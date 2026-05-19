Τριήμερο Αγίου Πνεύματος 2026: 5 προσιτοί προορισμοί από την Αθήνα

Το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό τριήμερο του 2026 πλησιάζει και για πολλούς οδηγούς το ερώτημα είναι ένα: «Πού μπορώ να φύγω χωρίς να αδειάσει το πορτοφόλι μου μόνο από βενζίνες και διόδια;».

Με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και τα διόδια να παίζουν πλέον σημαντικό ρόλο στο τελικό κόστος κάθε απόδρασης, η σωστή επιλογή προορισμού γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Το καλό είναι πως δεν χρειάζεται να διασχίσεις τη μισή Ελλάδα για να περάσεις ένα όμορφο τριήμερο. Σε απόσταση λίγων ωρών από την Αθήνα υπάρχουν παραθαλάσσιες πόλεις, ήσυχοι προορισμοί και μικρά μέρη με καλοκαιρινή αίσθηση, καλό φαγητό και αρκετά χαμηλότερο κόστος μετακίνησης σε σχέση με πιο «βαριά» τουριστικά σημεία. Για αυτό το αφιέρωμα επιλέξαμε πέντε προορισμούς που συνδυάζουν λογική απόσταση από την Αθήνα, σχετικά προσιτό κόστος ταξιδιού και ωραία εμπειρία για τριήμερη απόδραση. Τους τοποθετήσαμε από τον κοντινότερο μέχρι τον πιο μακρινό, υπολογίζοντας περίπου το κόστος καυσίμου για ένα σύγχρονο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο με μέση κατανάλωση κοντά στα 7 lt/100 km και τιμή βενζίνης σε ένα …αισιόδοξο 1,95 €/λίτρο.

Το Λουτράκι είναι ίσως η πιο εύκολη «καλοκαιρινή απόδραση τελευταίας στιγμής» για όσους μένουν στην Αθήνα. Μπορείς να φύγεις ακόμα και μετά τη δουλειά της Παρασκευής και σε λίγο περισσότερο από μία ώρα να πίνεις καφέ δίπλα στη θάλασσα. Η πόλη έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Από τη μία θυμίζει κλασικό ελληνικό παραθαλάσσιο θέρετρο και από την άλλη διατηρεί κάτι από την παλιά αίγλη των δεκαετιών όπου αποτελούσε σημείο αναφοράς για αποδράσεις από την πρωτεύουσα. Παραλιακή βόλτα, καφέ πάνω στο κύμα, ψαροταβέρνες και αρκετές επιλογές διαμονής για όλα τα budget συνθέτουν το σκηνικό. Η μικρή απόσταση από την Αθήνα σημαίνει και μικρό κόστος μετακίνησης, κάτι που παίζει τεράστιο ρόλο σε ένα τριήμερο όπου πολλοί θέλουν να κρατήσουν περισσότερα χρήματα για φαγητό, μπάνια και διασκέδαση.

Απόσταση από Αθήνα: περίπου 85 χλμ.

Κόστος καυσίμου (πήγαινε – έλα): περίπου 23 €

Κόστος διοδίων (πήγαινε – έλα): 13,90 €

Συνολικό κόστος διαδρομής: περίπου 36 €

Τι αξίζει να δεις

Η λίμνη Βουλιαγμένης Περαχώρας είναι ίσως το πιο όμορφο σημείο της περιοχής. Ένα μικρό φυσικό «φιόρδ» με ήρεμα νερά, ταβέρνες και αίσθηση νησιού, μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Λουτρακίου.

Υπάρχουν λόγοι που το Ναύπλιο παραμένει διαχρονικά ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για Σαββατοκύριακο και τριήμερα. Είναι κοντά, όμορφο όλες τις εποχές του χρόνου και έχει τη σπάνια ικανότητα να σε κάνει να νιώθεις ότι ταξίδεψες πολύ πιο μακριά από όσο πραγματικά πήγες. Η παλιά πόλη με τα νεοκλασικά, τα στενά δρομάκια και τα μπαλκόνια γεμάτα λουλούδια δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που δύσκολα βρίσκεις τόσο κοντά στην Αθήνα. Το καλό στο Ναύπλιο είναι ότι μπορείς να το απολαύσεις με πολλούς τρόπους. Είτε θέλεις ρομαντικό τριήμερο, είτε οικογενειακή απόδραση, είτε χαλαρό road trip με φίλους. Ο δρόμος είναι εύκολος και ξεκούραστος, ενώ η απόσταση επιτρέπει ακόμα και μονοήμερη εκδρομή. Παρ’ όλα αυτά, στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος το Ναύπλιο αποκτά άλλη αίσθηση, ειδικά τα βράδια που γεμίζει ζωή.

Απόσταση από Αθήνα: περίπου 140 χλμ.

Κόστος καυσίμου (πήγαινε – έλα): περίπου 38 €

Κόστος διοδίων (πήγαινε – έλα): 23,80 €

Συνολικό κόστος διαδρομής: περίπου 62 €

Τι αξίζει να δεις

Το Παλαμήδι παραμένει το πιο εμβληματικό σημείο της πόλης. Είτε ανέβεις με τα διάσημα σκαλιά είτε με αυτοκίνητο, η θέα προς το Ναύπλιο και τον Αργολικό κόλπο αξίζει πραγματικά.

