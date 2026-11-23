Κοίταζα από το παράθυρο. Οι παραστάσεις διαδέχονταν η μία την άλλη σαν καρουζέλ από καρτ ποστάλ. Απόκρημνες κορυφές, βαθιές χαράδρες και πλαγιές κατάφυτες με έλατα. Ανάμεσά τους, εύφορες κοιλάδες όπου όρια και φράχτες δημιουργούσαν διακριτά γεωμετρικά σχήματα. Πού και πού, ξύλινα υποστατικά ή μικρές ομάδες από κουκλίστικα σπίτια που σχημάτιζαν οικισμούς σαν μακέτες. Και αγελάδες. Αμέτρητες, στερεοτυπικά αλπικές αγελάδες μασούλαγαν μακάρια την παχιά πράσινη μοκέτα που έμοιαζε να σκεπάζει τα πάντα

Του Κώστα Γαμβρούλη

Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος, Θέμης Θοδωρόπουλος, Κώστας Γαμβρούλης

Το αυτοκίνητο με το οποίο ταξιδεύαμε είχε δημιουργηθεί μέσα σε οκτώ ώρες, σε μια υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Οι Άλπεις από την άλλη, χρειάστηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, κολοσσιαίες συγκρούσεις τεκτονικών πλακών και σμίλευση από γιγαντιαίους παγετώνες. Μπροστά σε αυτό που μας περιέβαλλε, δεν ήμασταν ούτε καν ένα πετάρισμα του ματιού, μια κινούμενη κουκίδα ασημαντότητας.

Ωστόσο, μέσα σε αυτήν τη αντίθεση χρόνου και μεγεθών, υπήρχε κάτι παράξενα ισορροπημένο, «μεγάλο» και σημαντικό. Για εμάς τουλάχιστον. Βλέπετε, ελάχιστοι είχαν την ευκαιρία να οδηγήσουν ένα αυτοκίνητο που πριν από δύο ημέρες το είχαν δει ως εξαρτήματα, καλώδια και μέταλλο. Και ακόμα λιγότεροι είχαν τη δυνατότητα να διασχίσουν με αυτό μερικούς από τους πιο εντυπωσιακούς δρόμους της Ευρώπης.

Η προσγείωση στον διεθνή αερολιμένα Βάτσλαβ Χάβελ της Τσεχίας, σηματοδότησε επισήμως την έναρξη αυτής της εμπειρίας.Πρώτος προορισμός, η Μλάντα Μπόλεσλαβ, μια πόλη ~50.000 κατοίκων, η οποία αποτελεί την έδρα της Škoda και όχι τυχαία, αφού εκεί ιδρύθηκε το 1895 η Laurin&Klement, η εταιρία δηλαδή απ’ όπου προέκυψε η Škoda.

Χρειαζόμασταν περίπου 80 χιλιόμετρα προς τα βορειοανατολικά μέχρι να φτάσουμε εκεί και το GPS μάς πρότεινε να περάσουμε «ξυστά» και περιφερειακά από την Πράγα. Δεδομένου του ότι ήταν απόγευμα και είχαμε μπροστά μας ακόμα κάποιες ώρες με φως, αποφασίσαμε να μετατρέψουμε το «ξυστά» σε «από μέσα». Για καλή μας τύχη, δε, πέσαμε και σε επίσημη αργία, οπότε οι δρόμοι ήταν ανοιχτοί και χωρίς κίνηση.

Η Πράγα είναι μια όμορφή πόλη. Βέβαια, το να χαρακτηρίζει Έλληνας «όμορφη» μια πόλη δεν είναι να το παίρνεις και πολύ στα σοβαρά. Έχοντας συνηθίσει το δικό μας κακάσχημο και άναρχο αστικό πεδίο, αρκεί μια σχετική τάξη και κάποια ψήγματα πολεοδομικής συνέπειας για να πάθουμε την πλάκα μας. Αντικειμενικά, όμως, έχει αρκετά κλασικά κτίρια και αμέτρητες γωνίες που αντανακλούν την αισθητική της Κεντρικής Ευρώπης. Ακόμα και τα σοβιέτ-μπρουταλιστικά οικοδομήματα του «ανατολικού μπλοκ» παρελθόντος της έχουν εξωραϊστεί με διακριτικό και έξυπνο τρόπο, ώστε να ενσωματώνονται στην σύγχρονη εικόνα της. Δεν τα έχουν αφορίσει, ούτε προσπαθούν να τα κρύψουν..

