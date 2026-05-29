Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Περάσαμε όλες τις ειδικές του Σαββάτου και βρήκαμε που αξίζει να πας

Έναν μήνα πριν «ξεκινήσουν οι χοροί» ταξιδέψαμε μέχρι την Πελοπόννησο για να γνωρίσουμε νέες και παλιές ειδικές, που θα αποτελέσουν το πρόγραμμα του Σαββάτου, 27 Ιουνίου.

του Στέλιου Παππά, φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 μπαίνει σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εκδοχές των τελευταίων ετών. Μετά από πέντε χρόνια με επίκεντρο τη Λαμία, ο αγώνας μεταφέρει την έδρα του στο Λουτράκι, με το Service Park στη Σχολή Μηχανικού, και απλώνει ξανά τη γεωγραφία του σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Η αλλαγή δεν είναι απλώς οργανωτική. Είναι αγωνιστική, θεαματική και σε μεγάλο βαθμό συμβολική.

Η φετινή διαδρομή επαναφέρει την Πελοπόννησο στο προσκήνιο, με την Αρκαδία να αποκτά κεντρικό ρόλο και το Σάββατο να διαμορφώνεται ως η ημέρα με τα περισσότερα νέα αγωνιστικά χιλιόμετρα. Για εμάς, αυτό ήταν αρκετό για να μπούμε σε ρυθμούς Ακρόπολις περίπου έναν μήνα πριν τον αγώνα. Όχι από το γραφείο, αλλά στο βουνό. Με χάρτες, σημειώσεις, χωματόδρομους, περάσματα, νεροφαγώματα και αρκετή σκόνη.

Η λογική είχε ως εξής. Να κάνουμε ένα αναγνωριστικό πέρασμα από όλες τις ειδικές του Σαββάτου, ώστε να δημιουργήσουμε έναν πρακτικό οδηγό για τον θεατή. Για εκείνον που έχει εμπειρία και θέλει έναν μπούσουλα για να φτιάξει πρόγραμμα, αλλά και για εκείνον που σκέφτεται να πάει πρώτη φορά και δεν ξέρει τι ακριβώς να περιμένει.

Το Σάββατο περιλαμβάνει τέσσερις ειδικές: Γυμνό, Κολλίνες, Μαίναλο και Κεφαλάρι. Δύο από αυτές επαναλαμβάνονται, ενώ δύο θα διεξαχθούν μία φορά. Μέσα σε αυτό το πακέτο υπάρχουν δύο ολοκαίνουριες διαδρομές, το Μαίναλο και οι Κολλίνες, αλλά και δύο σημαντικές επιστροφές: το Κεφαλάρι, που είχε να εμφανιστεί στο Ακρόπολις από το 2013, και το Γυμνό, το οποίο επιστρέφει με νέα χάραξη, σχεδιασμένη εξαρχής ώστε να ανταποκρίνεται στη φιλοσοφία του σημερινού WRC.

Πριν μπούμε σε κάθε ειδική ξεχωριστά, υπάρχει κάτι που πρέπει να ειπωθεί καθαρά. Το Ράλλυ Ακρόπολις είναι θέαμα, παράδοση και εμπειρία, αλλά πρώτα απ’ όλα είναι αγώνας σε ανοιχτό φυσικό περιβάλλον. Η ασφάλεια δεν είναι τυπική υποχρέωση. Είναι η βάση για να μπορέσει ο θεατής να απολαύσει αυτό που βλέπει. Γι’ αυτό λοιπόν ας θέσουμε κάποια «ground rules», για να μαθαίνουν οι καινούργιοι και να θυμούνται οι παλιοί. Δεν στεκόμαστε ποτέ στην εξωτερική των στροφών, δεν πλησιάζουμε σημεία που έχουν ταμπέλα απαγορευμένης ζώνης, δεν παρκάρουμε όπου μπορεί να εμποδιστεί ασθενοφόρο ή όχημα οργάνωσης και δεν αγνοούμε οδηγίες κριτών. Καλό σημείο δεν είναι εκείνο που απλώς «γράφει» ωραία στο κινητό. Είναι εκείνο που βλέπεις καλά, χωρίς να ρισκάρεις.

Με τι αυτοκίνητο κάναμε την αναγνώριση

Για την αναγνώριση των ειδικών, το αυτοκίνητο της ημέρας ήταν ένα Toyota Yaris Cross Hybrid AWD, με μοναδική ουσιαστική προσθήκη ένα σετ All Season ελαστικών της General Tire. Και εδώ αξίζει να σταθούμε λίγο, γιατί η εμπειρία του αυτοκινήτου ήταν από μόνη της ένα μικρό οδοιπορικό μέσα στο οδοιπορικό.

Το Yaris Cross είναι ένα από τα πιο δημοφιλή πλήρως υβριδικά B-SUV της ελληνικής αγοράς. Οι περισσότεροι το έχουν συνδυάσει με την πόλη, τη χαμηλή κατανάλωση, την ευκολία στο παρκάρισμα και τις καθημερινές μετακινήσεις. Λίγοι θα το φαντάζονταν ως εργαλείο για αναγνώριση ειδικών του Ακρόπολις. Κι όμως, στην τετρακίνητη έκδοση AWD, με σωστό ελαστικό, αποδείχθηκε πολύ πιο ικανό απ’ όσο προϊδεάζει η εικόνα του.

Πέρασε από βαθιά νεροφαγώματα σε Κεφαλάρι και Κολλίνες, από κομμάτια με λάσπη που έμοιαζε με πηλό, από σημεία όπου το νερό ανέβαινε μέχρι τα μισά της μάσκας και από σπασμένα περάσματα που θα έκαναν αρκετά «κανονικά» SUV να το σκεφτούν δεύτερη φορά. Η επαρκής απόσταση από το έδαφος, οι κοντοί πρόβολοι, οι καλές γωνίες προσέγγισης και αποφυγής και η ύπαρξη ηλεκτρικής υποβοήθησης πίσω, έστω και με τη διακριτική λογική του συστήματος AWD, δημιούργησαν ένα πακέτο πολύ πιο αποτελεσματικό από όσο περιμέναμε.

Το πιο εντυπωσιακό; Στο τέλος της ημέρας, ύστερα από εκατοντάδες χιλιόμετρα σε άσφαλτο και χώμα, η μέση κατανάλωση παρέμενε περίπου στα 5,3-5,5 lt/100 km. Δηλαδή, ένα B-SUV που μπορεί να πάει στη δουλειά τη Δευτέρα και την Κυριακή να σε βγάλει σε όλες τις ειδικές του Ακρόπολις χωρίς να παραπονεθεί.

General Tire Grabber Cross A/S – Το ελαστικό που άλλαξε το Yaris Cross

Για την αναγνώριση των ειδικών, το Toyota Yaris Cross Hybrid AWD φόρεσε τα General Tire Grabber Cross A/S σε διάσταση 215/55R17, μια επιλογή που αποδείχθηκε καθοριστική. Πρόκειται για all season ελαστικό SUV/crossover, με σημάνσεις M+S και 3PMSF, άρα με δυνατότητα χρήσης σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες, ενώ η χάραξη με τα εξαγωνικά μπλοκ και τις πολλαπλές ακμές πρόσφυσης δείχνει ξεκάθαρα τον πιο περιπετειώδη χαρακτήρα του.

Στην πράξη, το Grabber Cross A/S εντυπωσίασε γιατί δεν έκανε αισθητούς συμβιβασμούς στην άσφαλτο. Στον αυτοκινητόδρομο και στο επαρχιακό δίκτυο είχε μηδαμινό θόρυβο κύλισης, υψηλή άνεση και σταθερή αίσθηση, παρά το πιο «χωμάτινο» πέλμα του. Εκτός δρόμου, όμως, ήταν το στοιχείο που μεταμόρφωσε το Yaris Cross. Σε πατημένο χώμα, πέτρα, νεροφαγώματα και πηχτή λάσπη, πρόσφερε πρόσφυση και αυτοπεποίθηση που ξεπερνούσαν κατά πολύ την εικόνα ενός καθημερινού B-SUV, δείχνοντας πως μπορεί μία τέτοια αλλαγή να ξεκλειδώσει την πλήρη παλέτα δυνατοτήτων ενός αυτοκινήτου.

