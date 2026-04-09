TRAVEL

Πώς φορτώνεις σωστά το πορτμπαγκάζ για ταξίδι – Το λάθος που επηρεάζει και την ασφάλεια

ΠΕΜΠΤΗ | 09.04.2026
AutoTypos Team
Το λάθος φόρτωμα στο πορτμπαγκάζ δεν επηρεάζει μόνο την πρακτικότητα, αλλά και την ασφάλεια και τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου στο ταξίδι.

Το πορτμπαγκάζ πριν από το πασχαλινό ταξίδι γεμίζει συνήθως βιαστικά. Κι όμως, ο τρόπος που φορτώνεις το αυτοκίνητο επηρεάζει όχι μόνο το πόσα πράγματα θα χωρέσουν, αλλά και το πώς θα φρενάρει, θα στρίβει και θα πατά στον δρόμο.

Ποιος είναι ο βασικός κανόνας;

Το πρώτο που πρέπει να σκεφτείς είναι ένα. Τα βαριά αντικείμενα χαμηλά και όσο γίνεται πιο κοντά στην πλάτη των πίσω καθισμάτων. Έτσι περιορίζεις τη μετατόπιση μάζας και κρατάς το αυτοκίνητο πιο ουδέτερο στις αντιδράσεις του. Αντίθετα, όταν βαριά πράγματα μπαίνουν ψηλά ή τελείως πίσω, αυξάνεται η επιβάρυνση στον πίσω άξονα και αλλάζει η ισορροπία του αυτοκινήτου, ειδικά σε φρενάρισμα ή απότομη αλλαγή πορείας.

Δεν αφήνουμε ελεύθερα πράγματα που μπορεί να μας βλάψουν

Το δεύτερο μεγάλο λάθος είναι τα χαλαρά αντικείμενα μέσα στην καμπίνα ή στο πορτμπαγκάζ χωρίς σωστή στήριξη ή δέσιμο. Σε δυνατό φρενάρισμα, ακόμη και μια μικρή βαλίτσα μπορεί να μετατραπεί σε επικίνδυνο σώμα. Το ίδιο ισχύει και για αντικείμενα που φτάνουν πάνω από τη γραμμή των καθισμάτων και περιορίζουν την πίσω ορατότητα.

Διαβάστε επίσης: Ποια είναι η χειρότερη ώρα για να φύγεις από Αθήνα το Πάσχα – Τι να αποφύγεις

Αν έχεις πολλά πράγματα, καλύτερα να απλώσεις το βάρος σωστά και να αφήσεις ελεύθερα τα σημεία ορατότητας, παρά να «χτίσεις» ύψος. Και φυσικά, αν υπάρχουν ειδικά σημεία πρόσδεσης, χρησιμοποίησέ τα.

Το σωστό φόρτωμα δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι από τα πιο απλά πράγματα που μπορείς να κάνεις για να φύγεις πιο ήρεμα και πιο ασφαλής.

Τι κρατάμε;

  • Τα βαριά αντικείμενα μπαίνουν χαμηλά και κοντά στα πίσω καθίσματα.
  • Απόφυγε το φόρτωμα σε ύψος που κόβει την πίσω ορατότητα.
  • Μην αφήνεις αντικείμενα χαλαρά μέσα στην καμπίνα.
  • Το λάθος φόρτωμα επηρεάζει και την ασφάλεια και τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου.
Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

oi-5-elegchoi-pou-prepei-na-kaneis-sto-aftokinito-sou-prin-tin-exodo-tou-pascha-798841

TRAVEL

07.04.2026

Οι 5 έλεγχοι που πρέπει να κάνεις στο αυτοκίνητο σου πριν την έξοδο του Πάσχα
pascha-5-proorismoi-pou-pas-me-kato-apo-30-evro-649700

TRAVEL

04.04.2026

Πάσχα: 5 προορισμοί που πας με κάτω από 30 ευρώ
pascha-sto-chorio-ti-tha-pliroso-se-venzini-kai-diodia-me-tis-nees-times-paradeigmata-678902

TRAVEL

28.03.2026

Πάσχα στο χωριό: Τι θα πληρώσω σε βενζίνη και διόδια με τις νέες τιμές; – Παραδείγματα
episkepsi-sto-mesolongi-200-chronia-apo-tin-iroiki-exodo-797451

TRAVEL

25.03.2026

Επίσκεψη στο Μεσολόγγι: 200 χρόνια από την ηρωική Έξοδο
to-yvridiko-44-suv-tis-suzuki-pou-paei-pantou-xekina-apo-26-180-evro-794664

TRAVEL

03.03.2026

To υβριδικό 4×4 SUV της Suzuki που πάει παντού – Ξεκινά από 26.180 ευρώ
taxidiotiko-sto-mesolongi-ekei-pou-blekontai-steria-nero-ouranos-kai-ble-kavouria-793634

TRAVEL

20.02.2026

Ταξιδιωτικό στο Μεσολόγγι – Εκεί που μπλέκονται στεριά, νερό, ουρανός και… μπλε καβούρια

Πρόσφατες Ειδήσεις