Η Μλάντα Μπόλεσλαβ, τώρα, έχει αναπτυχθεί γύρω από το εργοστάσιο της Škoda, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ουσιαστικά, είναι σαν το νοτιανατολικό προάστιο των εγκαταστάσεων της εταιρίας και συγκριτικά έχει περίπου την ίδια –αν όχι μικρότερη– έκταση από αυτές. Αλλά προσέξτε, μην πάει ο νου σας σε υποβάθμιση, μόλυνση, ατμοσφαιρική ρύπανση και όλα τα συμπαρομαρτούντα μιας ΒΙ.ΠΕ. Αρχικά, οι εγκαταστάσεις της Škoda δεν θυμίζουν σε τίποτα βαριά βιομηχανική μονάδα. Δεν υπάρχουν συστοιχίες από υψικαμίνους, βρόμικες μάντρες, αγωγοί και κατεστραμμένοι από την κίνηση των φορτηγών δρόμοι.

Σε κάθε περίπτωση, η πόλη, παρά το ότι έχει μια «συμβιωτική σχέση» με το εργοστάσιο, δεν δείχνει να έχει επηρεαστεί άσχημα από αυτό. Αν δεν το γνωρίζεις, πρέπει να σου πουν ότι ακριβώς δίπλα της βρίσκεται μια τεράστια μονάδα παραγωγής αυτοκινήτων με δυναμική 2.650 μονάδες ημερησίως και προσωπικό 30.000 περίπου ατόμων, που λειτουργεί 24/7!

Η βραδινή μας βόλτα στη Μλάντα Μπόλεσλαβ μας επέτρεψε ακριβώς αυτό, να ξεχαστούμε για λίγο, να την περπατήσουμε και να τη βιώσουμε ως ένα τυπικό τσεχικό προάστιο. Χωρίς τις τυπικές τσεχικές μπίρες, δυστυχώς, καθότι η επόμενη μέρα αναμενόταν μεγάλη. Θα μπαίναμε στα «άδυτα» μιας γιγαντιαίας αυτοκινητοβιομηχανίας, της οποίας οι μηχανές λειτουργούσαν αδιάκοπα ακόμη και την ώρα που εμείς πέφταμε για ύπνο.

Το ραντεβού μας με τον «σύνδεσμό» μας στη Škoda δόθηκε σε μια από τις πύλες του εργοστασίου. Ναι, πύλες, γιατί δεν έχει μόνο μία και επίσης δεν είναι «το» εργοστάσιο, με την έννοια ενός κεντρικού μεγάλου οικοδομήματος. Πρόκειται ουσιαστικά για πόλη, με κανονικότατο δίκτυο δρόμων, στην οποία πολύ εύκολα μπορείς να χαθείς.

Για να έχετε μια τάξη μεγέθους και του πόσο σημαντική είναι η Škoda για την χώρα, ο τσεχικός «ΟΣΕ» έχει διακλάδωση γραμμής η οποία μπαίνει μέσα στον χώρο της βιομηχανίας, εξυπηρετώντας τη φόρτωση αυτοκινήτων σε εμπορικές αμαξοστοιχίες. Επίσης, η κυβέρνηση επέτρεψε τη δημιουργία μεγάλης αερογέφυρας, με αποκλειστική χρηματοδότηση της Škoda, πάνω απ’ την Ε65 (ευρωπαϊκή οδός) ,προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κίνηση που δημιουργούταν σε αυτήν από την προσέλευση και αποχώρηση χιλιάδων εργαζομένων και οχημάτων προμηθευτών και υποστήριξης.

