Θέλαμε να τη διασχίσουμε σαν ενιαίο οδοιπορικό, να περάσουμε από το ένα της πρόσωπο στο άλλο και να καταλάβουμε πόσο γρήγορα αλλάζει ο χαρακτήρας του τόπου. Η αφετηρία μας ήταν η Θεσσαλονίκη και ο σύμμαχός μας, το νέοBYD ATTO 2 DM-i, ένα compact plug-in hybrid SUV που μοιάζει φτιαγμένο ακριβώς για αυτήν τη μετάβαση: ηλεκτρικό και αθόρυβο μέσα στην πόλη, ξεκούραστο στο ταξίδι και χωρίς το άγχος ότι μια μεγάλη διαδρομή πρέπει να προγραμματιστεί γύρω από την επόμενη φόρτιση. Βασική, αυτό το επαναφορτιζόμενο B-SUV (το μοναδικό για την ώρα στην αγορά μας), δεν χρειάζεται καν φόρτιση στο ταξίδι, αφού φροντίζει πάντα να έχει απόθεμα μπαταρίας, λειτουργώντας σαν παραδοσιακό Full Hybrid, με πολύ λογική κατανάλωση. Εντυπωσιακά χαμηλή για την ακρίβεια. Το πιο σημαντικό ωστόσο, είναι ότι με αυτή τη λογική λειτουργίας αλλά και με την άνεση που προσφέρει συνολικά, καταφέραμε χωρίς πολύ σκέψη και χωρίς καθόλου κούραση, να κάνουμε το γύρο της Χαλκιδικής σε μόλις μία ημέρα.

Όσο για τους προορισμούς που είχαμε στο μυαλό μας, δεν σχημάτιζαν μια «σωστή» λίστα στάσεων. Έμοιαζαν περισσότερο με υπενθύμιση ότι αξίζει να αφήσεις χώρο και για το απρογραμμάτιστο. Έναν δρόμο που κατεβαίνει προς μια άγνωστη παραλία, έναν οικισμό που δεν βρίσκεται στα πρώτα αποτελέσματα μιας αναζήτησης ή μια στάση που διαρκεί περισσότερο επειδή το τοπίο δεν σε αφήνει να φύγεις. Κρατήσαμε, λοιπόν, τα βασικά σημεία ως πυξίδα και όχι ως αυστηρό πρόγραμμα. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το Urban Escape μάς.

Αφήνοντας πίσω την πόλη

Η απόδραση δεν αρχίζει όταν εμφανιστεί η θάλασσα. Αρχίζει τη στιγμή που αποφασίζεις να αφήσεις πίσω σου την πόλη. Στη δική μας περίπτωση, αυτό σήμαινε να ξεμπλέξουμε από την κίνηση της Θεσσαλονίκης, να περάσουμε τα έργα του Fly Over και να βρεθούμε στην Εγνατία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ξεκινήσαμε δηλαδή το ταξίδι μας λίγο ανορθόδοξα, ή ανάποδα, αν το θέλετε.

Η πρώτη… Χαλκιδική που συναντήσαμε δεν ήταν εκείνη των beach bars και των γεμάτων δρόμων. Η Ολυμπιάδα και η Ιερισσός έχουν μια άλλη κλίμακα. Δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν, ούτε να επιβάλουν τον ρυθμό τους στον επισκέπτη. Μεγάλες παραλίες, χαμηλοί τόνοι και οικισμοί που εξακολουθούν να λειτουργούν σαν πραγματικοί τόποι και όχι μόνο σαν θερινά σκηνικά. Εδώ αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι η ανατολική Χαλκιδική δεν είναι απλώς το λιγότερο προβεβλημένο κομμάτι του χάρτη. Είναι η πλευρά της που κρατά περισσότερο χώρο για σιωπή.

