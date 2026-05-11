Aπίστευτο! Μοτοσυκλέτα «κρεμάστηκε» σε φανάρι μετά από σφοδρό ατύχημα (Video)

Σύγκρουση με αυτοκίνητο σε διασταύρωση «εκτόξευσε» την μοτοσυκλέτα στον αέρα η οποία κατέληξε να κρέμεται από τον ιστό φωτεινού σηματοδότη!

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν κοντά στο Βανκούβερ του Καναδά, όταν μια μοτοσυκλέτα εκτοξεύτηκε κυριολεκτικά στον αέρα ύστερα από τροχαίο ατύχημα και κατέληξε να κρέμεται από ιστό φωτεινού σηματοδότη.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με το εμπρός μέρος μιας BMW που έστριβες σε διασταύρωση, με αποτέλεσμα η δύναμη της πρόσκρουσης να τη στείλει αρκετά μέτρα ψηλά. Το θέαμα άφησε άφωνους όσους βρέθηκαν στο σημείο, καθώς το δίκυκλο έμεινε σφηνωμένο και να αιωρείται πάνω από τον δρόμο.

Here’s the CCTV footage of that motorcycle that ended up in the traffic lights (Vancouver area) https://t.co/xFfyhcu8eK — Pissed-Off Canadian (@DayleenVann) May 11, 2026

«Κοιτούσα κάτω και όταν σήκωσα το βλέμμα, η μοτοσυκλέτα ήταν στον αέρα. Ήταν πραγματικά τρελό», ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος αρχικά είδε μόνο τη χτυπημένη BMW και δυσκολευόταν να καταλάβει πού βρισκόταν το δεύτερο όχημα του ατυχήματος.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Αντίθετα, ο οδηγός της BMW δεν υπέστη τραυματισμούς.

Οι αρχές διερευνούν πλέον τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ εικόνες από το σημείο κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου λόγω του απίστευτου τρόπου με τον οποίο κατέληξε η μοτοσυκλέτα πάνω στον σηματοδότη.