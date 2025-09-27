Οι καλύτερες διαδρομές για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στον κόσμο – 2 βρίσκονται στην Ελλάδα

Νέα έρευνα της iSelect κατατάσσει 2 ελληνικές διαδρομές road trip ανάμεσα στις καλύτερες για ηλεκτρικά οχήματα (EV) παγκοσμίως!
Καθώς η βιώσιμη μετακίνηση αναπτύσσεται ραγδαία, τα road trips γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή – και πλέον ηλεκτροκίνητα. Το 2024 πουλήθηκαν πάνω από 17 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δηλαδή πάνω από το 20% των συνολικών πωλήσεων, ενώ το 2025 οι πωλήσεις ηλεκτρικών αναμένεται να ξεπεράσουν τα 20 εκατομμύρια!
Η iSelect ανέλυσε 48 εμβληματικά road trips παγκοσμίως, αξιολογώντας παράγοντες όπως η απόσταση, οι σταθμοί φόρτισης, το κόστος ενέργειας και οι ταξιδιωτικές κριτικές.
Διεθνής Κατάταξη: Το Gotthard Pass (Ελβετία) η #1 διαδρομή στον κόσμο για EV road trips
-
Νέα έρευνα της iSelect αναδεικνύει το Gotthard Pass, Ελβετία, ως την καλύτερη διαδρομή στον κόσμο για ταξίδια με ηλεκτρικά οχήματα (EV), με σχεδόν τέλεια βαθμολογία 99,81.
-
Στον αντίποδα, το Savannah Way, Αυστραλία είναι η χειρότερη διαδρομή για EV χρήστες, με συνολική βαθμολογία μόλις 37,78.
-
Πολλά από τα κορυφαία road trips στον κόσμο είναι πλήρως προσβάσιμα για EV, με ορισμένα να διαθέτουν 100% κάλυψη φορτιστών.
Κορυφαίες EV διαδρομές παγκοσμίως (Top 5)
-
Gotthard Pass, Ελβετία – 99.81 βαθμολογία – κόστος φόρτισης 1,16 €
-
Kootenay Hwy, Καναδάς – 99.24 βαθμολογία – κόστος φόρτισης 1,98 €
-
The Deep South, ΗΠΑ – 95.64 βαθμολογία – κόστος φόρτισης 12,33 €
-
Transfăgărășan Highway, Ρουμανία – 91.93 βαθμολογία – κόστος φόρτισης 2,87 €
-
Jurassic Coast, Ηνωμένο Βασίλειο – 91.04 βαθμολογία – κόστος φόρτισης 7,18 €
Ελλάδα & Κύπρος στην κατάταξη
-
Κρήτη – Northern Route (25η θέση): Χανιά – Ρέθυμνο – Ηράκλειο – Άγιος Νικόλαος. 96 φορτιστές, 100% κάλυψη, κόστος φόρτισης 3,88 €.
-
Πελοπόννησος – Peloponnese Loop (31η θέση): Αθήνα – Κόρινθος – Ναύπλιο – Σπάρτη – Καλαμάτα – Πύργος – Πάτρα – Αθήνα. 92 φορτιστές, 100% κάλυψη, κόστος φόρτισης 8,17 €.
-
Κύπρος – Troodos Mountains Drive (26η θέση): Λεμεσός – Όμοδος – Πλατρές – Όλυμπος (Τρόοδος) – Λεμεσός. 2 φορτιστές, 67% κάλυψη, κόστος φόρτισης 1,06 €.
Αναλυτικός Πίνακας: Top 25 EV Road Trips
|Θέση
|Όνομα Διαδρομής
|Χώρα
|Απόσταση (χλμ)
|Συνολικοί φορτιστές διαθέσιμοι
|Εκτιμώμενο κόστος φόρτισης (EUR)
|Αριθμός φορτίσεων που απαιτούνται
|Βαθμολογία TripAdvisor
|Συνολική βαθμολογία (Ανώτατο 100)
|1
|Gotthard Pass
|Ελβετία
|27
|10
|1.31
|0.05
|5
|99.81
|2
|Kootenay Hwy
|Καναδάς
|136.2
|16
|2.21
|0.24
|5
|99.24
|3
|The Deep South
|ΗΠΑ
|572.9
|441
|14.83
|1
|5
|95.64
|4
|Transfăgărășan Highway
|Ρουμανία
|137.9
|90
|4.23
|0.24
|4.8
|91.93
|5
|Jurassic Coast
|Ηνωμένο Βασίλειο
|152.9
|72
|9.44
|0.27
|4.8
|91.04
|6
|Causeway Coastal Route
|Ηνωμένο Βασίλειο
|175.4
|124
|11.63
|0.31
|4.8
|90.75
|7
|Sea to Sky Highway
|Καναδάς
|194.7
|49
|4.74
|0.34
|4.7
|88.15
|8
|Grossglockner High Alpine Road
|Αυστρία
|445.8
|250
|21.47
|0.78
|4.8
|87.93
|9
|Czech Paradise Route
|Τσεχία
|23.3
|2
|0.74
|0.04
|5
|87.37
|10
|Peak District Scenic Drive
|Ηνωμένο Βασίλειο
|31.1
|12
|1.99
|0.05
|4.8
|86.36
|11
|Nullarbor Plain Route
|Αυστραλία
|1620.6
|17
|57.89
|2.82
|5
|84.75
|12
|A39 Atlantic Highway