Μιλάμε για 29.100 άτομα (σε όλους τους τομείς και τμήματα της εταιρίας) και γραμμές παραγωγής, οι οποίες λειτουργούν συνεχώς με τρεις οκτάωρες βάρδιες, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων. Φυσικά, εντός της τεράστιας αυτής έκτασης λειτουργούν εστιατόρια στα οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν πλήρη γεύματα (και νοστιμότατα, όπως διαπιστώσαμε…) έναντι ενός αντιτίμου στα όρια του «συμβολικού». Κάτι άλλο που διαπιστώσαμε και μας προκάλεσε μεγάλη εντύπωση είναι ότι το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους του χώρους. Όχι απλά στους κλειστούς ή στεγαζόμενους, αλλά παντού, καθολικά. Για τσιγάρο, πρέπει να βγεις έξω από την οριοθέτηση αυτής της βιομηχανίας, δηλαδή να κάνεις μια διαδρομή όπουαλλάζεις ταχυδρομικό κώδικα… για μια τζούρα.

H περιήγησή μας στα διάφορα στάδια της παραγωγής του Elroq RS ήταν εμπειρία και μάλιστα μοναδική. Αρχικά, υπό κατασκευή αυτοκίνητα… «πετάγονταν» ή βρίσκονταν παντού! Όχι με επικίνδυνο τρόπο, αφού τα μέτρα ασφαλείας ήταν πολύ αυστηρά και το πού περπατούσες και πατούσες επίσης αυστηρώς οριοθετημένο. Ωστόσο, είδαμε αυτοκίνητα από πάνω μας, στον δεύτερο όροφο, αναρτημένα πάνω σε φορείς που τα «ταξίδευαν» σε διάφορα στάδια της παραγωγής. Άλλες φορές βρεθήκαμε δίπλα τους, δεξιά και αριστερά τους, να περπατάμε παράλληλα, όσο σε αυτά προστίθεντο μέρη, εξαρτήματα και περιφερειακά. Και σε κάποιασημεία τα είδαμε να παίρνουν και το ασανσέρ, αλλάζοντας επίπεδα. Όλο αυτά συνεχόμενα, αδιάκοπα, με ροή, σαν εκείνο το παιχνίδι με τα πιγκουινάκια, που ανέβαιναν μια σκάλα και μετά τσουλούσαν πάλι κάτω, στη βάση της, για να επαναλάβουν τη διαδρομή.

Και ύστερα ήταν και οι εργαζόμενοι, που κάπως έπρεπε να μετακινηθούν και αυτοί μέσα στις τεράστιες εγκαταστάσεις. Πεζή, πατίνια (ηλεκτρικά και…ποδοκίνητα), αλλά και τρίκυκλα ποδήλατα αποτελούσαν τα μέσα τους, έχοντας μάλιστα στη διάθεσή τους μια οριοθετημένη στο δάπεδο ειδική λωρίδα για τον σκοπό αυτό.

Αν το τμήμα συναρμολόγησης εντυπωσίασε με τον συντονισμό και τη συνέργεια ανθρώπων και μηχανών, η γραμμή στην οποία κατασκευάζονται οι μπαταρίες μάς αποκάλυψε τον βαθμό στον οποίο έχει φτάσει η αυτοματοποίηση. Σε αυτό το τμήμα, οι ρομποτικοί βραχίονες έχουν τον πρώτο λόγο. Εργαζόμενοι υπάρχουν, αλλά ο ρόλος τους είναι περισσότερο εποπτικός, αφού οι συστοιχίες κατασκευάζονται στο μεγαλύτερο μέρος τους από τα πορτοκαλί χρώματος «αυτόματα χέρια» της KUKA.

