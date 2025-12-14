28χρονος πάρκαρε τη Ferrari του στο μπαλκόνι και τον “κυνήγησε” η αστυνομία

Ένας τρελός στη Βιέννη δεν έβρισκε πάρκινγκ και ανέβασε τη Ferrari του στο μπαλκόνι – Είπε στους αστυνομικούς ότι είναι… έργο τέχνης

Λαμπάκια, Άγιο-Βασίληδες και λοιπές… αηδίες δεν έφταναν σε έναν 28χρονο κάτοχο μιας Ferrari 296 GTB στη Βιέννη, ο οποίος αποφάσισε να στολίσει το μπαλκόνι του με το πανέμορφο ιταλικό του supercar. Τουλάχιστον έτσι είπε στους αστυνομικούς, αλλά ο πραγματικός λόγος είναι αρκετά πιο κατανοητός: δεν έβρισκε να παρκάρει ο άνθρωπος, τι να έκανε δηλαδή;

Δεν πρόλαβε να την χαρεί πολύ

Βέβαια, η παραμονή της Ferrari στο μπαλκόνι δεν έμελλε να κρατήσει πολύ, αφού η αστυνομία έβαλε τέλος στη σεμνή τελετή μέσα στην ίδια εβδομάδα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο 28χρονος Amar Dezic ζήτησε μια έξτρα θέση στο πάρκινγκ για τη 296 GTB του, λαμβάνοντας αρνητική απάντηση. Ο Amar πήρε την κατάσταση στα χέρια του, καλώντας γερανό και πληρώνοντας τετραψήφιο ποσό για να του την ανεβάσει στο μπαλκόνι.

Φυσικά όλο το σκηνικό καταγράφηκε σε βίντεο που ανέβηκε στο διαδίκτυο, αφού το να ανεβάζεις Ferrari σε μπαλκόνι δεν είναι και ότι πιο σύνηθες.

«Ήθελα να κατασκευάσω μια φωτισμένη προθήκη για αυτό, σαν βιτρίνα για έργο τέχνης», είπε ο Amar, ωστόσο, ενώ κάτι τέτοιο πιθανότατα θα δούλευε με Ιταλούς αστυνομικούς, αυτοί στη Βιέννη μάλλον δεν έχουν τόσο χιούμορ, ούτε κάποιο “soft-spot” για Ιταλίδες καλλονές με το αλογάκι «σούζα» μπροστά.

Όπως ανέβηκε… κατέβηκε

Μέσα σε μια εβδομάδα από το stunt του Amar, οι αρχές ενημέρωσαν τον 28χρονο κάτοχο της Ferrari πως θα πρέπει να την κατεβάσει άμεσα από το μπαλκόνι, λόγω ανησυχιών για την δοκιμή ακεραιότητα του κτιρίου και το γεγονός πως θεωρείτο fire hazard. Στο σπίτι του πήγε άλλος γερανός που κατέβασε και πάλι το ιταλικό supercar στο έδαφος, αναγκάζοντας τον Amar να την παρκάρει στη δουλειά του για τον χειμώνα.

Τι νομίζατε; Ότι θα την άφηνε έξω να κρυώνει;