Γυμνό

Βασικά στοιχεία ειδικής

Πρώτο πέρασμα: SS8, πρώτο αυτοκίνητο 07:54

SS8, πρώτο αυτοκίνητο 07:54 Δεύτερο πέρασμα: SS12, πρώτο αυτοκίνητο 16:39

SS12, πρώτο αυτοκίνητο 16:39 Μήκος: 19,83 km

19,83 km Υψηλότερο σημείο: 203 m

203 m Χαμηλότερο σημείο: 511 m

511 m Υψομετρική διαφορά: 692 m

692 m Επιφάνεια: 93% χώμα, 7% άσφαλτος

93% χώμα, 7% άσφαλτος Χαρακτήρας: Σκληρό τερέν στην αρχή, έντονη υψομετρική μεταβολή, γρήγορη από τα μισά και μετά

Το Γυμνό μπορεί να είναι γνώριμο ως όνομα, αλλά στη φετινή του εκδοχή δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως «ξαναζεσταμένη» ειδική. Η ανάποδη φορά και οι νέες προσθήκες αλλάζουν αρκετά τον χαρακτήρα της, δημιουργώντας μια διαδρομή με πολύ έντονη υψομετρική διαφορά και δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα.

Η εκκίνηση γίνεται από την πλευρά του χωριού Πλατάνι και τα πρώτα χιλιόμετρα είναι ουσιαστικά μια μεγάλη ανάβαση. Περίπου για τα πρώτα 6 km, τα αγωνιστικά θα σκαρφαλώνουν από τα 500 m προς τα 1.200 m υψόμετρο, πάνω σε επιφάνεια με κροκάλα και φυτευτή πέτρα. Από θεαματικής άποψης, αυτό το πρώτο κομμάτι δεν είναι το πιο ενδιαφέρον. Είναι σκληρό, απαιτητικό για αυτοκίνητα και πληρώματα, αλλά όχι απαραίτητα το σημείο όπου ο θεατής θα δει το πιο «καθαρό» πέρασμα.

Η ανταμοιβή έρχεται λίγο πριν το 9ο km. Εκεί η ειδική αλλάζει πρόσωπο. Η πιο κακοτράχαλη επιφάνεια δίνει τη θέση της σε ψιλό, πιο flat χαλίκι και ο δρόμος ανοίγει. Από εκεί και μέχρι περίπου το 13ο km έχουμε ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια όλου του Σαββάτου. Τα αυτοκίνητα θα μπορούν να αναπτύξουν πολλά χιλιόμετρα, ενώ το ανάγλυφο προσφέρει φυσικά αναχώματα και λόφους όπου ο κόσμος μπορεί να σταθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια και καλή ορατότητα.

Αυτό είναι και το κομμάτι που θα προτείναμε ως βασική επιλογή για κάποιον που θέλει να δει ταχύτητα, πέρασμα με φόρα και εικόνα που θυμίζει πραγματικό Ακρόπολις. Δεν είναι ένα σημείο όπου βλέπεις απλώς ένα φρενάρισμα ή μια φουρκέτα. Είναι τμήμα που σου επιτρέπει να παρακολουθήσεις το αυτοκίνητο για περισσότερη ώρα, να δεις γραμμές, ρυθμό και αλλαγές πρόσφυσης.

Μετά το 13ο km ξεκινά μια ακόμη πιο έντονη κατηφόρα, με συνεχόμενες φουρκέτες μέχρι τον τερματισμό πάνω από το χωριό Γυμνό. Σε αρκετά σημεία, λόγω μεγάλης κλίσης, υπάρχουν τσιμεντένια τμήματα. Θεαματικά, οι φουρκέτες πάντα τραβούν κόσμο, όμως θέλουν και μεγάλη προσοχή. Πρέπει να υπάρχει σωστή απόσταση από τον δρόμο, ασφαλές ύψωμα ή εσωτερική τοποθέτηση και, κυρίως, να αποφεύγονται σημεία πιθανής εξόδου.

Το Γυμνό είναι ειδική που θα κουράσει τα πληρώματα και θα ανταμείψει τον θεατή που θα διαλέξει σωστά. Δεν είναι παντού εξίσου θεαματική, αλλά το κεντρικό κατηφορικό της κομμάτι μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα highlights της ημέρας.

Κολλίνες

Βασικά στοιχεία ειδικής

Πέρασμα: SS9, πρώτο αυτοκίνητο 09:19

SS9, πρώτο αυτοκίνητο 09:19 Μήκος: 20,60 km

20,60 km Υψηλότερο σημείο: 033 m

033 m Χαμηλότερο σημείο: 596 m

596 m Υψομετρική διαφορά: 437 m

437 m Επιφάνεια: 100% χώμα

100% χώμα Χαρακτήρας: Ολοκαίνουρια ειδική, κυρίως κατηφορική, στενή και τεχνική

Οι Κολλίνες είναι μία από τις δύο εντελώς νέες ειδικές του Σαββάτου και, από την αναγνώριση, φαίνεται ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρα. Η εκκίνηση βρίσκεται λίγο έξω από τη Βλαχοκερασιά, στον δρόμο προς τις Κολλίνες, και η ειδική δείχνει γρήγορα τις προθέσεις της.