Tο πιο εντυπωσιακό κτίριο που επισκεφθήκαμε, πάντως, ήταν οι πρέσες που διαμορφώνουν τα μέρη του αμαξώματος. Όχι λόγω τεχνολογίας (αν και τεχνολογικά οι SCHULER είναι πολύ προηγμένες), αλλά λόγω της ισχύος και της κλίμακας. Στέκεσαι πίσω από προστατευτικό, σε απόσταση 2-3 μέτρων από ένα καλούπι του οποίου το έμβολο ζυγίζει δεκάδες τόνους, και το βλέπεις να ανεβοκατεβαίνει με τον ρυθμό συρραπτικού που πιάνει σελίδες στο γραφείο. Πιο πέρα, μια τεράστια γερανογέφυρα σηκώνει και μεταφέρει συνεχώς καλούπια τροφοδοτώντας τις πρέσες (πέντε στον αριθμό), αναλόγως του ποια μέρη των αυτοκινήτων διαμορφώνονται.

Κοιτώντας λοιπόν προς τα πάνω, το ενδιαφέρον μας τράβηξαν κάποια πάνελ που κρέμονταν από την οροφή. Αρχικά, νομίζαμε ότι ήταν κάποιου είδους περσίδες, αλλά ρωτώντας μάθαμε ότι είναι ηχοπετάσματα, για να μειώνουν το θόρυβο και να μην ενοχλούνται οι κάτοικοι της Μλάντα Μπόλεσλαβ από τη λειτουργία των πρεσών, ειδικά το βράδυ.

Τα πόδια μας ήταν αυτά που μας υπενθύμισαν ότι περπατάγαμε και ήμασταν όρθιοι για ώρες, αφού κατά τα άλλα η αίσθηση του χρόνου είχε χαθεί. Μπήκαμε νωρίς το πρωί στο εργοστάσιο και πλέον, όταν ολοκληρώσαμε την περιήγηση, ήταν αργά το απόγευμα. Koύραση, αλλά από αυτές που αξίζουν τον κόπο, αφού ήμασταν γεμάτοι με πρωτόγνωρες παραστάσεις,εικόνες και εκατοντάδες πληροφορίες.

Ανασύνταξη και χαλάρωση. Την επομένη, θα άρχιζε το δεύτερο σκέλος αυτού του ταξιδιού.

Από την παραγωγή στην κατανάλωση

Φρέσκο. Σπαρταριστό. Παρά το ότι η φύση της δουλειά μας επιτρέπειπρόσβαση σε πολλά νέα μοντέλα, κανείς μας δεν είχε ξαναμπεί σε τόσο «καινούργιο» αυτοκίνητο. Ήταν ηλικίας… ωρών και εμείς είχαμε παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία κατασκευής, τον «βιομηχανικό τοκετό» του, κατά κάποιο τρόπο. Το ξέραμε απ’ όταν ήταν λαμαρίνες και τώραστεκόταν εκεί, ολόκληρο αυτοκίνητο, έξω από την πύλη του χθεσινού ραντεβού μας, ξεχωρίζοντας με το εντυπωσιακό mambagreen χρώμα του.

Αντί για πρώτα «βηματάκια», εμείς το ρίξαμε στα βαθιά βέβαια. Στην πλοήγηση, βάλαμε ως προορισμό το ZellamSee, έναν τουριστικό προορισμό στις αυστριακές Άλπεις, από το οποίο μας χώριζαν 534 χιλιόμετρα. Τα περισσότερα εξ αυτών σε εθνικές οδούς, οι οποίες είναι συνήθως βαρετές, αλλά σε πάνε γρήγορα στον προορισμό σου και στην προκειμένη θα βοηθούσαν να σχηματίσουμε μια πρώτη εντύπωση από την κατανάλωση του Elroq RS. Kαι την άνεσή του, καθότι οι ώρες που θα περνούσαμε στο εσωτερικό του ήταν πολλές.

Χωρίς εκπλήξεις λοιπόν, οι εθνικές αποδείχθηκαν όντως βαρετές και αναμενόμενα καλές. Υπήρξαν όμως κάποια στοιχεία στα οποία αξίζει να σταθούμε. Αρχικά τα διόδια και το αντίτιμό τους. Τόσο στην Τσεχία όσο και στην Αυστρία ισχύει το σύστημα της «βινιέτας», δηλαδή μια άπαξ πληρωμή, η οποία πλέον γίνεται ηλεκτρονικά και σου εξασφαλίζει ελεύθερη κίνηση στο εθνικό δίκτυο. Οι όποιες συγκρίσεις με τα δικά μας πανάκριβα «χαράτσια», που ονομάζουμε διόδια, προκαλούν θλίψη.