|Ηνωμένο Βασίλειο
|126.3
|66
|6.78
|0.22
|4.6
|84.24
|13
|Grand Pacific Drive
|Αυστραλία
|225.3
|96
|10.33
|0.39
|4.6
|83.72
|14
|Southern Scenic Route
|Νέα Ζηλανδία
|498.9
|145
|14.57
|0.87
|4.8
|82.57
|15
|Cabot Trail
|Καναδάς
|297.7
|28
|5.30
|0.52
|4.7
|81.23
|16
|Amalfi Coast Drive
|Ιταλία
|37.2
|17
|2.26
|0.06
|4.7
|80.61
|17
|Ring Road (Route 1)
|Ισλανδία
|1174.8
|145
|17.78
|2.04
|4.7
|80.57
|18
|Furka Pass
|Ελβετία
|22.5
|1
|1.43
|0.04
|4.8
|80.23
|19
|Route 101 Washington
|ΗΠΑ
|342.8
|53
|8.73
|0.60
|4.5
|79.59
|20
|Blue Ridge Parkway
|ΗΠΑ
|572.9
|85
|14.97
|1
|4.5
|77.78
|21
|Lake District Loop
|Ηνωμένο Βασίλειο
|89.2
|38
|5.58
|0.16
|4.4
|77.56
|22
|Grimsel Pass
|Ελβετία
|32.5
|8
|1.72
|0.06
|4.7
|76.53
|23
|Icefields Parkway
|Καναδάς
|236.6
|8
|3.91
|0.41
|4.8
|74.79
|24
|Atlantic Road
|Νορβηγία
|71.1
|22
|1.94
|0.12
|4.3
|74.64
|25
|Crete Northern Route
|Ελλάδα
|145.3
|96
|3.88
|0.25
|–
|73.79
Η Ελλάδα και η Κύπρος ξεχωρίζουν παγκοσμίως με δύο εντυπωσιακές διαδρομές για ηλεκτρικά οχήματα, οι οποίες συγκαταλέγονται ανάμεσα στις καλύτερες διεθνώς. Η Βόρεια Κρητική Διαδρομή (Crete Northern Route) καταλαμβάνει την 25η θέση, προσφέροντας μαγευτικά τοπία και πρόσβαση σε 96 σταθμούς φόρτισης, με το εκτιμώμενο κόστος φόρτισης να ανέρχεται στα 3,88 ευρώ. Η διαδρομή αυτή ανταγωνίζεται επάξια διαδρομές από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελβετία, που κατατάσσονται υψηλότερα, αλλά διακρίνονται επίσης για την ομορφιά του τοπίου και την πυκνότητα των φορτιστών.
Η Κύπρος, με τη διαδρομή στα Όρη Τροόδους (Troodos Mountains Drive), κατατάσσεται 26η, με εκτιμώμενο κόστος φόρτισης μόλις 1,26 ευρώ. Αν και διαθέτει μόλις δύο σταθμούς φόρτισης, η διαδρομή εντυπωσιάζει με τη φυσική της ομορφιά και τη βαθιά πολιτιστική της αξία, προσφέροντας στους επισκέπτες μια αυθεντική εμπειρία.
Διαβάστε επίσης: Το φθηνότερο υβριδικό 4WD της αγοράς – Τιμή κάτω από 20.000 ευρώ
Σε σύγκριση με άλλες κορυφαίες ευρωπαϊκές διαδρομές, όπως η Διαδρομή Γκόσγκλοκνερ στην Αυστρία που βρίσκεται στην 8η θέση και έχει εκτιμώμενο κόστος φόρτισης 21,47 ευρώ, οι ελληνικές και κυπριακές προτάσεις προσφέρουν έναν εξαιρετικό συνδυασμό βιωσιμότητας, φυσικής ομορφιάς και χαμηλού κόστους. Οι διαδρομές αυτές αναδεικνύουν την τοπική κουλτούρα και το τοπίο, καθιστώντας την εμπειρία του ταξιδιού με ηλεκτρικό όχημα ιδιαίτερα προσιτή και απολαυστική.
Τέλος, η Πελοπόννησος (Peloponnese Loop) καταλαμβάνει την 31η θέση, με εκτιμώμενο κόστος φόρτισης 12,85 ευρώ. Η διαδρομή αυτή ξεχωρίζει για τη μοναδική της σύνδεση με την ιστορία, τα γραφικά χωριά και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Με αξιόπιστη πρόσβαση σε φορτιστές σε βασικές τοποθεσίες, αποτελεί μια ελκυστική και οικονομική επιλογή για εξερεύνηση της περιοχής με ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
Τι κρατάμε:
- Ελλάδα και Κύπρος μέσα στα 48 κορυφαία road trips για ηλεκτρικά οχήματα
- Η Κρήτη στην 25η θέση με βαθμολογία 73.79%
- Πελοπόννησος στην 31η θέση και Κύπρος στην 26η
- Στην κορυφή το Gotthard Pass της Ελβετίας με σχεδόν τέλεια βαθμολογία 99.81%
Όλες οι ειδήσεις
Αποστολή στην Ολλανδία: Οδηγούμε το νέο Nissan Micra
Δακτύλιος: Πλησιάζει η ώρα της επιστροφής του – Τι πρέπει να προσέχουμε
Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο: Τι να ελέγξεις πριν αγοράσεις – Αναλυτική λίστα