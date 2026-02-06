Αυτό είναι το τρομακτικό ατύχημα που απαγόρευσε τις κρυφές χειρολαβές στα αυτοκίνητα (Video)

Ένα σοκαριστικό περιστατικό το οποίο φέρεται ότι αποτέλεσε και την αφορμή για την απαγόρευση των πτυσσόμενων χειρολαβών που «χωνεύουν» στο αμάξωμα

Όπως μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ, η Κίνα απαγόρευσε την πώληση αυτοκινήτων με «κρυφές» χειρολαβές, χαρακτηρίζοντας τα εν δυνάμει επικίνδυνα σε περίπτωση ατυχήματος, λαμβάνοντας υπόψη αρκετά περιστατικά όπου οι επιβάτες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό, χωρίς να είναι δυνατό το άνοιγμα των πορτών ούτε από έξω αλλά ούτε και από μέσα.

Καθοριστική σημασία για την λήψη αυτής της απόφασης, λέγεται ότι αποτέλεσε ένα video που κυκλοφόρησε ευρέως στα κινεζικά social media kai δείχνει τη δραματική διάσωση τριών επιβατών από ένα ηλεκτρικό σεντάν που έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Το επίμαχο video

Στο υλικό βλέπουμε ότι ο οδηγός κατάφερε να βγει αμέσως από το όχημα, όμως δεν μπόρεσε να ανοίξει την πίσω πόρτα. Τα χερούλια δεν εκτείνονται από το αμάξωμα, ενώ λίγο αργότερα ούτε η δική του πόρτα ανταποκρίνεται στις προσπάθειες ανοίγματος. Μόλις 29 δευτερόλεπτα μετά την αρχική σύγκρουση, καπνός αρχίζει να βγαίνει από την πλευρά του συνοδηγού, με όλες τις πόρτες πλέον κλειστές.

Ο οδηγός προσπαθεί να σπάσει το τζάμι με τον αγκώνα του. Ένας περαστικός σπεύδει να βοηθήσει και μαζί, χρησιμοποιώντας πέτρες, καταφέρνουν να θρυμματίσουν τα πλαϊνά παράθυρα. Ακολουθεί αγώνας δρόμου: δύο επιβάτες βγαίνουν γρήγορα από το όχημα, όμως 52 δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση οι φλόγες έχουν ήδη τυλίξει το αυτοκίνητο και η καμπίνα έχει γεμίσει πυκνό μαύρο καπνό.

Παρά τις φλόγες, καταφέρνουν να απεγκλωβίσει και τον τρίτο επιβάτη από το αυτοκίνητο που έχει πλέον παραδοθεί ολοκληρωτικά στη φωτιά. Οι τραυματισμοί των επιβατών χαρακτηρίστηκαν σοβαροί, χωρίς όμως να απειλούν τη ζωή τους. Ο οδηγός υπέστη βαριά εγκαύματα στα χέρια, γεγονός που ενδέχεται να του στερήσει την επιστροφή στην εργασία του ως οδηγός φορτηγού.

Αν και το βίντεο έγινε viral μόλις πρόσφατα, η Dongfeng διευκρίνισε ότι το ατύχημα σημειώθηκε στις 19 Μαρτίου 2025, στην πόλη Wenshan της επαρχίας Yunnan.

Quick action saved lives as an EV caught fire after sliding into a ditch in China.pic.twitter.com/hPfQ67yZgA — Massimo (@Rainmaker1973) February 5, 2026

Η απάντηση της εταιρείας

Στις 5 Φεβρουαρίου, η Dongfeng εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας το περιστατικό και εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στους εμπλεκόμενους. Όπως ανέφερε, κλιμάκιο της εταιρείας βρέθηκε στο σημείο και συνεργάστηκε με τις αρμόδιες αρχές.

Η εταιρεία αποδίδει την πυρκαγιά στη σύγκρουση υψηλής ταχύτητας με φορτηγό που είχε προηγηθεί και είχε ως αποτέλεσμα την εκτροπή του αυτοκινήτου από τον δρόμο, ενώ προειδοποιεί ότι τα αποσπασματικά βίντεο που κυκλοφορούν ενδέχεται να μην αποτυπώνουν το πλήρες πλαίσιο του ατυχήματος.

Παράλληλα, διαψεύδονται –προς το παρόν– ανεπιβεβαίωτες αναφορές που έκαναν λόγο για θάνατο επιβάτη στη φωτιά.