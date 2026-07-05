Αυτή είναι η ψηλότερη γέφυρα του κόσμου και έχει το δικό της καταρράκτη

Ένα απρόοπτο κατά την κατασκευή της γέφυρας Huajiang Canyon στην Κίνα μετατράπηκε σε τουριστικό αξιοθέατο, δημιουργώντας έναν τεχνητό καταρράκτη που πέφτει από ύψος άνω των 600 μέτρων

Η Κίνα έχει συνηθίσει να εντυπωσιάζει με τα γιγαντιαία έργα υποδομής της, όμως η γέφυρα Huajiang Canyon κατάφερε να ξεχωρίσει για έναν ακόμη λόγο πέρα από τις διαστάσεις της. Εκτός από τον τίτλο της ψηλότερης γέφυρας στον κόσμο, διαθέτει πλέον και έναν τεχνητό καταρράκτη που ξεκινά από το κατάστρωμά της και καταλήγει στο φαράγγι εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα.

Ένα έργο που έσπασε κάθε ρεκόρ

Η γέφυρα βρίσκεται στην επαρχία Γκουιζόου της νοτιοδυτικής Κίνας και υψώνεται περίπου 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Beipan, ξεπερνώντας το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που κατείχε η γέφυρα Duge η οποία βρίσκεται επίσης στην Κίνα. Με συνολικό μήκος 2.890 μέτρων και κεντρικό άνοιγμα 1.420 μέτρων, αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα μηχανικής που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια.

Η κατασκευή ξεκίνησε το 2022 και ολοκληρώθηκε το 2025, μειώνοντας τον χρόνο διέλευσης του φαραγγιού από περίπου 1 ώρα σε μόλις ένα έως δύο λεπτά. Παράλληλα, το έργο έχει συμβάλει στην καλύτερη σύνδεση μιας από τις πιο απομονωμένες περιοχές της Κίνας με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο.

Το πρόβλημα που έγινε αξιοθέατο

Κατά τη διάρκεια των γεωτρήσεων για τα θεμέλια, τα συνεργεία συνάντησαν έναν υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Αντί να περιοριστούν στην αποστράγγιση του νερού, οι μηχανικοί αποφάσισαν να αξιοποιήσουν το φυσικό αυτό φαινόμενο.

Έτσι, μέρος του νερού διοχετεύεται μέσω ειδικού συστήματος στο κέντρο της γέφυρας, από όπου πέφτει στο φαράγγι σχηματίζοντας έναν τεχνητό καταρράκτη. Η υδάτινη κουρτίνα έχει πλάτος περίπου 300 μέτρα και δημιουργεί ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα, ειδικά τις βραδινές ώρες όταν φωτίζεται. Σύμφωνα με τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον ψηλότερο τεχνητό καταρράκτη στον κόσμο.

Πέρασμα και τουριστικός προορισμός

Η Huajiang Canyon Bridge δεν σχεδιάστηκε μόνο για να εξυπηρετεί τις μετακινήσεις. Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της εξελίχθηκε σε σημαντικό τουριστικό πόλο, προσελκύοντας επισκέπτες που θέλουν να απολαύσουν τη θέα του φαραγγιού από εκατοντάδες μέτρα ύψος.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν γυάλινους διαδρόμους, ανελκυστήρες με πανοραμική θέα, καφέ σε μεγάλο υψόμετρο και δραστηριότητες όπως bungee jumping, μετατρέποντας τη γέφυρα σε έναν ολοκληρωμένο προορισμό εμπειριών και όχι απλώς σε ένα έργο μεταφορών.

Υποδομή που αλλάζει μια ολόκληρη περιοχή

Πέρα από το εντυπωσιακό θέαμα, η γέφυρα έχει ήδη αλλάξει την καθημερινότητα των κατοίκων της ορεινής επαρχίας Γκουιζόου. Η ταχύτερη πρόσβαση στις πόλεις, η ανάπτυξη του τουρισμού και οι επενδύσεις σε σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υποδομές δημιουργούν νέες οικονομικές ευκαιρίες σε μια περιοχή που μέχρι πρόσφατα ήταν ιδιαίτερα απομονωμένη.

Η Huajiang Canyon Bridge αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της κινεζικής στρατηγικής, όπου τα μεγάλα τεχνικά έργα δεν εξυπηρετούν μόνο τις μεταφορές, αλλά λειτουργούν και ως μοχλοί ανάπτυξης και τουριστικής προβολής.

Τι κρατάμε;