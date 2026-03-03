Η Suzuki ξέρει να φτιάχνει αυτοκίνητα που δεν φοβούνται το χώμα.

Αυτό ακριβώς θελήσαμε να δοκιμάσουμε στο πρώτο επεισόδιο της σειράς Suzuki Off Road Stories, αφήνοντας πίσω την Αθήνα με κατεύθυνση το χιόνι του Μαινάλου, τις κορυφές του Λυκαίου, τον Ναό του Επικουρίου Απόλλωνος και, τελικά, τη λάσπη της Νέδας. Ο πρωταγωνιστής; Το Suzuki Vitara Hybrid 4WD Auto.

Η διαδρομή ξεκίνησε όπως όλες: αστική μετακίνηση. Στην πόλη το Vitara είναι ήσυχο, πολιτισμένο και εύκολο. Ο 1.4 Boosterjet mild hybrid κινητήρας αποδίδει 110 ίππους, το αυτόματο 6άρι κιβώτιο δουλεύει ομαλά και η θέση οδήγησης δίνει σωστή εποπτεία. Είναι SUV που ζεις καθημερινά χωρίς να κουράζει. Μέχρι να αρχίσει η ανάβαση.

Όσο πλησιάζαμε το χιονοδρομικό κέντρο στο Μαίναλο, το τοπίο άλλαζε. Χιόνι στην άκρη του δρόμου, υγρασία, θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν. Εκεί ενεργοποιήθηκε ο πραγματικός λόγος ύπαρξης του ALLGRIP. Η πρόσφυση παρέμεινε σταθερή. Καμία απότομη αντίδραση, καμία νευρικότητα. Το σύστημα κατανέμει τη ροπή όπου χρειάζεται, κρατώντας το αυτοκίνητο ουδέτερο και προβλέψιμο.

Η ανάβαση προς το Ιερό του Λυκαίου, στα περίπου 1.350 μέτρα υψόμετρο, ήταν η πρώτη πραγματική δοκιμή. Χιονισμένος χωματόδρομος, ανηφορικά κομμάτια, σημεία με μειωμένη πρόσφυση. Εκεί το Vitara απέδειξε ότι δεν είναι απλώς ένα SUV με μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος. Είναι ένα υβριδικό 4×4 που μπορεί να συνεχίσει όταν άλλα σταματούν. Με σωστή επιλογή προγράμματος στο ALLGRIP, το αυτοκίνητο ανέβαινε σταθερά, χωρίς σπινάρισμα και χωρίς ανάγκη για υπερβολική φόρα.

Η στάση στον Ναό του Επικουρίου Απόλλωνος έφερε την αντίθεση ανάμεσα στο σύγχρονο και το διαχρονικό. Το Vitara λειτούργησε σαν σωστό ταξιδιωτικό SUV, με πρακτικούς χώρους και άνεση. Στη Νέδα, όμως, τα πράγματα άλλαξαν. Λάσπη, υγρασία, στενά περάσματα. Το πλαίσιο παρέμεινε στιβαρό, η τετρακίνηση διαχειρίστηκε τη ροπή αθόρυβα και η απόσταση από το έδαφος αποδείχθηκε επαρκής για το τερέν.

Το Vitara δεν είναι σκληροπυρηνικό off-roader. Είναι όμως ένα SUV που πραγματικά πάει παντού.

Οι τιμές του Vitara Hybrid 4WD στην Ελλάδα

Εδώ βρίσκεται και το πιο δυνατό σημείο του. Το Vitara 1.4 Hybrid 4WD GL+ κοστίζει 26.180 ευρώ. Η γκάμα συνεχίζεται ως εξής:

GLX 4WD στα 29.080 ευρώ

στα GLX 4WD Sunroof στα 29.580 ευρώ

στα GL+ Hybrid 6AT 4WD στα 27.880 ευρώ

στα GLX Hybrid 6AT 4WD στα 30.780 ευρώ

στα GLX Hybrid Sunroof 6AT 4WD στα 31.280 ευρώ

Άρα μιλάμε για ένα υβριδικό 4×4 SUV που ξεκινά από 26.180 ευρώ και φτάνει έως 31.280 ευρώ στην πιο πλήρη έκδοση. Σε μια αγορά όπου τα περισσότερα SUV της κατηγορίας είναι δικίνητα, το Vitara προσφέρει πραγματική τετρακίνηση σε απόλυτα ανταγωνιστική τιμή.

Το πρώτο επεισόδιο του Suzuki Off Road Stories δεν είναι ένα απλό video δοκιμής. Πρόκειται για μια επιβεβαίωση ότι ένα σύγχρονο υβριδικό SUV μπορεί να συνδυάσει καθημερινή χρηστικότητα με πραγματική ικανότητα εκτός δρόμου. Από την Αθήνα, στο χιόνι, από το Λύκαιο στη Νέδα, το Vitara έδειξε ότι ανήκει σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία αυτοκινήτων που δεν περιορίζονται σε ένα μόνο περιβάλλον. Και σε αυτή την τιμή, έχει σημασία.

Τι κρατάμε;