Απίστευτο: Δρόμος “ζάρωσε” από τη ζέστη και απογείωσε αυτοκίνητο – Πού έγινε;

Άνοιξε η Γη και σχεδόν… κατάπιε αυτοκίνητο, αποτέλεσμα της ακραίας θερμοκρασίας που εδώ και μέρες είναι κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Μπορεί ευτυχώς να άργησε λίγο φέτος, ωστόσο, οι καύσωνες είναι εδώ για τα καλά και ταλαιπωρεί εκατομμύρια πολίτες ανά τον κόσμο. Κάποιοι από αυτούς είναι πιο συνηθισμένοι, όπως οι κάτοικοι της πολιτείας του Μιζούρι στις ΗΠΑ, ωστόσο, τίποτα δε θα μπορούσε να τους προετοιμάσει γι’ αυτό: ο λόγος για έναν δρόμο που ζάρωσε, εκτοξεύοντας ένα αυτοκίνητο στον αέρα!

Video captured the moment a road buckled and sent a car flying as a heatwave impacted Missouri on Sunday. pic.twitter.com/wPVLrk3XZY

— AccuWeather (@accuweather) June 23, 2025