Όσο πλησιάζεις προς την Ουρανούπολη, η αίσθηση αλλάζει ακόμη περισσότερο. Η παρουσία του Αγίου Όρους δεν γίνεται αντιληπτή μόνο ως γεωγραφικό όριο, αλλά και ως ατμόσφαιρα. Η Ουρανούπολη στέκεται ακριβώς ανάμεσα σε δύο κόσμους. Από τη μία, αποτελεί την πύλη προς την Αθωνική Πολιτεία και το σημείο αναχώρησης για τις θαλάσσιες περιηγήσεις κατά μήκος των μοναστηριών. Από την άλλη, είναι ένας ζωντανός καλοκαιρινός προορισμός, με παραλιακές ταβέρνες, μικρά καταστήματα, καταλύματα και κόσμο από διαφορετικές χώρες. Το ιδιαίτερο είναι ότι οι δύο αυτές ταυτότητες δεν συγκρούονται. Συνυπάρχουν και δημιουργούν μια αίσθηση που δύσκολα συναντάς αλλού στην Ελλάδα.

Θα μπορούσαμε να μείνουμε περισσότερο. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα κάθε οδοιπορικού στη Χαλκιδική. Κάθε στάση μοιάζει ικανή να ακυρώσει το υπόλοιπο πρόγραμμα. Όμως ο σκοπός μας δεν ήταν να επιλέξουμε το καλύτερο σημείο. Ήταν να δούμε πώς μεταμορφώνεται ο τόπος. Έτσι, αφήσαμε πίσω μας την Ουρανούπολη, περάσαμε από την Τρυπητή –την πύλη προς την Αμμουλιανή– και κινηθήκαμε προς τη Σιθωνία.

ΤΙ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΟΔΙ Η διαφορετική πλευρά της Χαλκιδικής Το τρίτο πόδι είναι το πιο ήσυχο, αλλά και το πιο ιδιαίτερο από τα τρία της Χαλκιδικής. Δεν έχει την έντονη τουριστική ανάπτυξη της Κασσάνδρας ούτε τη συνεχή εναλλαγή παραλιών και θερέτρων της Σιθωνίας. Εδώ τον τόνο δίνει το όρος του Άθω. Όσο πλησιάζεις προς την Ουρανούπολη, οι ρυθμοί χαμηλώνουν και η περιοχή αποκτά έναν διαφορετικό, σχεδόν κατανυκτικό αέρα. Η πύλη προς το Άγιο Όρος Για πολλούς επισκέπτες, το ταξίδι στο τρίτο πόδι δεν έχει ως τελικό προορισμό κάποια παραλία, αλλά το ίδιο το Άγιο Όρος ή το περιβόλι της Παναγίας, όπως είναι γνωστό. Η Ουρανούπολη αποτελεί το βασικό σημείο αναχώρησης των προσκυνητών, οι οποίοι παραλαμβάνουν εκεί το διαμονητήριό τους και επιβιβάζονται στα πλοία που κατευθύνονται προς τη Δάφνη και τις μονές της δυτικής ακτής. Για την ανατολική πλευρά υπάρχουν επίσης αναχωρήσεις από την Ιερισσό, με την απαραίτητη προηγούμενη συνεννόηση. Η παρουσία των προσκυνητών, τα πρωινά δρομολόγια και η συνεχής κίνηση προς το λιμάνι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής της περιοχής. Πώς να οργανώσετε τη διαδρομή Η πιο πρακτική σειρά είναι Ολυμπιάδα, Ιερισσός και στη συνέχεια Ουρανούπολη. Έτσι αποφεύγετε τις συνεχείς επιστροφές και κρατάτε το πιο ιδιαίτερο κομμάτι της ημέρας για το τέλος. Υπολογίστε τουλάχιστον μία ολόκληρη ημέρα, ειδικά αν θέλετε να συνδυάσετε μπάνιο, φαγητό και απογευματινή βόλτα. Για όσους δεν εισέρχονται στο Άγιο Όρος Οι θαλάσσιες περιηγήσεις κατά μήκος της Αθωνικής Πολιτείας επιτρέπουν στους επισκέπτες να δουν από τη θάλασσα ιστορικές μονές και τμήματα της χερσονήσου. Καλό είναι να ελέγξετε εγκαίρως τις ώρες αναχώρησης και να κάνετε κράτηση, ειδικά κατά την υψηλή περίοδο. Τι να συνδυάσετε Η Αμμουλιανή αξίζει μια ξεχωριστή ημερήσια εκδρομή ή ακόμη και μία διανυκτέρευση. Αν ο χρόνος είναι περιορισμένος, παραμείνετε στην ηπειρωτική διαδρομή αντί να προσπαθήσετε να χωρέσετε τα πάντα στην ίδια ημέρα.