Το Γαλαξίδι είναι από εκείνα τα μέρη που δύσκολα περιγράφεις απλά ως «παραθαλάσσιο χωριό». Έχει μια ιδιαίτερη αρχοντιά, μια ναυτική ιστορία που φαίνεται παντού και μια ηρεμία που ταιριάζει απόλυτα σε τριήμερο χαλάρωσης. Η διαδρομή μέχρι εκεί είναι από μόνη της μέρος της εμπειρίας. Μόλις αφήσεις πίσω την ένταση της Αθήνας και αρχίσεις να πλησιάζεις τον Κορινθιακό, το σκηνικό αλλάζει τελείως. Το Γαλαξίδι δεν βασίζεται στην ένταση ή στη νυχτερινή ζωή. Σε κερδίζει με την ατμόσφαιρα, το λιμάνι, τα παλιά αρχοντικά και τον αργό ρυθμό. Είναι προορισμός που ταιριάζει ιδανικά σε όσους θέλουν road trip με ωραία διαδρομή, καλό φαγητό και αρκετές βόλτες χωρίς άγχος. Ακόμα και το βράδυ, με τα φώτα να καθρεφτίζονται στο λιμάνι, το μέρος έχει κάτι που δύσκολα βρίσκεις σε πιο εμπορικούς προορισμούς.

Απόσταση από Αθήνα: περίπου 220 χλμ.

Κόστος καυσίμου (πήγαινε – έλα): περίπου 60 €

Κόστος διοδίων (πήγαινε – έλα): 30,20 €

Συνολικό κόστος διαδρομής: περίπου 90 €

Τι αξίζει να δεις

Ο παραδοσιακός λιμένας του Γαλαξιδίου είναι το απόλυτο σημείο για βόλτα. Τα παλιά καπετανόσπιτα και η ήρεμη εικόνα του κόλπου δημιουργούν μια σχεδόν κινηματογραφική αίσθηση.

Τα Καμένα Βούρλα είναι από εκείνους τους προορισμούς που πολλοί προσπερνούν χωρίς δεύτερη σκέψη, παρότι βρίσκονται σε εξαιρετικό σημείο για γρήγορη καλοκαιρινή απόδραση. Η περιοχή συνδυάζει εύκολη πρόσβαση μέσω εθνικής οδού, παραθαλάσσιο χαρακτήρα και αρκετά πιο χαλαρούς ρυθμούς σε σχέση με πιο «βαριά» τουριστικά μέρη. Είναι ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να ξεφύγουν από την Αθήνα χωρίς να μπλέξουν με ατελείωτες ώρες οδήγησης. Τα τελευταία χρόνια η περιοχή έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, με καλύτερες επιλογές διαμονής, πιο προσεγμένα μαγαζιά και αρκετό κόσμο τα καλοκαιρινά Σαββατοκύριακα. Παράλληλα αποτελεί καλή βάση για μικρές εξορμήσεις σε παραλίες και χωριά της Φθιώτιδας. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι πως κάνεις ένα πραγματικό ταξίδι εκτός Αττικής χωρίς να χρειάζεται να γράψεις υπερβολικά χιλιόμετρα.

Απόσταση από Αθήνα: περίπου 175 χλμ.

Κόστος καυσίμου (πήγαινε – έλα): περίπου 48 €

Κόστος διοδίων (πήγαινε – έλα): 32,60 €

Συνολικό κόστος διαδρομής: περίπου 81 €

Τι αξίζει να δεις

Ο Κάβος στα Καμένα Βούρλα προσφέρει εντυπωσιακή θέα στον Ευβοϊκό και ειδικά στο ηλιοβασίλεμα η εικόνα θυμίζει πολύ πιο «νησιώτικο» προορισμό.

Η Κύμη είναι ίσως ο πιο «underrated» προορισμός αυτής της λίστας. Πολλοί τη γνωρίζουν μόνο ως λιμάνι για τη Σκύρο, όμως στην πραγματικότητα αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα μέρη της Εύβοιας. Η διαδρομή μέχρι εκεί έχει ενδιαφέρον, καθώς αφήνεις πίσω το πιο αστικό κομμάτι της Εύβοιας και μπαίνεις σε πιο πράσινα, πιο αυθεντικά τοπία. Η Κύμη έχει έντονο παραδοσιακό χαρακτήρα, πέτρινα σπίτια, δυνατή τοπική κουζίνα και αρκετά διαφορετική αίσθηση σε σχέση με πιο «τουριστικά» μέρη του νησιού. Δεν είναι ο προορισμός για ξέφρενα beach bars και ατελείωτη κίνηση. Είναι όμως ιδανικός για ήρεμο τριήμερο, καλό φαγητό, παραλίες και αρκετές διαδρομές με αυτοκίνητο. Ειδικά για όσους αγαπούν το driving σε επαρχιακούς δρόμους με θέα θάλασσα και βουνό, η Εύβοια παραμένει από τους πιο απολαυστικούς road trip προορισμούς κοντά στην Αθήνα.

Απόσταση από Αθήνα: περίπου 190 χλμ.

Κόστος καυσίμου (πήγαινε – έλα): περίπου 52 €

Κόστος διοδίων (πήγαινε – έλα): 17,40 €

Συνολικό κόστος διαδρομής: περίπου 70 €

Τι αξίζει να δεις

Το φαράγγι του Μανικιάτη και η ευρύτερη περιοχή γύρω από την Κύμη προσφέρουν εντυπωσιακές εικόνες για όσους θέλουν κάτι διαφορετικό από το κλασικό «καφές και παραλία».

Τι κρατάμε;