TRAVEL

Οι 5 έλεγχοι που πρέπει να κάνεις στο αυτοκίνητο σου πριν την έξοδο του Πάσχα

ΤΡΙΤΗ | 07.04.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Χωρίς επίσκεψη σε συνεργείο, χωρίς τεχνικές γνώσεις, χρειάζονται μόλις 5 λεπτά για να απαλλαγείς από δυσάρεστες εκπλήξεις

Μια από τις μεγαλύτερες εξόδους –αν όχι η μεγαλύτερη- έχει αρχίσει να συντελείται και αναμένεται να κορυφωθεί στις προσεχείς ημέρες. Εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα θα κατακλύσουν τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της χώρας που οδηγούν από τα μεγάλα αστικά κέντρα προς την επαρχία.

Για πολλούς, αυτό είναι και το πρώτο μεγάλο ταξίδι της χρονιάς, μετά από μήνες που το όχημα τους χρησιμοποιούταν αποκλειστικά στην πόλη. Αυτή η αλλαγή πεδίου, είναι κάτι που μπορούν να διαχειριστούν με άνεση τα αυτοκίνητα, ενδέχεται όμως να αναδείξει προβλήματα τα οποία «κρυβόντουσαν» στο αστικό περιβάλλον.

Για να μην βρεθείς λοιπόν «προ εκπλήξεων» , ακολουθούν 5 απλοί έλεγχοι που μπορείς να κάνεις στο αυτοκίνητο σου πριν την μεγάλη εξόρμηση, ώστε να εντοπίσεις τυχόν προβλήματα και να φροντίσεις για αυτά.

1. Eλαστικά

Αρκεί ένας απλός οπτικός έλεγχος για να διαπιστώσει κανείς αν το πέλμα έχει φθαρεί ή αν υπάρχουν «ρωγμές» και άλλα ύποπτα σημάδια στα ελαστικά του αυτοκινήτου του. Αν χρήζουν αντικατάστασης, αυτό θα πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα σου! Εξίσου σημαντικός είναι φυσικά και ο έλεγχος της πίεσης των ελαστικών ειδικά πριν από το ταξίδι.

2. Φώτα γενικώς και γενικά

Λειτουργούν όλα τα φώτα σου σωστά; Δοκίμασε όλες τις θέσεις στο διακόπτη και τσέκαρε και τα πίσω, με την βοήθεια κάποιου άλλου ατόμου. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τα φλας αλλά και τα φώτα ομίχλης, καθότι η αποχή ευνοεί κατά τόπους την εμφάνιση αυτού του φαινομένου.

3. Υγρά

H αφυδάτωση αποτελεί δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση τόσο για σένα όσο και για το αυτοκίνητο σου. Απαραίτητος είναι ένας έλεγχος στη στάθμη των λαδιών και αν χρειάζονται αλλαγή ή συμπλήρωμα, προγραμμάτισε το άμεσα πριν εκδράμεις, καθώς ο κινητήρας θα πιεστεί υπό φορτίο. Στάθμη ψυκτικού υγρού και υγρά φρένων είναι επίσης τα άλλα δύο σημεία που θα πρέπει απαραίτητα να τσεκάρεις.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αναλυτικός Οδηγός: Πώς να ελέγξεις τα λάδια στο αυτοκίνητο σου σωστά και με ασφάλεια

4. Υαλοκαθαριστήρες

Δεν χρειάζεται να βρέξει, κάτι το οποίο φυσικά είναι πιθανό λόγω εποχής, αλλά γύρη, σκόνη και έντομα έχουν αρχίσει να γεμίζουν την ατμόσφαιρα. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι θα τους χρειαστείς! Αν το μάκτρο (δηλαδή το λάστιχό τους) είναι πολυκαιρισμένο θα είναι αναποτελεσματικοί στο να σου προσφέρουν την πολυπόθητη και αναγκαία  ορατότητα μπροστά. Μαζί με αυτό τον έλεγχο, φυσικά θα πρέπει επίσης να τσεκάρεις  την στάθμη των υγρών και να δοκιμάσεις αν η τρόμπα και τα μπεκ (τα πιτσιλιστήρια), δουλεύουν όπως πρέπει.

5. Τα υποχρεωτικά

Πυροσβεστήρας, τρίγωνο, φαρμακείο. Ναι, μάλλον είναι απίθανο –και το ευχόμαστε- να τα χρειαστείς αλλά είναι υποχρεωτικά από το νόμο και οι έλεγχοι αναμένονται εντατικοί. Οπότε ακόμα και αν δεν βρεθείς σε μια δύσκολη κατάσταση, μπορεί να βρεθείς «φεσωμένος» με πρόστιμό. Επίσης, καλό είναι να υπάρχουν στο αυτοκίνητο ένα φωσφοριζέ γιλέκο και καλώδια «κροκόδειλοι» για εκκίνηση αν μείνεις από μπαταρία. Ακόμα και αν δεν σου χρειαστούν, μπορεί να βοηθήσεις κάποιος άλλο οδηγό, Πάσχα είναι…

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Δες τι πρέπει να έχεις μέσα για να μην σε γράψουν – Από πότε ισχύει

#αυτοκίνητο#ελαστικά#Έλεγχοι#έξοδος#Πάσχα#Πυροσβεστήρας#υαλοκαθαριστήρες#Υγρά Φρένων#Φαρμακείο#φώτα
Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Δείτε επίσης

TRAVEL

30.08.2025

Συντήρηση και καθαρισμός του αυτοκινήτου μετά τις διακοπές

TRAVEL

30.08.2025

Συντήρηση και καθαρισμός του αυτοκινήτου μετά τις διακοπές
TRAVEL

05.08.2025

Ταξίδι με αυτοκίνητο: Τι έγγραφα πρέπει να έχω μαζί μου;

TRAVEL

05.08.2025

Ταξίδι με αυτοκίνητο: Τι έγγραφα πρέπει να έχω μαζί μου;
TRAVEL

04.04.2026

Πάσχα: 5 προορισμοί που πας με κάτω από 30 ευρώ

TRAVEL

04.04.2026

Πάσχα: 5 προορισμοί που πας με κάτω από 30 ευρώ
TRAVEL

28.03.2026

Πάσχα στο χωριό: Τι θα πληρώσω σε βενζίνη και διόδια με τις νέες τιμές; – Παραδείγματα

TRAVEL

28.03.2026

Πάσχα στο χωριό: Τι θα πληρώσω σε βενζίνη και διόδια με τις νέες τιμές; – Παραδείγματα
TRAVEL

25.03.2026

Επίσκεψη στο Μεσολόγγι: 200 χρόνια από την ηρωική Έξοδο

TRAVEL

25.03.2026

Επίσκεψη στο Μεσολόγγι: 200 χρόνια από την ηρωική Έξοδο
TRAVEL

03.03.2026

To υβριδικό 4×4 SUV της Suzuki που πάει παντού – Ξεκινά από 26.180 ευρώ

TRAVEL

03.03.2026

To υβριδικό 4×4 SUV της Suzuki που πάει παντού – Ξεκινά από 26.180 ευρώ