Εκεί όπου ο δρόμος συναντά τη θάλασσα

Η μετάβαση είναι εντυπωσιακή, επειδή δεν χρειάζεται κάποιο σαφές σύνορο. Απλώς, κάποια στιγμή, ο δρόμος αρχίζει να ακολουθεί τη θάλασσα, τα πεύκα πλησιάζουν στην άσφαλτο και οι μικροί κόλποι διαδέχονται ο ένας τον άλλον. Η Σιθωνία δεν αποκαλύπτεται από ένα σημείο θέας. Χτίζεται μέσα από τη διαδρομή. Από την Τρανή Αμμούδα μέχρι τη Βουρβουρού και από εκεί προς τον Νέο Μαρμαρά, η εικόνα αλλάζει διαρκώς, αλλά διατηρεί ένα κοινό στοιχείο: την αίσθηση ότι η στεριά και η θάλασσα δεν χωρίζονται πραγματικά.

Στην Τρανή Αμμούδα, η κλίμακα είναι ανοιχτή και φωτεινή. Η μεγάλη αμμουδιά και τα καθαρά νερά δημιουργούν μια παραλία που μπορεί να δεχθεί πολύ κόσμο χωρίς να χάνει εύκολα την αίσθηση του χώρου. Λίγο αργότερα, στη Βουρβουρού, το τοπίο γίνεται πιο σύνθετο. Μικροί προστατευμένοι κόλποι, νησίδες απέναντι από την ακτή και δεκάδες σκάφη που κινούνται ανάμεσα σε παραλίες οι οποίες μοιάζουν προσβάσιμες μόνο από τη θάλασσα. Είναι ίσως το σημείο όπου η Χαλκιδική πλησιάζει περισσότερο στην εικόνα ενός νησιωτικού προορισμού, χωρίς να χάνει το πυκνό πράσινο της Βόρειας Ελλάδας.

Το ATTO 2 DM-i ταίριαξε σε αυτήν τη διαδρομή ακριβώς επειδή δεν απαιτούσε την προσοχή μας. Στα κομμάτια χαμηλής ταχύτητας κινούνταν συχνά ηλεκτρικά, αθόρυβα και ομαλά, ενώ στις μεγαλύτερες αποστάσεις το υβριδικό σύστημα αναλάμβανε να διαχειριστεί μόνο του την ενέργεια. Δεν ταξιδεύαμε με το βλέμμα στην ένδειξη της μπαταρίας, ούτε ψάχναμε πρίζα σε κάθε στάση. Η φόρτιση παρέμενε πλεονέκτημα όταν ήταν διαθέσιμη, όχι προϋπόθεση για να συνεχιστεί η ημέρα. Σε ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε δεκάδες αλλαγές ρυθμού, παρακάμψεις και αυθόρμητες στάσεις, αυτό αποδείχθηκε ουσιαστικότερο από οποιονδήποτε εντυπωσιακό αριθμό.

