quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
VIRAL

Αυτοκίνητο που κινείται με μπαταρίες από… ηλεκτρονικά τσιγάρα [video]

ΔΕΥΤΕΡΑ | 06.04.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Ένας μηχανικός  – youtuber αξιοποίησε χιλιάδες μπαταρίες από πεταμένα vapes για να δημιουργήσει ένα αυτοσχέδιο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας και τελικά να κινήσει ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Τα τελευταία χρόνια οι μπαταρίες από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μιας χρήσης έχουν αρχίσει να απασχολούν όλο και περισσότερο όσους ασχολούνται με την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρότι οι συσκευές πετιούνται μετά τη χρήση, πολλές από τις μπαταρίες τους εξακολουθούν να λειτουργούν. Κάποιοι προσπαθούν να τις επαναχρησιμοποιήσουν και ένας από αυτούς αποφάσισε να πάει την ιδέα ένα βήμα παραπέρα: να φτιάξει μια συστοιχία για ένα αυτοκίνητο.

Ο δημιουργός του project, Chris Doel, είχε ήδη ασχοληθεί με την επαναχρησιμοποίηση τέτοιων μπαταριών σε άλλες κατασκευές. Αφού συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό κυψελών λιθίου από πεταμένα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τις συνέδεσε μεταξύ τους για να δημιουργήσει μια μεγάλη μπαταρία αποθήκευσης ενέργειας. Το σύστημα αυτό λειτουργούσε αρχικά ως «powernank» για το εργαστήριό του αλλά και όλο το σπίτι του!

Το αυτοκίνητο που διάλεξε

Για να δοκιμάσει την ιδέα σε πραγματικό όχημα, ο Doel επέλεξε ένα G-Wiz, ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης που είχε αποκτήσει αρκετά κακή φήμη για τις επιδόσεις και την ποιότητά του. Ωστόσο είχε ένα σημαντικό πλεονέκτημα: την απλότητα της τεχνολογίας του.

Σε αντίθεση με σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που διαθέτουν πολύπλοκα συστήματα διαχείρισης μπαταριών και λογισμικό, το G-Wiz είναι πολύ πιο απλό. Το αυτοκίνητο λειτουργούσεμε μια μπαταρία μολύβδου 48 volt, κάτι που διευκόλυνε τη μετατροπή.

Η αυτοσχέδια μπαταρία που δημιούργησε από κυψέλες vapes είχε περίπου 50 volt, αρκετά κοντά στις απαιτήσεις του αυτοκινήτου ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ριζικές μετατροπές στο σύστημα.

Πείραμα, όχι λύση για όλους


Παρότι το αποτέλεσμα δείχνει ότι ακόμη και οι μικρές μπαταρίες από disposable συσκευές μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, ο ίδιος ο δημιουργός τονίζει ότι πρόκειται περισσότερο για ένα πείραμα παρά για μια πρακτική λύση.

Η συλλογή, ο έλεγχος και η σύνδεση χιλιάδων μικρών κυψελών είναι μια διαδικασία πολύπλοκη και δυνητικά επικίνδυνη αν δεν γίνει σωστά. Επιπλέον, οι μπαταρίες αυτές δεν έχουν σχεδιαστεί για τέτοιου είδους εφαρμογές μεγάλης ισχύος.

Παρόλα αυτά, το project δείχνει κάτι ενδιαφέρον: ακόμη και συσκευές που θεωρούνται «σκουπίδια» μπορεί να κρύβουν σημαντική ενεργειακή αξία.

Tags
#ηλεκτρικό αυτοκίνητο#μπαταρία ηλεκτρικού αυτοκινήτου
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις