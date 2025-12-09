Το κινεζικό Gymkhana είναι ότι πιο τρελό έχεις δει τα τελευταία χρόνια με αυτοκίνητο (video)

Gymkhana made in China με τρελά stunts, driftαρίσματα ρεκόρ, λίγο άρωμα από Fast & Furious και αρκετή δόση cringe

Η ομάδα του Updrift πήρε μια σελίδα από το βιβλίο των Ken Block και Travis Pastrana και έδωσε άλλη μία κινεζική απάντηση στα κλασσικά βίντεο Gymkhana. Μετά το πρώτο επεισόδιο, στο οποίο πρωταγωνιστούσε ένα Xiaomi SU7 Ultra, ήρθε η ώρα της GAC να “flexάρει” τις ικανότητες του επιβλητικού Hyptec SSR.

«Τρέλα» για 11μιση λεπτά straight

Σε 11 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα οι Κινέζοι κατάφεραν να χωρέσουν όσα «τρελά» stunts κατέβασε ο νους τους, δείχνοντας πως δεν έχουν πια τίποτα να ζηλέψουν από τους Αμερικάνους σε showmanship. Σε ένα βίντεο που… «μυρίζει» Hoonigan, ο drifter, Jason Ye, οδηγεί το GAC Hyptec SSR στους δρόμους του Guangzhou, αφήνοντας πίσω του παχιές γραμμές από καμένα ελαστικά, ενώ τα εντυπωσιακά stunts δίνουν και παίρνουν.

Το ακραίο ηλεκτρικό Hyptec SSR κλωτσάει μπάλες και το πίσω μέρος, βάζοντας μερικά γκολ, κάνει ένα από τα πιο εντυπωσιακά επί τόπου που έχουμε δει, ανεβαίνει «με το πλάι» σε υπέργειο πάρκινγκ δίπλα σε Nissan Silvia με μουσική υπόκρουση Tokyo Drift, driftάρει παρέα με Toyota AE86, ενώ σπάει και το ρεκόρ πιο γρήγορου drift με ηλεκτρικό.

To GAC Hyptec SSR είναι το πρώτο κινέζικο supercar μαζικής παραγωγής και φυσικά είναι ηλεκτρικό. Κυκλοφόρησε το 2023 και η ακραία δύναμη των 1.224 PS του επιτρέπει να κάνει το 0-100 σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα, ενώ όπως προαναφέραμε, κατέχει και το ρεκόρ Guinness για πιο γρήγορο driftάρισμα ηλεκτρικού οχήματος, με 213,52 χλμ./ώρα.