Τα πρώτα 4,5 km είναι κλειστά, στενά και τεχνικά, μέσα σε ψηλά δέντρα. Η διαδρομή έχει κατηφορική λογική σχεδόν σε όλο της το μήκος, με εξαίρεση τα τελευταία 2 km, όμως δεν είναι από εκείνες τις κατηφόρες που απλώς επιτρέπουν πολλά χιλιόμετρα. Είναι ειδική που «μπλέκει» τον οδηγό, απαιτεί σωστό διάβασμα και δεν συγχωρεί εύκολα λάθος γραμμή.

Μετά τη δεύτερη κοπάνα, ανοίγει για λίγο το πρώτο, πιο γρήγορο κομμάτι, όμως η ανάσα δεν κρατά πολύ. Η ειδική ξαναμπαίνει σε στενή, φιδίσια λογική, με διαδοχικά περάσματα, αλλαγές ρυθμού και αρκετά σημεία όπου η επιλογή γραμμής θα παίξει ρόλο. Περίπου στο 7,5 km υπάρχει διασταύρωση που δείχνει πιθανή για μικρό άλμα ή τουλάχιστον για πιο θεαματικό πέρασμα, ανάλογα με το πώς θα τη διαβάσουν τα πληρώματα.

Αν κάποιος ψάχνει καθαρά τεχνικό Ακρόπολις, οι Κολλίνες είναι ειδική που αξίζει προσοχή. Δεν έχει τον ανοιχτό, γρήγορο χαρακτήρα που επιτρέπει να βλέπεις το αυτοκίνητο για πολλά δευτερόλεπτα σε κάθε σημείο. Αντίθετα, έχει ένα πιο «μέσα στο δάσος» ύφος, με περάσματα που θα απαιτούν ακρίβεια και αποφασιστικότητα.

Το πιο φωτογραφικό σημείο, τουλάχιστον όπως το βρήκαμε εμείς στην αναγνώριση, είναι κοντά στο 19ο km, όπου η διαδρομή περνά μέσα από νερό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν τέλη Ιουνίου θα υπάρχει ακόμη αρκετό νερό ώστε τα αγωνιστικά να κάνουν εντυπωσιακό πέρασμα, όμως όταν περάσαμε εμείς, το σημείο ήταν πραγματικά δυνατό σε εικόνα. Εκεί θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί τα νερά, η λάσπη και οι πιθανές αλλαγές στο έδαφος μπορούν να μεταβάλουν γρήγορα τις συνθήκες.

Τα τελευταία 2 km είναι ανηφορικά, ξανά σε στενό δρόμο, πριν η ειδική τερματίσει λίγο έξω από το χωριό Λιανός. Ως θεατική επιλογή, οι Κολλίνες ταιριάζουν σε πιο έμπειρους θεατές που θέλουν να δουν τεχνική οδήγηση και όχι απαραίτητα το πιο εύκολο σημείο πρόσβασης. Όποιος επιλέξει να μπει βαθιά στην ειδική πρέπει να έχει μελετήσει σωστά την πρόσβαση, τον χρόνο άφιξης και κυρίως το σημείο στάθμευσης.

Μαίναλο

Βασικά στοιχεία ειδικής

Πρώτο πέρασμα: SS10, πρώτο αυτοκίνητο 11:05

SS10, πρώτο αυτοκίνητο 11:05 Δεύτερο πέρασμα: SS13, πρώτο αυτοκίνητο 19:05

SS13, πρώτο αυτοκίνητο 19:05 Μήκος: 14,64 km

14,64 km Υψηλότερο σημείο: 509 m

509 m Χαμηλότερο σημείο: 135 m

135 m Υψομετρική διαφορά: 373 m

373 m Επιφάνεια: 96% χώμα, 4% άσφαλτος

96% χώμα, 4% άσφαλτος Χαρακτήρας: Νέα ειδική, loop πάνω από τη Βυτίνα, Live TV

Το Μαίναλο είναι πιθανότατα η πιο ενδιαφέρουσα ειδική του Σαββάτου από πλευράς θεάματος. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει επιλεγεί για τηλεοπτική κάλυψη. Πρόκειται για μια νέα ειδική, με αφετηρία και τερματισμό στον ίδιο δρόμο λίγο πάνω από τη Βυτίνα, η οποία σχηματίζει ένα loop περίπου 15 km μέσα σε ένα τοπίο εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς.

