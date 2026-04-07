Οι 5 έλεγχοι που πρέπει να κάνεις στο αυτοκίνητο σου πριν την έξοδο του Πάσχα

Χωρίς επίσκεψη σε συνεργείο, χωρίς τεχνικές γνώσεις, χρειάζονται μόλις 5 λεπτά για να απαλλαγείς από δυσάρεστες εκπλήξεις

Μια από τις μεγαλύτερες εξόδους –αν όχι η μεγαλύτερη- έχει αρχίσει να συντελείται και αναμένεται να κορυφωθεί στις προσεχείς ημέρες. Εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα θα κατακλύσουν τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της χώρας που οδηγούν από τα μεγάλα αστικά κέντρα προς την επαρχία.

Για πολλούς, αυτό είναι και το πρώτο μεγάλο ταξίδι της χρονιάς, μετά από μήνες που το όχημα τους χρησιμοποιούταν αποκλειστικά στην πόλη. Αυτή η αλλαγή πεδίου, είναι κάτι που μπορούν να διαχειριστούν με άνεση τα αυτοκίνητα, ενδέχεται όμως να αναδείξει προβλήματα τα οποία «κρυβόντουσαν» στο αστικό περιβάλλον.

Για να μην βρεθείς λοιπόν «προ εκπλήξεων» , ακολουθούν 5 απλοί έλεγχοι που μπορείς να κάνεις στο αυτοκίνητο σου πριν την μεγάλη εξόρμηση, ώστε να εντοπίσεις τυχόν προβλήματα και να φροντίσεις για αυτά.

1. Eλαστικά

Αρκεί ένας απλός οπτικός έλεγχος για να διαπιστώσει κανείς αν το πέλμα έχει φθαρεί ή αν υπάρχουν «ρωγμές» και άλλα ύποπτα σημάδια στα ελαστικά του αυτοκινήτου του. Αν χρήζουν αντικατάστασης, αυτό θα πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα σου! Εξίσου σημαντικός είναι φυσικά και ο έλεγχος της πίεσης των ελαστικών ειδικά πριν από το ταξίδι.

2. Φώτα γενικώς και γενικά

Λειτουργούν όλα τα φώτα σου σωστά; Δοκίμασε όλες τις θέσεις στο διακόπτη και τσέκαρε και τα πίσω, με την βοήθεια κάποιου άλλου ατόμου. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τα φλας αλλά και τα φώτα ομίχλης, καθότι η αποχή ευνοεί κατά τόπους την εμφάνιση αυτού του φαινομένου.

3. Υγρά

H αφυδάτωση αποτελεί δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση τόσο για σένα όσο και για το αυτοκίνητο σου. Απαραίτητος είναι ένας έλεγχος στη στάθμη των λαδιών και αν χρειάζονται αλλαγή ή συμπλήρωμα, προγραμμάτισε το άμεσα πριν εκδράμεις, καθώς ο κινητήρας θα πιεστεί υπό φορτίο. Στάθμη ψυκτικού υγρού και υγρά φρένων είναι επίσης τα άλλα δύο σημεία που θα πρέπει απαραίτητα να τσεκάρεις.

Αναλυτικός Οδηγός: Πώς να ελέγξεις τα λάδια στο αυτοκίνητο σου σωστά και με ασφάλεια

Δεν χρειάζεται να βρέξει, κάτι το οποίο φυσικά είναι πιθανό λόγω εποχής, αλλά γύρη, σκόνη και έντομα έχουν αρχίσει να γεμίζουν την ατμόσφαιρα. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι θα τους χρειαστείς! Αν το μάκτρο (δηλαδή το λάστιχό τους) είναι πολυκαιρισμένο θα είναι αναποτελεσματικοί στο να σου προσφέρουν την πολυπόθητη και αναγκαία ορατότητα μπροστά. Μαζί με αυτό τον έλεγχο, φυσικά θα πρέπει επίσης να τσεκάρεις την στάθμη των υγρών και να δοκιμάσεις αν η τρόμπα και τα μπεκ (τα πιτσιλιστήρια), δουλεύουν όπως πρέπει.

5. Τα υποχρεωτικά

Πυροσβεστήρας, τρίγωνο, φαρμακείο. Ναι, μάλλον είναι απίθανο –και το ευχόμαστε- να τα χρειαστείς αλλά είναι υποχρεωτικά από το νόμο και οι έλεγχοι αναμένονται εντατικοί. Οπότε ακόμα και αν δεν βρεθείς σε μια δύσκολη κατάσταση, μπορεί να βρεθείς «φεσωμένος» με πρόστιμό. Επίσης, καλό είναι να υπάρχουν στο αυτοκίνητο ένα φωσφοριζέ γιλέκο και καλώδια «κροκόδειλοι» για εκκίνηση αν μείνεις από μπαταρία. Ακόμα και αν δεν σου χρειαστούν, μπορεί να βοηθήσεις κάποιος άλλο οδηγό, Πάσχα είναι…

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Δες τι πρέπει να έχεις μέσα για να μην σε γράψουν – Από πότε ισχύει