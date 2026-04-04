Πάσχα: 5 προορισμοί που πας με κάτω από 30 ευρώ

Η έξοδος του Πάσχα δεν χρειάζεται πλέον να σημαίνει υπερβολικά έξοδα ή… ακύρωση σχεδίων λόγω κόστους.

Με τις τιμές καυσίμων να κινούνται κοντά στα 2 ευρώ/λίτρο, το ζητούμενο είναι ξεκάθαρο: προορισμοί κοντά στην Αθήνα που συνδυάζουν ομορφιά, εμπειρία και χαμηλό κόστος μετακίνησης. Και ναι, υπάρχουν ακόμα επιλογές που σου επιτρέπουν να φύγεις με κάτω από 30 ευρώ για μία διαδρομή (απλή μετάβαση) σε καύσιμο και διόδια.

Ορεινή Κορινθία: Η safe επιλογή

Η Ορεινή Κορινθία είναι το “σίγουρο χαρτί”. Με απόσταση περίπου 120 χλμ. από την Αθήνα, το κόστος για απλή μετάβαση κινείται γύρω στα 22–25 ευρώ. Εδώ το Πάσχα έχει αυτό που θες: ηρεμία, φύση και αίσθηση χωριού χωρίς να χρειαστείς ώρες στο τιμόνι. Η λίμνη Δόξα είναι από τα πιο δυνατά σημεία, ειδικά αυτή την εποχή που όλα είναι πράσινα και γεμάτα ζωή. Κάνεις τον κύκλο της λίμνης, κάθεσαι για καφέ και απλά χαλαρώνεις. Τα χωριά όπως η Γκούρα και το Φενεό κρατούν χαρακτήρα, ενώ οι τοπικές ταβέρνες δίνουν το απαραίτητο… πασχαλινό background. Είναι από εκείνες τις αποδράσεις που δεν χρειάζονται πρόγραμμα.

Ναύπακτος: Πάσχα δίπλα στη θάλασσα

Στα περίπου 215 χλμ. από την Αθήνα, η Ναύπακτος είναι από τις πιο ολοκληρωμένες επιλογές. Το κόστος για απλή μετάβαση βρίσκεται κοντά στα 27–29 ευρώ, οριακά μέσα στο budget. Το δυνατό σημείο εδώ είναι η ατμόσφαιρα. Το ενετικό λιμάνι, τα φώτα, ο κόσμος, όλα δένουν με έναν τρόπο που το Πάσχα αποκτά άλλη ένταση. Η Ανάσταση στο λιμάνι είναι εμπειρία που δεν την ξεχνάς εύκολα. Παράλληλα, έχεις επιλογές. Θες χαλαρά; μένεις πόλη. Θες κάτι διαφορετικό; ανεβαίνεις λίγο προς τα ορεινά της Ναυπακτίας. Είναι από τα λίγα μέρη που συνδυάζουν τόσο εύκολα θάλασσα και βουνό.

Χαλκίδα: Η πιο εύκολη απόδραση

Αν θέλεις κάτι πραγματικά γρήγορο, η Χαλκίδα είναι μονόδρομος. Με απόσταση μόλις 80 χλμ. από την Αθήνα, το κόστος για απλή μετάβαση είναι περίπου 12–15 ευρώ, χωρίς διόδια. Είναι η λύση για όσους δεν θέλουν ταλαιπωρία. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο και σε λίγο παραπάνω από μία ώρα έχεις αλλάξει εντελώς περιβάλλον. Η παραλία, τα ουζάκια, η χαλαρή βόλτα δίπλα στη θάλασσα δημιουργούν το τέλειο σκηνικό για ένα πιο light Πάσχα. Αν θέλεις κάτι παραπάνω, η βόλτα προς την Αιδηψό ή τη βόρεια Εύβοια ανοίγει λίγο το τοπίο χωρίς να ξεφεύγεις από το budget.

Ναύπλιο: Ρομαντικό αλλά προσιτό

Το Ναύπλιο παραμένει από τους πιο αγαπημένους προορισμούς και όχι άδικα. Με περίπου 140 χλμ. απόσταση, το κόστος για απλή μετάβαση κινείται στα 25–28 ευρώ. Η πόλη έχει χαρακτήρα. Πλακόστρωτα, παλιά κτίρια, θέα στη θάλασσα. Το Πάσχα εδώ αποκτά έναν πιο “σκηνοθετημένο” χαρακτήρα, χωρίς όμως να χάνει την ουσία του. Ανεβαίνεις στο Παλαμήδι, περπατάς στην παλιά πόλη, κάθεσαι για καφέ στο λιμάνι. Δεν χρειάζονται πολλά για να γεμίσει η μέρα. Είναι από εκείνες τις αποδράσεις που δουλεύουν πάντα.

Λίμνη Στυμφαλία: Κοντά αλλά διαφορετικά

Η Στυμφαλία είναι η πιο “ήσυχη” επιλογή της λίστας. Σε απόσταση περίπου 110 χλμ. από την Αθήνα, με κόστος για απλή μετάβαση κοντά στα 20–23 ευρώ, σου δίνει κάτι διαφορετικό. Δεν έχει έντονη τουριστική ανάπτυξη, και αυτό είναι το πλεονέκτημά της. Η λίμνη, το μουσείο περιβάλλοντος και οι γύρω διαδρομές δημιουργούν μια εμπειρία πιο φυσική, πιο χαλαρή. Είναι ιδανική για εκείνους που θέλουν να ζήσουν το Πάσχα χωρίς φασαρία, χωρίς πολύ κόσμο, αλλά με ουσία. Μια βόλτα στη φύση, ένα καλό φαγητό και τίποτα άλλο.