Αυτό φάνηκε και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσαμε το αυτοκίνητο. Στη Θεσσαλονίκη το ATTO 2 DM-i μπορούσε να λειτουργήσει σαν ηλεκτρικό καθημερινό μέσο, αξιοποιώντας τη φόρτιση. Μόλις όμως η διαδρομή άνοιξε, δεν υπήρχε λόγος να αντιμετωπίζουμε κάθε χιλιόμετρο σαν ενεργειακό υπολογισμό. Το βενζινοκίνητο μέρος του συστήματος και η ηλεκτρική κίνηση συνεργάζονταν χωρίς να γίνονται θέμα, ακόμη και όταν το πρόγραμμα άλλαζε. Αυτή η ελευθερία είναι ίσως η πιο ουσιαστική υπόσχεση ενός σύγχρονου plug-in hybrid: να μειώνει την κατανάλωση στην καθημερινότητα, χωρίς να περιορίζει την αυθόρμητη απόδραση.

Ο Νέος Μαρμαράς έφερε ξανά την ανθρώπινη ένταση στο τοπίο. Χτισμένος αμφιθεατρικά, με μαρίνα, ανηφορικά σοκάκια και συνεχή κίνηση το καλοκαίρι, είναι ίσως το πιο κοσμοπολίτικο σημείο της Σιθωνίας. Λίγο πιο πέρα, το Porto Carras θυμίζει την εποχή κατά την οποία η Χαλκιδική άρχισε να συστήνεται διεθνώς ως μεγάλος τουριστικός προορισμός. Το μέγεθος του συγκροτήματος, η μαρίνα και η ιστορία του λειτουργούν σαν αντίστιξη στους μικρούς κόλπους που είχαμε συναντήσει νωρίτερα. Και αυτή είναι η Σιθωνία. Δεν είναι απομονωμένη, ούτε κοσμοπολίτικη, αλλά μπορεί να γίνει και τα δύο μέσα σε λίγα χιλιόμετρα.

ΤΙ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΟΔΙ Η διαδρομή που θέλει χρόνο Πότε να ξεκινήσετε Η Σιθωνία χρειάζεται πρωινή αναχώρηση. Οι αποστάσεις μπορεί να φαίνονται μικρές, όμως οι επαρχιακοί δρόμοι, η θερινή κίνηση και οι συχνές στάσεις αυξάνουν σημαντικά τον πραγματικό χρόνο του ταξιδιού. Αποφύγετε να σχεδιάσετε ολόκληρο τον γύρο της χερσονήσου σε μία ημέρα, εκτός αν ο στόχος είναι αποκλειστικά η οδήγηση. Ποια πλευρά να επιλέξετε Η ανατολική ακτή προσφέρεται περισσότερο για πρωινό μπάνιο, καθώς διαθέτει πολλές μεγάλες και φωτεινές παραλίες. Η δυτική πλευρά λειτουργεί καλύτερα αργότερα μέσα στην ημέρα, με περισσότερες επιλογές για φαγητό, βόλτα και στάσεις την ώρα που χαμηλώνει ο ήλιος. Σκάφος στη Βουρβουρού Η ενοικίαση μικρού σκάφους είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να γνωρίσετε την περιοχή. Χρειάζεται, όμως, έγκαιρη κράτηση, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Ζητήστε αναλυτική ενημέρωση για τα επιτρεπόμενα όρια πλεύσης, τον καιρό, τα καύσιμα και τα σημεία όπου επιτρέπεται η προσέγγιση. Στάθμευση και πρόσβαση Στις δημοφιλέστερες παραλίες, η άφιξη πριν από τις 10:00 διευκολύνει αισθητά την εύρεση θέσης. Μην αφήνετε το αυτοκίνητο σε σημεία που περιορίζουν την κυκλοφορία ή την πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ακόμη και αν ακολουθούν το ίδιο παράδειγμα άλλοι επισκέπτες. Πού να μείνετε Για πιο ήρεμη βάση επιλέξτε την ανατολική πλευρά. Για βραδινή βόλτα και περισσότερες επιλογές φαγητού, ο Νέος Μαρμαράς είναι πιο πρακτικός. Δύο διανυκτερεύσεις είναι το ελάχιστο που επιτρέπει να δείτε διαφορετικές πλευρές της Σιθωνίας χωρίς να βρίσκεστε διαρκώς στον δρόμο. Το μυστικό εδώ δεν είναι να εντοπίσετε τη μία «καλύτερη» παραλία, αλλά να αφήσετε αρκετό χρόνο ώστε να ανακαλύψετε εκείνη που ταιριάζει στη δική σας ημέρα.

