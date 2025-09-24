Viral στην Κίνα: άνδρας με πατίνι τράκαρε και παγιδεύτηκε με το κεφάλι σε φανάρι

Άνδρας στην Κίνα τράκαρε με ηλεκτρικό πατίνι και παγιδεύτηκε με το κεφάλι σε φανάρι. Διήρκεσε 40 λεπτά η διάσωση.

Νεαρός άνδρας συγκρούστηκε με προσωρινό φανάρι στην Κίνα οδηγώντας πατίνι.

Το κεφάλι του παγιδεύτηκε μέσα στο μεταλλικό κουτί του σηματοδότη.

Η διάσωση κράτησε 40 λεπτά , με τους διασώστες να κόβουν το μέταλλο.

Το περιστατικό έγινε viral στα social media με χιλιάδες σχόλια.

Το απίστευτο περιστατικό στην Τσενγκντού

Στην πόλη Τσενγκντού της Κίνας σημειώθηκε ένα απίστευτο ατύχημα που δεν άργησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Ένας νεαρός άνδρας, οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι, έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με ένα προσωρινό φανάρι κυκλοφορίας. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το κεφάλι του παγιδεύτηκε στο μεταλλικό κουτί του φωτεινού σηματοδότη.

Επιχείρηση διάσωσης 40 λεπτών

Η εικόνα ήταν πρωτοφανής και προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή. Οι διασώστες χρειάστηκαν 40 λεπτά για να απελευθερώσουν τον άνδρα, κόβοντας προσεκτικά το ανθεκτικό μέταλλο ώστε να μην προκληθεί τραυματισμός. Τελικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του.

Viral στα social media

Το περιστατικό δεν άργησε να γίνει viral στα κινεζικά social media, με φωτογραφίες και βίντεο να έχουν κυκλοφορήσει σε πληθώρα σελίδων. Χιλιάδες χρήστες σχολίασαν με χιούμορ την ασυνήθιστη σκηνή.

Η ιστορία έγινε χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς ένα ασυνήθιστο ατύχημα μπορεί να μετατραπεί σε viral περιεχόμενο μέσα σε λίγες ώρες.

Τι κρατάμε;

Άνδρας στην Κίνα τραυματίστηκε ελαφρά μετά από σύγκρουση με πατίνι.

Το κεφάλι του παγιδεύτηκε σε φανάρι και χρειάστηκαν 40 λεπτά διάσωσης.

Το περιστατικό έγινε viral με χιλιάδες σχόλια και memes στα social media.