Στην Τσεχία, η ετήσιας διάρκειας βινιέτα κοστίζει περίπου 106 ευρώ, όταν στην Ελλάδα ένα μόνο ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη με επιστροφή σε χρεώνει 73,4 ευρώ. Στην Αυστρία, εκδώσαμε 10ήμερη βινιέτα και μας κόστισε 12,80 ευρώ, δηλαδή περίπου σαν να πας από Αθήνα-Θήβα και να γυρίσεις(11,4 ευρώ). Ναι, αλλά οι Αυστριακοί δεν έχουν στο λεξιλόγιό τους το «φιλότιμο». Δεν αισθάνεστε καλύτερα και εθνικά περήφανοι τώρα;

Ένα ακόμη στοιχείο που διέκοψε το ανιαρό ταξίδι ήταν το μήκους 47 χιλιομέτρων τμήμα του D3 αυτοκινητόδρομου στην Τσεχία, όπου ισχύει το υψηλότερο όριο ταχύτητας στην Ευρώπη: 150 χλμ./ώρα. Πρόκειται για πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο εφαρμόζεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όταν η κυκλοφορία είναι αραιή, η ορατότητα καλή και δεν υπάρχουν κίνδυνοι από κακοκαιρία. Στην δική μας περίπτωση, επικρατούσε μια χαρά «ντάλα», οπότε το Elroq πήρε το βάπτισμα του πυρός σε μια ταχύτητα που δύσκολα θα ξαναπιάσει –τουλάχιστον όχι νόμιμα– στο υπόλοιπο της «ζωής» του.

Φυσικά, η προσοχή μας ήταν στην κατανάλωση και στη στρατηγική των φορτίσεων. Ψυχραιμία, δεν είναι τόσο τραγικό όσο ακούγεται. Φορτιστές υπάρχουν πλέον παντού και μάλιστα γρήγοροι, ενώ η όλη διαδικασία δεν διαφέρει και πολύ από τους ανεφοδιασμούς με βενζίνη σε συμβατικά αυτοκίνητα. Θέλω να πω, σε τέτοιας απόστασης ταξίδια, τα νεφρά και το ΚΝΣ (Κεντρικό Νευρικό Σύστημα) αδιαφορούν για το αν οδηγάς ηλεκτρικό, συμβατικό ή υβριδικό. Tα πρώτα θα απαιτήσουν στάση για τουαλέτα και το δεύτερο διέγερση με καφεΐνη. Ε, μέχρι που να ξεμπερδέψεις με αυτά, έχεις φορτίσει.

Κάπως έτσι, το Elroq έφτασε στον προορισμό μας αρκούντως φορτισμένο. Το ίδιο ήμασταν και εμείς, δηλαδή κάθε άλλο παρά άδειοι από ενέργεια. Ναι, είναι ένα πολύ άνετο αυτοκίνητο και αυτό, πέραν του ευρύχωρου καιήσυχου» σαλονιού, οφείλεται και στις εξαιρετικές, ρυθμιζόμενες αναρτήσεις του, που στη ρύθμιση comfort «σιδερώνουν» τα πάντα.

Το ZellamSee είναι μια πόλη με πληθυσμό κοντά στους 10.000 κατοίκους, χτισμένη γύρω από τη λίμνη Ζell, σε υψόμετρο 750 μέτρων. Τόσο η λίμνη όσο και η «στρατηγική» θέση του ZellamSee, δίπλα σε χιονοδρομικά κέντρα αλλά και στην υψηλότερη κορυφή των αυστριακών Άλπεων, Grossglockner (3.798 μέτρα), το έχουν καταστήσει τουριστικό προορισμό. Εμείς το πετύχαμε «σβηστό», αφού το καλοκαίρι είχε πρακτικά και ημερομηνιακά τελειώσει και τα χιόνια δεν είχαν κάνει ακόμη την εμφάνισή τους στα βουνά.