Από την πρώτη επαφή, το Μαίναλο δείχνει πως έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται μια καλή ειδική για θεατή. Καλή επιφάνεια, αρκετά σημεία με ανοιχτή ορατότητα, φυσική ροή, αλλαγές ρυθμού και περιβάλλον που από μόνο του αξίζει τη διαδρομή. Ψηλά δέντρα, καθαρό βουνίσιο τοπίο και χωμάτινα κομμάτια που δείχνουν ιδανικά για τα σύγχρονα Rally1 και Rally2 αυτοκίνητα.

Αν και είναι η μικρότερη ειδική της ημέρας, πιθανότατα προσφέρει τα περισσότερα σημεία όπου ο κόσμος μπορεί να δει πραγματικό πέρασμα και όχι απλώς μια στιγμιαία εικόνα. Σε αρκετά τμήματα, ο θεατής μπορεί να έχει το αυτοκίνητο μπροστά του για πολλά δευτερόλεπτα, κάτι που είναι πολύτιμο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο απογοητευτικό από το να περπατήσεις χιλιόμετρα και τελικά να δεις κάθε αγωνιστικό για δύο δευτερόλεπτα. Το Μαίναλο, σε αυτό το κομμάτι, δείχνει πιο γενναιόδωρο.

Το πιο ενδιαφέρον τμήμα είναι προς το τέλος, αν και εδώ υπάρχει μια σημαντική επιφύλαξη. Μέχρι τη στιγμή που γράφεται το κείμενο, το τελευταίο loop παραμένει μέρος της ειδικής, όμως υπάρχει πιθανότητα να κοπεί. Περίπου στο 11ο km, τα αυτοκίνητα βγαίνουν στην άσφαλτο για περίπου 500 m και στη συνέχεια μπαίνουν ξανά στο δάσος για ένα επιπλέον κομμάτι περίπου 3 km, που επιστρέφει κοντά στο ίδιο σημείο. Αν παραμείνει, αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε εξαιρετικό σημείο για θεατές, καθώς δίνει τη δυνατότητα να βλέπεις τα αυτοκίνητα για αρκετή ώρα και σε διαφορετικές φάσεις.

Υπάρχει όμως και το πρακτικό σκέλος. Το συγκεκριμένο κομμάτι περνά μέσα από πολύ πυκνό δάσος, με σημεία που λόγω σκιάς συγκρατούν νερό και λάσπη. Στη δική μας αναγνώριση ήταν το μοναδικό τμήμα στο οποίο αποφασίσαμε να μη ρισκάρουμε, καθώς ήμασταν μόνοι και χωρίς αυτοκίνητο υποστήριξης. Αυτό από μόνο του λέει κάτι. Για τον θεατή, το Μαίναλο είναι πιθανότατα η πιο δελεαστική επιλογή, αλλά απαιτεί προσοχή στις προσβάσεις και στις συνθήκες που θα επικρατούν εκείνες τις ημέρες.

Αν έπρεπε να προτείνουμε μία ειδική για κάποιον που θέλει να δει ωραίο θέαμα, ωραίο περιβάλλον και καλή ροή χωρίς να χαθεί σε υπερβολικά δύσκολη πρόσβαση, το Μαίναλο θα ήταν πολύ ψηλά στη λίστα.

Κεφαλάρι

Βασικά στοιχεία ειδικής

Πέρασμα: SS11, πρώτο αυτοκίνητο 12:58

SS11, πρώτο αυτοκίνητο 12:58 Μήκος: 17,86 km

17,86 km Υψηλότερο σημείο: 177 m

177 m Χαμηλότερο σημείο: 738 m

738 m Υψομετρική διαφορά: 439 m

439 m Επιφάνεια: 100% χώμα

100% χώμα Χαρακτήρας: Επιστροφή μετά το 2013, ανηφορική αρχή, γρήγορα οροπέδια και τεχνικό δάσος

Το Κεφαλάρι επιστρέφει στο Ράλλυ Ακρόπολις μετά από 13 χρόνια και αυτό από μόνο του του δίνει ειδικό βάρος. Η ειδική ξεκινά από το ομώνυμο χωριό και για τα πρώτα 7,5 km περίπου ανηφορίζει σε δρόμο με σχετικά καλό χώμα, αλλά και αρκετή φυτευτή πέτρα. Η θέα προς το χωριό από κάτω είναι εντυπωσιακή και υπάρχουν σημεία όπου ο θεατής μπορεί να σταθεί με καλή εικόνα της διαδρομής.

