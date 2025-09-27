Οι καλύτερες διαδρομές για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στον κόσμο – 2 βρίσκονται στην Ελλάδα

Νέα έρευνα της iSelect κατατάσσει 2 ελληνικές διαδρομές road trip ανάμεσα στις καλύτερες για ηλεκτρικά οχήματα (EV) παγκοσμίως!

Καθώς η βιώσιμη μετακίνηση αναπτύσσεται ραγδαία, τα road trips γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή – και πλέον ηλεκτροκίνητα. Το 2024 πουλήθηκαν πάνω από 17 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δηλαδή πάνω από το 20% των συνολικών πωλήσεων, ενώ το 2025 οι πωλήσεις ηλεκτρικών αναμένεται να ξεπεράσουν τα 20 εκατομμύρια!

Η iSelect ανέλυσε 48 εμβληματικά road trips παγκοσμίως, αξιολογώντας παράγοντες όπως η απόσταση, οι σταθμοί φόρτισης, το κόστος ενέργειας και οι ταξιδιωτικές κριτικές.

Διεθνής Κατάταξη: Το Gotthard Pass (Ελβετία) η #1 διαδρομή στον κόσμο για EV road trips

Νέα έρευνα της iSelect αναδεικνύει το Gotthard Pass, Ελβετία , ως την καλύτερη διαδρομή στον κόσμο για ταξίδια με ηλεκτρικά οχήματα (EV), με σχεδόν τέλεια βαθμολογία 99,81 .

Στον αντίποδα, το Savannah Way, Αυστραλία είναι η χειρότερη διαδρομή για EV χρήστες, με συνολική βαθμολογία μόλις 37,78 .

Πολλά από τα κορυφαία road trips στον κόσμο είναι πλήρως προσβάσιμα για EV, με ορισμένα να διαθέτουν 100% κάλυψη φορτιστών.

Κορυφαίες EV διαδρομές παγκοσμίως (Top 5)

Gotthard Pass, Ελβετία – 99.81 βαθμολογία – κόστος φόρτισης 1,16 € Kootenay Hwy, Καναδάς – 99.24 βαθμολογία – κόστος φόρτισης 1,98 € The Deep South, ΗΠΑ – 95.64 βαθμολογία – κόστος φόρτισης 12,33 € Transfăgărășan Highway, Ρουμανία – 91.93 βαθμολογία – κόστος φόρτισης 2,87 € Jurassic Coast, Ηνωμένο Βασίλειο – 91.04 βαθμολογία – κόστος φόρτισης 7,18 €

Ελλάδα & Κύπρος στην κατάταξη

Κρήτη – Northern Route (25η θέση): Χανιά – Ρέθυμνο – Ηράκλειο – Άγιος Νικόλαος. 96 φορτιστές, 100% κάλυψη, κόστος φόρτισης 3,88 € .

Πελοπόννησος – Peloponnese Loop (31η θέση): Αθήνα – Κόρινθος – Ναύπλιο – Σπάρτη – Καλαμάτα – Πύργος – Πάτρα – Αθήνα. 92 φορτιστές, 100% κάλυψη, κόστος φόρτισης 8,17 € .

Κύπρος – Troodos Mountains Drive (26η θέση): Λεμεσός – Όμοδος – Πλατρές – Όλυμπος (Τρόοδος) – Λεμεσός. 2 φορτιστές, 67% κάλυψη, κόστος φόρτισης 1,06 €.

