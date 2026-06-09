Οδηγός στην Τουρκία χτύπησε άνθρωπο και κοιτούσε την BMW του αντί για το θύμα (VIDEO)

Ο τραυματίας καταγγέλλει ότι ο οδηγός ενδιαφέρθηκε μόνο για τις ζημιές του αυτοκινήτου του, επιδεικνύοντας χαρακτηριστική αδιαφορία και κατά την νοσηλεία του

Ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία σημειώθηκε στην περιοχή Κουτσούκτσεκμετζε της Κωνσταντινούπολης, όταν αυτοκίνητο που ξέφυγε από την πορεία του ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε έναν πεζό.

Θύμα του ατυχήματος ήταν ο καταστηματάρχης Ιχσάν Γενιάντ, ο οποίος τραυματίστηκε από τη σύγκρουση και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ίδιος μετά την έξοδο του από το νοσοκομείο, αυτό που τον ενόχλησε περισσότερο δεν ήταν μόνο το ατύχημα, αλλά η συμπεριφορά του οδηγού.

Çarptığı yayayı değil, aracı için üzüldü! İstanbul Küçükçekmece’de kaldırıma çıkan bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan esnaf İhsan Yeniad, sürücü Z.A.’nın kendisiyle ilgilenmek yerine aracının hasarına baktığını belirterek şikayetçi oldu. Kazanın ardından hastaneye… pic.twitter.com/vdiGgYIf6v — Haber 7 (@Haber7) June 8, 2026

«Κοιτούσε το αυτοκίνητο και όχι εμένα»

Ο Γενιάντ υποστηρίζει ότι ο οδηγός, ο οποίος αναφέρεται με τα αρχικά Ζ.Α., έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις ζημιές που υπέστη το όχημά του παρά για την δική του κατάσταση.

Όπως δήλωσε, ο οδηγός όχι μόνο δεν ενδιαφέρθηκε για αυτόν όταν προκλήθηκε το ατύχημα αλλά δεν επικοινώνησε καν μαζί του ούτε αργότερα στο νοσοκομείο, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του ή να ζητήσει συγνώμη.

Η στάση αυτή οδήγησε τον τραυματία στην υποβολή επίσημης καταγγελίας στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο οδηγός κλήθηκε να καταθέσει για το περιστατικό. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες το όχημα ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε τον πεζό.

Πέρα από τα αίτια του ατυχήματος, η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προκαλέσει συζήτηση στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για τη συμπεριφορά που οφείλουν να επιδεικνύουν οι εμπλεκόμενοι σε ένα τροχαίο συμβάν.