Περίπου στο 5ο km η έντονη κλίση αρχίζει να μειώνεται και η ειδική μπαίνει σταδιακά σε πιο ανοιχτή λογική. Το τοπίο αλλάζει, οι εκτάσεις ανοίγουν και το Κεφαλάρι δείχνει ένα διαφορετικό πρόσωπο, με flat κομμάτια που υπόσχονται αρκετά χιλιόμετρα. Για τους θεατές που θέλουν ταχύτητα και ροή, αυτό το μεσαίο τμήμα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Η καλύτερη πρόσβαση δείχνει να είναι η κοπάνα περίπου στο 8,1 km της ειδικής, σημείο που είχε χρησιμοποιηθεί και το 2013. Εδώ όμως χρειάζεται προσοχή. Η πρόσβαση περιλαμβάνει αρκετό χωματόδρομο και υπάρχει πιθανότητα το σημείο να χρησιμοποιηθεί ως έξοδος ασθενοφόρου. Αυτό σημαίνει ότι το παρκάρισμα δεν είναι μια δευτερεύουσα λεπτομέρεια. Είναι κρίσιμο ζήτημα. Δεν αφήνουμε αυτοκίνητα σε στενά περάσματα, δεν κλείνουμε δρόμους, δεν θεωρούμε ότι «για λίγο δεν πειράζει». Σε αγώνα ράλλυ, αυτό το «λίγο» μπορεί να κοστίσει χρόνο εκεί που δεν πρέπει.

Μετά το συγκεκριμένο σημείο, η ειδική μπαίνει σε ένα πολύ όμορφο και πιο τεχνικό περιβάλλον, μέσα σε πυκνό δάσος. Η επιφάνεια παραμένει σε γενικές γραμμές καλή, όμως οι παρατεταμένες στροφές με κατηφορική κλίση απαιτούν ακρίβεια και σωστή τοποθέτηση του αυτοκινήτου. Είναι κομμάτι που δεν θα συγχωρήσει εύκολα υπερβολή, αλλά μπορεί να δώσει πολύ ωραία εικόνα αν οι οδηγοί κρατήσουν ρυθμό.

Ο τερματισμός βρίσκεται στο χωριό Βελίνα Κορινθίας, που αποτελεί και το βορειότερο σημείο του loop του Σαββάτου. Το Κεφαλάρι δεν είναι απλώς μια νοσταλγική επιστροφή. Είναι ειδική με χαρακτήρα, εναλλαγές και αρκετά σημεία που μπορούν να προσφέρουν καλό θέαμα, αρκεί ο θεατής να έχει κάνει σωστή προετοιμασία.

Πώς να διαλέξεις ειδική

Αν κάποιος θέλει ταχύτητα και πιο ανοιχτό θέαμα, το Γυμνό μετά το 9ο km και το μεσαίο τμήμα του Κεφαλαρίου είναι επιλογές με ενδιαφέρον. Αν θέλει πιο τεχνικό, στενό και δασικό χαρακτήρα, οι Κολλίνες έχουν τη δική τους ένταση. Αν ζητά τον πιο ολοκληρωμένο συνδυασμό φυσικής ομορφιάς, καλής επιφάνειας και πιθανότητας να βλέπει τα αυτοκίνητα για περισσότερη ώρα, το Μαίναλο δείχνει ίσως η πιο ασφαλής επιλογή.

Η σωστή απάντηση, βέβαια, εξαρτάται από την εμπειρία, την πρόσβαση, το πρόγραμμα και το πόσο νωρίς μπορεί να φτάσει κανείς. Το Ράλλυ Ακρόπολις δεν είναι αγώνας που παρακολουθείται «στο περίπου». Θέλει σχεδιασμό από την προηγούμενη ημέρα, νερό, καπέλο, σωστά παπούτσια, υπομονή και διάθεση να περπατήσεις.

Και, κυρίως, θέλει σεβασμό. Στον αγώνα, στους κριτές, στους άλλους θεατές, στους κατοίκους των περιοχών και στη φύση. Γι’ αυτό προετοιμαστείτε σωστά και τα λέμε στο βουνό.