Η Χαλκιδική ανεβάζει ένταση

Μέχρι εκείνο το σημείο, είχαμε ήδη διανύσει μια ολόκληρη ημέρα σχεδόν στον δρόμο. Κι όμως, το τρίτο πόδι μάς περίμενε με διαφορετική ενέργεια. Η Κασσάνδρα είναι η πιο άμεση και εξωστρεφής εκδοχή της Χαλκιδικής. Οι αποστάσεις είναι μικρότερες, οι οικισμοί πιο πυκνοί και η καλοκαιρινή ζωή πιο έντονη. Από τη Νέα Ποτίδαια και κάτω, ο ρυθμός αυξάνεται. Το Πευκοχώρι, το Παλιούρι, η Καλλιθέα και το Ποσείδι δεν μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά μοιράζονται την αίσθηση ενός προορισμού που δεν σταματά όταν δύσει ο ήλιος.

Κατεβήκαμε μέχρι το Παλιούρι, εκεί όπου το πράσινο παραμένει πυκνό και οι παραλίες έχουν πιο εξωτικό χαρακτήρα, και στη συνέχεια κινηθήκαμε προς τη δυτική πλευρά για να προλάβουμε το φως στο Ποσείδι. Η διάσημη αμμογλώσσα του είναι ένα από εκείνα τα τοπία που αλλάζουν συνεχώς ανάλογα με τον άνεμο και τη θάλασσα. Από τη μία πλευρά τα νερά μπορεί να είναι σχεδόν ακίνητα και από την άλλη πιο ανήσυχα, ενώ ο ορίζοντας μένει καθαρός μέχρι τη στιγμή που ο ήλιος αρχίζει να χάνεται. Μετά από τόσες ώρες και τόσες διαφορετικές εικόνες, το ηλιοβασίλεμα δεν έμοιαζε με υποχρεωτικό φινάλε, αλλά με φυσική παύση.

Η μέρα, ωστόσο, δεν τελείωνε εκεί. Στην Καλλιθέα, η Χαλκιδική αλλάζει ξανά πρόσωπο. Οι παραλίες αδειάζουν, τα φώτα ανάβουν και η κίνηση μεταφέρεται στα cocktail bars, στα εστιατόρια και στα μεγάλα νυχτερινά σημεία της περιοχής. Είναι ο ορισμός του «δεν κοιμάται ποτέ». Είναι η πλευρά που έχτισε μεγάλο μέρος της φήμης της Κασσάνδρας και εξακολουθεί να προσελκύει όσους θέλουν οι διακοπές τους να έχουν ένταση. Μετά τη σιωπή της ανατολικής ακτής και την ισορροπία της Σιθωνίας, αυτή η εξωστρέφεια έμοιαζε σχεδόν σαν επιστροφή στην πόλη.

