Αυτοκίνητο που κινείται με μπαταρίες από… ηλεκτρονικά τσιγάρα [video]

Ένας μηχανικός – youtuber αξιοποίησε χιλιάδες μπαταρίες από πεταμένα vapes για να δημιουργήσει ένα αυτοσχέδιο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας και τελικά να κινήσει ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Τα τελευταία χρόνια οι μπαταρίες από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μιας χρήσης έχουν αρχίσει να απασχολούν όλο και περισσότερο όσους ασχολούνται με την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρότι οι συσκευές πετιούνται μετά τη χρήση, πολλές από τις μπαταρίες τους εξακολουθούν να λειτουργούν. Κάποιοι προσπαθούν να τις επαναχρησιμοποιήσουν και ένας από αυτούς αποφάσισε να πάει την ιδέα ένα βήμα παραπέρα: να φτιάξει μια συστοιχία για ένα αυτοκίνητο.

Ο δημιουργός του project, Chris Doel, είχε ήδη ασχοληθεί με την επαναχρησιμοποίηση τέτοιων μπαταριών σε άλλες κατασκευές. Αφού συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό κυψελών λιθίου από πεταμένα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τις συνέδεσε μεταξύ τους για να δημιουργήσει μια μεγάλη μπαταρία αποθήκευσης ενέργειας. Το σύστημα αυτό λειτουργούσε αρχικά ως «powernank» για το εργαστήριό του αλλά και όλο το σπίτι του!

Το αυτοκίνητο που διάλεξε

Για να δοκιμάσει την ιδέα σε πραγματικό όχημα, ο Doel επέλεξε ένα G-Wiz, ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης που είχε αποκτήσει αρκετά κακή φήμη για τις επιδόσεις και την ποιότητά του. Ωστόσο είχε ένα σημαντικό πλεονέκτημα: την απλότητα της τεχνολογίας του.

Σε αντίθεση με σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που διαθέτουν πολύπλοκα συστήματα διαχείρισης μπαταριών και λογισμικό, το G-Wiz είναι πολύ πιο απλό. Το αυτοκίνητο λειτουργούσεμε μια μπαταρία μολύβδου 48 volt, κάτι που διευκόλυνε τη μετατροπή.

Η αυτοσχέδια μπαταρία που δημιούργησε από κυψέλες vapes είχε περίπου 50 volt, αρκετά κοντά στις απαιτήσεις του αυτοκινήτου ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ριζικές μετατροπές στο σύστημα.

Πείραμα, όχι λύση για όλους

Παρότι το αποτέλεσμα δείχνει ότι ακόμη και οι μικρές μπαταρίες από disposable συσκευές μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, ο ίδιος ο δημιουργός τονίζει ότι πρόκειται περισσότερο για ένα πείραμα παρά για μια πρακτική λύση.

Η συλλογή, ο έλεγχος και η σύνδεση χιλιάδων μικρών κυψελών είναι μια διαδικασία πολύπλοκη και δυνητικά επικίνδυνη αν δεν γίνει σωστά. Επιπλέον, οι μπαταρίες αυτές δεν έχουν σχεδιαστεί για τέτοιου είδους εφαρμογές μεγάλης ισχύος.

Παρόλα αυτά, το project δείχνει κάτι ενδιαφέρον: ακόμη και συσκευές που θεωρούνται «σκουπίδια» μπορεί να κρύβουν σημαντική ενεργειακή αξία.