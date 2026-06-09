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VIDEOS

Οδηγός στην Τουρκία χτύπησε άνθρωπο και κοιτούσε την BMW του αντί για το θύμα (VIDEO)

ΤΡΙΤΗ | 09.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Ο τραυματίας καταγγέλλει ότι ο οδηγός ενδιαφέρθηκε μόνο για τις ζημιές του αυτοκινήτου του, επιδεικνύοντας χαρακτηριστική αδιαφορία και κατά την νοσηλεία του

Ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία σημειώθηκε στην περιοχή Κουτσούκτσεκμετζε της Κωνσταντινούπολης, όταν αυτοκίνητο που ξέφυγε από την πορεία του ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε έναν πεζό.

Θύμα του ατυχήματος ήταν ο καταστηματάρχης Ιχσάν Γενιάντ, ο οποίος τραυματίστηκε από τη σύγκρουση και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ίδιος μετά την έξοδο του από το νοσοκομείο, αυτό που τον ενόχλησε περισσότερο δεν ήταν μόνο το ατύχημα, αλλά η συμπεριφορά του οδηγού.

«Κοιτούσε το αυτοκίνητο και όχι εμένα»

Ο Γενιάντ υποστηρίζει ότι ο οδηγός, ο οποίος αναφέρεται με τα αρχικά Ζ.Α., έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις ζημιές που υπέστη το όχημά του παρά για την δική του κατάσταση.

Όπως δήλωσε, ο οδηγός όχι μόνο δεν ενδιαφέρθηκε για αυτόν όταν προκλήθηκε το ατύχημα αλλά δεν επικοινώνησε καν μαζί του ούτε αργότερα στο νοσοκομείο, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του ή να ζητήσει συγνώμη.

Η στάση αυτή οδήγησε τον τραυματία στην υποβολή επίσημης καταγγελίας στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο οδηγός κλήθηκε να καταθέσει για το περιστατικό. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες το όχημα ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε τον πεζό.

Πέρα από τα αίτια του ατυχήματος, η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προκαλέσει συζήτηση στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για τη συμπεριφορά που οφείλουν να επιδεικνύουν οι εμπλεκόμενοι σε ένα τροχαίο συμβάν.

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Tags
#video#ατύχημα#πεζός#ΤΟΥΡΚΙΑ
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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