Αναλυτικός Πίνακας: Top 25 EV Road Trips

Θέση Όνομα Διαδρομής Χώρα Απόσταση (χλμ) Συνολικοί φορτιστές διαθέσιμοι Εκτιμώμενο κόστος φόρτισης (EUR) Αριθμός φορτίσεων που απαιτούνται Βαθμολογία TripAdvisor Συνολική βαθμολογία (Ανώτατο 100) 1 Gotthard Pass Ελβετία 27 10 1.31 0.05 5 99.81 2 Kootenay Hwy Καναδάς 136.2 16 2.21 0.24 5 99.24 3 The Deep South ΗΠΑ 572.9 441 14.83 1 5 95.64 4 Transfăgărășan Highway Ρουμανία 137.9 90 4.23 0.24 4.8 91.93 5 Jurassic Coast Ηνωμένο Βασίλειο 152.9 72 9.44 0.27 4.8 91.04 6 Causeway Coastal Route Ηνωμένο Βασίλειο 175.4 124 11.63 0.31 4.8 90.75 7 Sea to Sky Highway Καναδάς 194.7 49 4.74 0.34 4.7 88.15 8 Grossglockner High Alpine Road Αυστρία 445.8 250 21.47 0.78 4.8 87.93 9 Czech Paradise Route Τσεχία 23.3 2 0.74 0.04 5 87.37 10 Peak District Scenic Drive Ηνωμένο Βασίλειο 31.1 12 1.99 0.05 4.8 86.36 11 Nullarbor Plain Route Αυστραλία 1620.6 17 57.89 2.82 5 84.75 12 A39 Atlantic Highway Ηνωμένο Βασίλειο 126.3 66 6.78 0.22 4.6 84.24 13 Grand Pacific Drive Αυστραλία 225.3 96 10.33 0.39 4.6 83.72 14 Southern Scenic Route Νέα Ζηλανδία 498.9 145 14.57 0.87 4.8 82.57 15 Cabot Trail Καναδάς 297.7 28 5.30 0.52 4.7 81.23 16 Amalfi Coast Drive Ιταλία 37.2 17 2.26 0.06 4.7 80.61 17 Ring Road (Route 1) Ισλανδία 1174.8 145 17.78 2.04 4.7 80.57 18 Furka Pass Ελβετία 22.5 1 1.43 0.04 4.8 80.23 19 Route 101 Washington ΗΠΑ 342.8 53 8.73 0.60 4.5 79.59 20 Blue Ridge Parkway ΗΠΑ 572.9 85 14.97 1 4.5 77.78 21 Lake District Loop Ηνωμένο Βασίλειο 89.2 38 5.58 0.16 4.4 77.56 22 Grimsel Pass Ελβετία 32.5 8 1.72 0.06 4.7 76.53 23 Icefields Parkway Καναδάς 236.6 8 3.91 0.41 4.8 74.79 24 Atlantic Road Νορβηγία 71.1 22 1.94 0.12 4.3 74.64 25 Crete Northern Route Ελλάδα 145.3 96 3.88 0.25 – 73.79

Η Ελλάδα και η Κύπρος ξεχωρίζουν παγκοσμίως με δύο εντυπωσιακές διαδρομές για ηλεκτρικά οχήματα, οι οποίες συγκαταλέγονται ανάμεσα στις καλύτερες διεθνώς. Η Βόρεια Κρητική Διαδρομή (Crete Northern Route) καταλαμβάνει την 25η θέση, προσφέροντας μαγευτικά τοπία και πρόσβαση σε 96 σταθμούς φόρτισης, με το εκτιμώμενο κόστος φόρτισης να ανέρχεται στα 3,88 ευρώ. Η διαδρομή αυτή ανταγωνίζεται επάξια διαδρομές από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελβετία, που κατατάσσονται υψηλότερα, αλλά διακρίνονται επίσης για την ομορφιά του τοπίου και την πυκνότητα των φορτιστών.

Η Κύπρος, με τη διαδρομή στα Όρη Τροόδους (Troodos Mountains Drive), κατατάσσεται 26η, με εκτιμώμενο κόστος φόρτισης μόλις 1,26 ευρώ. Αν και διαθέτει μόλις δύο σταθμούς φόρτισης, η διαδρομή εντυπωσιάζει με τη φυσική της ομορφιά και τη βαθιά πολιτιστική της αξία, προσφέροντας στους επισκέπτες μια αυθεντική εμπειρία.

Σε σύγκριση με άλλες κορυφαίες ευρωπαϊκές διαδρομές, όπως η Διαδρομή Γκόσγκλοκνερ στην Αυστρία που βρίσκεται στην 8η θέση και έχει εκτιμώμενο κόστος φόρτισης 21,47 ευρώ, οι ελληνικές και κυπριακές προτάσεις προσφέρουν έναν εξαιρετικό συνδυασμό βιωσιμότητας, φυσικής ομορφιάς και χαμηλού κόστους. Οι διαδρομές αυτές αναδεικνύουν την τοπική κουλτούρα και το τοπίο, καθιστώντας την εμπειρία του ταξιδιού με ηλεκτρικό όχημα ιδιαίτερα προσιτή και απολαυστική.

Τέλος, η Πελοπόννησος (Peloponnese Loop) καταλαμβάνει την 31η θέση, με εκτιμώμενο κόστος φόρτισης 12,85 ευρώ. Η διαδρομή αυτή ξεχωρίζει για τη μοναδική της σύνδεση με την ιστορία, τα γραφικά χωριά και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Με αξιόπιστη πρόσβαση σε φορτιστές σε βασικές τοποθεσίες, αποτελεί μια ελκυστική και οικονομική επιλογή για εξερεύνηση της περιοχής με ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Τι κρατάμε:

Ελλάδα και Κύπρος μέσα στα 48 κορυφαία road trips για ηλεκτρικά οχήματα

Η Κρήτη στην 25η θέση με βαθμολογία 73.79%

Πελοπόννησος στην 31η θέση και Κύπρος στην 26η

Στην κορυφή το Gotthard Pass της Ελβετίας με σχεδόν τέλεια βαθμολογία 99.81%