ΤΙ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΔΙ Πώς να κινηθείτε στην πιο πολυσύχναστη Χαλκιδική Αποφύγετε τις ώρες αιχμής Η Κασσάνδρα είναι η ευκολότερα προσβάσιμη χερσόνησος, αλλά και εκείνη που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη κίνηση. Παρασκευές απόγευμα και Κυριακές προς το βράδυ απαιτούν υπομονή. Όπου είναι δυνατόν, προγραμματίστε άφιξη νωρίς το πρωί και επιστροφή πριν από τη μαζική αναχώρηση. Μην προσπαθήσετε να τα δείτε όλα Η πυκνότητα των οικισμών δημιουργεί την εντύπωση ότι μπορείτε να κινηθείτε γρήγορα από σημείο σε σημείο. Στην πράξη, η κίνηση, η στάθμευση και οι πολυσύχναστες παραλίες επιβραδύνουν σημαντικά το πρόγραμμα. Επιλέξτε μία περιοχή για μπάνιο, μία για απογευματινή βόλτα και μία για τη νύχτα. Για το ηλιοβασίλεμα Στο Ποσείδι φτάστε αρκετά πριν δύσει ο ήλιος. Η πρόσβαση και η στάθμευση γίνονται δυσκολότερες όσο πλησιάζει η ώρα, ενώ θα χρειαστεί περπάτημα πάνω στην άμμο. Αποφύγετε το κολύμπι στα σημεία όπου συναντώνται ρεύματα, ειδικά όταν φυσά ή η θάλασσα παρουσιάζει διαφορετική εικόνα στις δύο πλευρές της αμμογλώσσας. Για οικογένειες ή για νυχτερινή ζωή; Οι ανάγκες καθορίζουν και τη σωστή βάση. Οι οργανωμένες παραλίες και τα μεγάλα καταλύματα εξυπηρετούν καλύτερα οικογένειες, ενώ η Καλλιθέα και οι γύρω περιοχές απευθύνονται περισσότερο σε όσους θέλουν η ημέρα να συνεχίζεται μέχρι αργά. Ελέγξτε την ακριβή θέση του καταλύματος, καθώς η μικρή απόσταση στον χάρτη δεν σημαίνει πάντα ότι μπορεί να καλυφθεί εύκολα με τα πόδια. Κρατήσεις Για δημοφιλή beach bars, εστιατόρια και νυχτερινά σημεία, η κράτηση είναι συχνά απαραίτητη στην υψηλή περίοδο. Ρωτήστε από πριν για ελάχιστη κατανάλωση, χρέωση ξαπλώστρας και πολιτική στάθμευσης. Η Κασσάνδρα προσφέρει τις περισσότερες επιλογές, αλλά χρειάζεται καλύτερο προγραμματισμό. Όσο πιο απλό είναι το ημερήσιο πρόγραμμα τόσο περισσότερο θα την απολαύσετε.

Επιστροφή στην καθημερινότητα

Την επόμενη ημέρα, πριν πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής, υπήρχε χρόνος μόνο για μία τελευταία βουτιά. Οι βαλίτσες μπήκαν ξανά στο πορτμπαγκάζ και το Urban Escape έκλεισε όπως είχε αρχίσει: όχι με μια θεαματική δήλωση, αλλά με τη συνειδητοποίηση ότι είχαμε χωρέσει σε μία ημέρα εικόνες από τρεις εντελώς διαφορετικές διακοπές. Συνολικά, το BYD ATTO 2 DM-i κάλυψε πάνω 1.580 χιλιόμετρα σε δυόμισι ημέρες, με τον κλιματισμό διαρκώς σε λειτουργία και χωρίς να οργανώσουμε το ταξίδι γύρω από τη φόρτιση.

Η καταπληκτική μέση κατανάλωση 5,6 λ./100 χλμ. δεν είναι το μόνο στοιχείο που κρατήσαμε. Περισσότερο μετρά το γεγονός ότι το αυτοκίνητο έμεινε στο παρασκήνιο, επιτρέποντας στη διαδρομή να γίνει η πραγματική ιστορία. Γιατί τελικά μια αστική απόδραση δεν ορίζεται από το πόσο μακριά θα πας. Ορίζεται από το πόσο εύκολα μπορείς να αλλάξεις ρυθμό. Και στη Χαλκιδική, αρκεί να επιλέξεις κατεύθυνση: ανατολή για τη σιωπή, νότο για το τοπίο ή δύση για την ένταση.