Ακόμα και έτσι όμως, υπήρχε μια σχετική κίνηση και «ζωή», ενώ οι τουριστικές υποδομές συνέχιζαν να λειτουργούν. Και εδώ θα πρέπει να αναφερθεί και αυτό: Παρά το ότι το ZellamSee θεωρείται «ακριβός» αλπικός προορισμός, οι τιμές σε εστίαση και διαμονή δεν διέφεραν και πολύ από αυτές που συναντά κανείς σεκαλοκαιρινούς και χειμερινούς προορισμούς της Ελλάδας. Σε σύγκριση με τους πολύ δημοφιλείς, δε, ήταν φθηνότερο! Να το επαναλάβουμε, μιλάμε για Αυστρία και Άλπεις…

Με αυτό το «όπου και να πάω η Ελλάδα με πληγώνει»στο πίσω μέρος του μυαλού, κάναμε τις βραδινέςβόλτες μας στην πόλη, η οποία μπορεί να μην αποτελεί ό,τι πιο «γραφικό» και «παραδοσιακό» μπορεί να βρει κανείς στο κρατίδιο του Σάλτσμπουργκ, ωστόσο δεν έχει παραδοθεί πλήρως στην «τουριστική ανάπτυξη» και σίγουρα έχει τις όμορφες γωνιές της. Γύρω μας, το σκοτάδι έκρυβε τεράστιους ορεινούς όγκους, τους οποίους θα εξερευνούσαμε, την επόμενη ημέρα.

Το πρωί, οι ορεινοί όγκοι ήταν ακόμη εκεί. Προφανώς. Μόνο που τώρα μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε ότι το «περιτριγυρισμένο από βουνά», που διαβάζει κανείς στις περιγραφές, δεν αποτελεί τουριστική υπερβολή. Όπου και αν κοιτούσες, το βλέμμα σου έβρισκε πλαγιά. Και αν την ακολουθούσες προς τα πάνω, συνήθως έπρεπε να σκύψεις λίγο για να δεις από το παρμπρίζ πού ακριβώς τελείωνε.

Αφήνοντας το ZellamSee και παίρνοντας την κατεύθυνση προς το Grossglockner, το τοπίο άρχισε να αποκτά βάθος. Οι κορυφές, που από την πόλη έμοιαζαν να σχηματίζουν ένα σχεδόν συμπαγές τείχος, χωρίζονταν πλέον μεταξύ τους, αποκαλύπτοντας περάσματα, κοιλάδες και άλλες κορυφές, ακόμη πιο πίσω. Ο περίφημος Grossglockner High AlpineRoad συνδέει το Fusch με το Heiligenblut, διασχίζοντας αυτό το ορεινό περιβάλλον.

Υπάρχει μια μικρή αδικία με αυτούς τους προορισμούς. Βλέπεις τις φωτογραφίες με τις αλλεπάλληλες φουρκέτες και καταλήγεις να αντιμετωπίζεις οτιδήποτε προηγείται ως διαδρομή πρόσβασης. Κάτι σαν τον διάδρομο που διασχίζεις στα μουσεία για να φτάσεις στην αίθουσα με το σημαντικό έκθεμα. Μόνο που εδώ ο «διάδρομος» είχε ποτάμια, λιβάδια, δάση και χωριά, στα οποία θα μπορούσες κάλλιστα να αφιερώσεις πολλές ημέρες.

Και, βέβαια, είχε αγελάδες. Οι οποίες αδιαφορούσαν πλήρως για το σκηνικό μέσα στο οποίο ζούσαν. Εμείς διασχίσαμε δύο χώρες για να βρεθούμε εκεί και ήδη μια εξάρθρωση το σαγόνι την είχαμε πάθει, αλλά αυτές εκεί, να κοιτάνε επίμονα και προσηλωμένα μια τούφα χορτάρι.

