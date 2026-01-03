quattroruote-icon
VIDEOS

Τέλος οι «άχρηστοι» καθρέπτες στη βροχή: Η πατέντα που δεν ήξερες ότι υπάρχει και λύνει το πρόβλημα

ΣΑΒΒΑΤΟ | 03.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
telos-oi-achristoi-kathreptes-sti-vrochi-i-patenta-pou-den-ixeres-oti-yparchei-kai-lynei-to-provlima-788302

Με τεχνολογία εμπνευσμένη από τη φύση, αυτή η πατέντα τοποθετείται εύκολα σε όλα τα αυτοκίνητα και υπόσχεται καθαρούς καθρέπτες στη βροχή, χωρίς να απαιτείται περίπλοκη εγκατάσταση

Δεν χρειάζεται να ρίχνει «τουλούμια», αρκεί και μια ήπιας ένταση βροχή, για να εμφανιστεί ένα εκνευριστικό πρόβλημα: οι πλαϊνοί καθρέπτες γεμίζουν με σταγόνες τις οποίες δεν μπορεί να απωθήσει η θέρμανση τους, καθιστώντας τους πρακτικά άχρηστους.

Χάρη σε έναν σχετικά άγνωστο ιαπωνικό προμηθευτή όμως, ίσως τελικά υπάρχει λύση και αυτή βρέθηκε…. στην φύση. Η Car Mate, εταιρεία που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή εκτός Ιαπωνίας, παρουσιάζει μια έξυπνη μεμβράνη απώθησης νερού για τους πλευρικούς καθρέφτες, η οποία υπόσχεται ορατότητα ακόμη και σε έντονες βροχοπτώσεις.

Η μεμβράνη με την ονομασία Zero Wiper Film-Type Side Mirror παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Japan Mobility Show το 2023 και κυκλοφόρησε στην ιαπωνική αγορά έναν χρόνο αργότερα. Η φιλοσοφία της είναι απλή: η μεμβράνη κολλά απευθείας πάνω στον καθρέφτη και δημιουργεί μια προστατευτική επιφάνεια που απωθεί το νερό.

Η Car Mate εξηγεί ότι η επιφάνεια της μεμβράνης βασίζεται σε μια μικροσκοπική υφή εμπνευσμένη από το φύλλο λωτού — ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα φυσικής υδροφοβίας. Αυτή η δομή αναγκάζει το νερό να σχηματίζει σταγόνες και να γλιστρά, αντί να μένει πάνω στον καθρέφτη, βελτιώνοντας αισθητά την ορατότητα, ειδικά όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η ευρεία συμβατότητα, καθώς η μεμβράνη δεν είναι σχεδιασμένη για κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου και μπορεί να τοποθετηθεί στους περισσότερους σύγχρονους εξωτερικούς καθρέφτες.

Το πλεονέκτημα που προβάλλει η Car Mate είναι η αντοχή και η ευκολία χρήσης.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η μεμβράνη μπορεί να διατηρήσει την αποτελεσματικότητά της έως και έξι μήνες, προσφέροντας μια πιο μόνιμη λύση χωρίς συχνή συντήρηση.

Αν και οι λεπτομέρειες σχετικά με την τιμή και τη διαθεσιμότητα εκτός Ιαπωνίας, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, για όσους οδηγούν συχνά σε βροχερές συνθήκες, ένα τέτοιο προϊόν θα μπορούσε να αποδειχθεί μια μικρή αλλά ουσιαστική αναβάθμιση στην καθημερινή οδήγηση.

Tags
#βροχή#Καθρέπτες
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
