Τριήμερο Αγίου Πνεύματος σε Πάρο ή Μύκονο; Δες πόσο θα πληρώσεις σε ακτοπλοϊκά με όχημα

Πόσο κοστίζουν τα ακτοπλοϊκά για Πάρο και Μύκονο το τριήμερο Αγίου Πνεύματος με αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα. Αναλυτικά οι τιμές.

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι παραδοσιακά ένα από τα πρώτα μεγάλα «τεστ» του καλοκαιριού για τα νησιά των Κυκλάδων. Πάρος και Μύκονος βρίσκονται σταθερά ψηλά στις επιλογές για μια γρήγορη απόδραση, όμως το πραγματικό κόστος δεν κρίνεται μόνο από τη διαμονή. Για όσους θέλουν να πάρουν μαζί τους αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα, τα ακτοπλοϊκά ανεβάζουν σημαντικά τον τελικό λογαριασμό.

Με βάση τις διαθέσιμες τιμές για τα οικονομικότερα δρομολόγια από Ραφήνα προς Πάρο και Μύκονο, ένας επιβάτης με μεσαίο αυτοκίνητο έως 4,25 m θα χρειαστεί από 224 έως 244 ευρώ μόνο για τα ακτοπλοϊκά πήγαινε-έλα. Με μοτοσυκλέτα άνω των 250 κ.εκ., το κόστος πέφτει αρκετά, από 142 έως 156 ευρώ.

Πάρος με αυτοκίνητο – Πόσο κοστίζει το πήγαινε-έλα

Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, το οικονομικότερο διαθέσιμο πακέτο για 1 επιβάτη και μεσαίο αυτοκίνητο έως 4,25 m από Ραφήνα προς Πάρο διαμορφώνεται στα 244 ευρώ με επιστροφή.

Το δρομολόγιο αναχώρησης είναι:

Διαδρομή Ημέρα/ώρα Επιβάτης Αυτοκίνητο έως 4,25 m Σύνολο Ραφήνα – Πάρος Παρ. 29 Μαΐου, 08:35 – 12:30 43 € 79 € 122 € Πάρος – Ραφήνα Δευ. 1 Ιουνίου, 15:10 – 19:05 43 € 79 € 122 € Σύνολο 244 €

Το κόστος είναι ίδιο είτε η αναχώρηση γίνει Παρασκευή είτε Σάββατο, με επιστροφή τη Δευτέρα, για το συγκεκριμένο φθηνότερο διαθέσιμο σενάριο.

Στην πράξη, για έναν οδηγό που θέλει να έχει μαζί του αυτοκίνητο στο νησί, το κόστος των ακτοπλοϊκών ξεκινά ήδη από τα 244 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται καύσιμα, διόδια για τη διαδρομή μέχρι τη Ραφήνα, διαμονή και λοιπά έξοδα.

Πάρος με μοτοσυκλέτα – Η διαφορά στο κόστος

Με μοτοσυκλέτα άνω των 250 κ.εκ., το κόστος για Πάρο μειώνεται αισθητά. Για 1 επιβάτη και μηχανή, το πήγαινε-έλα διαμορφώνεται στα 156 ευρώ.

Διαδρομή Ημέρα/ώρα Επιβάτης Μηχανή άνω των 250 κ.εκ. Σύνολο Ραφήνα – Πάρος Σαβ. 30 Μαΐου, 08:05 – 14:50 43 € 35 € 78 € Πάρος – Ραφήνα Δευ. 1 Ιουνίου, 15:10 – 19:05 43 € 35 € 78 € Σύνολο 156 €

Η διαφορά σε σχέση με το αυτοκίνητο είναι 88 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η μοτοσυκλέτα είναι σαφώς οικονομικότερη επιλογή για έναν αναβάτη που θέλει να κινηθεί άνετα στο νησί, χωρίς να πληρώσει το κόστος μεταφοράς αυτοκινήτου.

Μύκονος με αυτοκίνητο – Φθηνότερη από την Πάρο στα συγκεκριμένα δρομολόγια

Παρότι η Μύκονος θεωρείται γενικά ακριβότερος προορισμός, στα συγκεκριμένα ακτοπλοϊκά δεδομένα το πήγαινε-έλα από Ραφήνα με αυτοκίνητο είναι λίγο φθηνότερο από την Πάρο.

Για 1 επιβάτη και μεσαίο αυτοκίνητο έως 4,25 m, το συνολικό κόστος διαμορφώνεται στα 224 ευρώ.

Διαδρομή Ημέρα/ώρα Επιβάτης Αυτοκίνητο έως 4,25 m Σύνολο Ραφήνα – Μύκονος Σαβ. 30 Μαΐου, 07:30 – 11:50 38 € 74 € 112 € Μύκονος – Ραφήνα Δευ. 1 Ιουνίου, 12:20 – 19:05 38 € 74 € 112 € Σύνολο 224 €

Σε σχέση με την Πάρο, το ταξίδι στη Μύκονο με αυτοκίνητο κοστίζει 20 ευρώ λιγότερο στα συγκεκριμένα διαθέσιμα δρομολόγια. Αυτό βέβαια αφορά αποκλειστικά τα ακτοπλοϊκά. Η συνολική δαπάνη του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει σημαντικά όταν προστεθούν διαμονή, φαγητό, μετακινήσεις και λοιπά έξοδα στο νησί.