Στο μεταξύ, πέρα από την εκπληκτική θέα και τις εικόνες γύρω μας, ο δρόμος είχε αρχίσει να διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο της προσοχής μας. Οι ευθείες μίκραιναν, οι καμπές αποκτούσαν συνέχεια και το τιμόνι δούλευε υπερωρίες. Μετά τις ατέλειωτες ώρες στους αυτοκινητοδρόμους, ήταν μια ευπρόσδεκτη αλλαγή. Το ίδιο και η δυνατότητα να γνωρίσουμε το Elroq σε ένα διαφορετικό περιβάλλον.

Βέβαια, υπήρχε και ένας σοβαρός ανασταλτικός παράγοντας για οποιαδήποτε διάθεση οδηγικής προσήλωσης καθότι γύρω μας… συνέβαιναν οι Άλπεις. Και είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να αφοσιωθείς στη σωστή γραμμή μιας στροφής, όταν αυτή σου εμφανίζει ένα επικής θέας άνοιγμα στην κοιλάδα που σε κάνει να ψάχνεις μέρος για να σταματήσεις.

Σε αυτές τις στάσεις, το mambagreen του Elroq έβρισκε απρόσμενα τον φυσικό του χώρο. Έξω από το εργοστάσιο ξεχώριζε σαν φωτεινός μαρκαδόρος υπογράμμισης. Ανάμεσα στα λιβάδια και στα δάση, παρέμενε έντονο, αλλά έμοιαζε λιγότερο εξωτικό. Ένα αυτοκίνητο που λίγες μέρες πριν το παρακολουθούσαμε να μετακινείται πάνω σε φορείς, κάτω από τεχνητό φωτισμό, στεκόταν πλέον μπροστά σε ένα σκηνικό το οποίο του ταίριαζε γάντι.

Το είχαμε δει να αποκτά αμάξωμα, εσωτερικό, τροχούς. Τώρα, άρχιζε να αποκτά και κάτι που δεν θα μπορούσε να τοποθετείται ως προαιρετικός εξοπλισμός σε καμία γραμμή παραγωγής: τα πρώτα του χιλιόμετρα, τις πρώτες διαδρομές, τις πρώτες ιστορίες.

Επιστρέφοντας στην Τσεχία μετά από 1.472 χιλιόμετρα και περισσότερες από 27 ώρες οδήγησης του Elroq RS, είμασταν γεμάτοι από εικόνες και εμπειρίες. Συγκεχυμένες βέβαια, καθότι πάντα χρειάζεται χρόνος για να κατασταλάξουν και να μπουν σε σειρά, «γράφοντας» την αποτίμηση κάθε ταξιδιού, αυτό που τελικά μένει.

Η τελετή παράδοσης του Elroq, πίσω στους ανθρώπους της Skoda, έγινε εκεί όπου πέντε ημέρες πριν, ξεκίνησαν ουσιαστικά όλα: στο αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ. Kαθώς απομακρυνόμασταν, γύρισα λίγο και κοντοστάθηκα, κοιτάζοντας το. Το αυτοκίνητο, δεν ήταν πια ένα «άψυχο» σύνολο από καλώδια, μέταλλο και αλουμίνιο. Είχε αποκτήσει ταυτότητα.

Και ίσως αυτή να είναι τελικά η ουσία. Όχι μόνο οι τόποι που γνωρίζεις και τα χιλιόμετρα που διανύεις, αλλά όλα όσα συμβαίνουν στο ενδιάμεσο και μετατρέπουν μια απλή μετακίνηση σε προσωπική εμπειρία. Το Elroq θα επέστρεφε στη Skoda και κάποια στιγμή θα συνέχιζε τη διαδρομή του με άλλους ανθρώπους, σε άλλους δρόμους. Εμείς, όμως, θα θυμόμασταν πάντα τα πρώτα του 1.472 χιλιόμετρα. Και κυρίως, ότι ήμασταν εκεί όταν ξεκίνησε η ιστορία του.