Μύκονος με μοτοσυκλέτα – Η φθηνότερη επιλογή συνολικά

Με μοτοσυκλέτα άνω των 250 κ.εκ., το κόστος για Μύκονο πέφτει στα 142 ευρώ με επιστροφή.

Διαδρομή Ημέρα/ώρα Επιβάτης Μηχανή άνω των 250 κ.εκ. Σύνολο Ραφήνα – Μύκονος Σαβ. 30 Μαΐου, 07:30 – 11:50 38 € 33 € 71 € Μύκονος – Ραφήνα Δευ. 1 Ιουνίου, 12:20 – 19:05 38 € 33 € 71 € Σύνολο 142 €

Αυτή είναι και η χαμηλότερη συνολική τιμή από τα σενάρια που εξετάζουμε. Σε σχέση με το αυτοκίνητο για Μύκονο, η μοτοσυκλέτα γλιτώνει 82 ευρώ. Σε σχέση με το αυτοκίνητο για Πάρο, η διαφορά φτάνει τα 102 ευρώ.

Αναλυτική σύγκριση κόστους

Προορισμός Όχημα Κόστος πήγαινε-έλα Πάρος Αυτοκίνητο έως 4,25 m 244 € Πάρος Μοτοσυκλέτα άνω των 250 κ.εκ. 156 € Μύκονος Αυτοκίνητο έως 4,25 m 224 € Μύκονος Μοτοσυκλέτα άνω των 250 κ.εκ. 142 €

Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, η Μύκονος είναι φθηνότερη από την Πάρο στα ακτοπλοϊκά, τόσο με αυτοκίνητο όσο και με μοτοσυκλέτα. Η διαφορά δεν είναι τεράστια, αλλά υπάρχει: 20 ευρώ λιγότερα με αυτοκίνητο και 14 ευρώ λιγότερα με μοτοσυκλέτα.

Αξίζει να πάρεις αυτοκίνητο;

Εδώ η απάντηση εξαρτάται από τον τρόπο που σκοπεύει να κινηθεί κανείς στο νησί. Το αυτοκίνητο δίνει μεγαλύτερη άνεση, ειδικά αν ταξιδεύουν δύο ή περισσότερα άτομα, αν υπάρχουν αποσκευές ή αν το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές μετακινήσεις.

Από την άλλη, για έναν μόνο επιβάτη, η μεταφορά αυτοκινήτου ανεβάζει αισθητά το κόστος. Στην Πάρο, το όχημα κοστίζει 79 ευρώ ανά διαδρομή, δηλαδή 158 ευρώ με επιστροφή μόνο για το αυτοκίνητο. Στη Μύκονο, το αντίστοιχο ποσό είναι 74 ευρώ ανά διαδρομή, δηλαδή 148 ευρώ συνολικά.

Αν ο ταξιδιώτης σκοπεύει να μείνει σε σημείο με εύκολη πρόσβαση ή να νοικιάσει όχημα τοπικά για μία-δύο ημέρες, ίσως αξίζει να υπολογίσει ξανά το συνολικό κόστος.

Η μοτοσυκλέτα βγάζει περισσότερο νόημα οικονομικά

Για όσους έχουν μοτοσυκλέτα, η διαφορά είναι σημαντική. Το κόστος μεταφοράς της είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό του αυτοκινήτου, ενώ στα νησιά προσφέρει πρακτικό πλεονέκτημα στην κίνηση και στο παρκάρισμα.

Στην Πάρο, η μεταφορά μηχανής κοστίζει 35 ευρώ ανά διαδρομή, ενώ στη Μύκονο 33 ευρώ ανά διαδρομή. Για έναν αναβάτη που ταξιδεύει μόνος, η μοτοσυκλέτα μπορεί να είναι η πιο λογική λύση, ειδικά αν ο στόχος είναι να κρατηθεί το κόστος του τριημέρου όσο γίνεται χαμηλότερα.

Τι πρέπει να προσέξεις πριν κλείσεις

Οι τιμές των ακτοπλοϊκών μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, την εταιρεία, την ώρα αναχώρησης και τον τύπο πλοίου. Επίσης, τα παραπάνω ποσά αφορούν 1 επιβάτη με όχημα. Αν ταξιδεύουν δύο ή περισσότερα άτομα στο ίδιο αυτοκίνητο, το κόστος ανά άτομο μπορεί να γίνει πιο λογικό, καθώς το εισιτήριο του αυτοκινήτου μοιράζεται.

Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι με αυτοκίνητο προς Πάρο δεν πληρώνει 244 ευρώ συνολικά, γιατί προστίθεται δεύτερο εισιτήριο επιβάτη. Όμως το κόστος μεταφοράς του αυτοκινήτου παραμένει ίδιο, άρα όσο περισσότεροι μοιράζονται το όχημα, τόσο καλύτερα «σπάει» η συνολική δαπάνη.

Τι κρατάμε;