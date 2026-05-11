VIRAL

Aπίστευτο! Μοτοσυκλέτα «κρεμάστηκε» σε φανάρι μετά από σφοδρό ατύχημα (Video)

ΔΕΥΤΕΡΑ | 11.05.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Σύγκρουση με αυτοκίνητο  σε διασταύρωση «εκτόξευσε» την μοτοσυκλέτα στον αέρα η οποία κατέληξε να κρέμεται από τον ιστό φωτεινού σηματοδότη!

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν κοντά στο Βανκούβερ του Καναδά, όταν μια μοτοσυκλέτα εκτοξεύτηκε κυριολεκτικά στον αέρα ύστερα από τροχαίο ατύχημα και κατέληξε να κρέμεται από ιστό φωτεινού σηματοδότη.

Διαβάστε επίσης: H Yamaha προσθέτει αυτόματα κατεβάσματα σχέσεων στο Adaptive Cruise Control σύστημα

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με το εμπρός μέρος μιας BMW που έστριβες σε διασταύρωση, με αποτέλεσμα η δύναμη της πρόσκρουσης να τη στείλει αρκετά μέτρα ψηλά. Το θέαμα άφησε άφωνους όσους βρέθηκαν στο σημείο, καθώς το δίκυκλο έμεινε σφηνωμένο και να αιωρείται πάνω από τον δρόμο.

Διαβάστε επίσης: Όταν το λάστιχο «τετραγωνίζει»: Τι σημαίνει και πώς επηρεάζει μοτοσυκλέτες και scooter

«Κοιτούσα κάτω και όταν σήκωσα το βλέμμα, η μοτοσυκλέτα ήταν στον αέρα. Ήταν πραγματικά τρελό», ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος αρχικά είδε μόνο τη χτυπημένη BMW και δυσκολευόταν να καταλάβει πού βρισκόταν το δεύτερο όχημα του ατυχήματος.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Αντίθετα, ο οδηγός της BMW δεν υπέστη τραυματισμούς.

Διαβάστε επίσης: Τι είναι η προφόρτιση ελατηρίου και γιατί είναι σημαντικό να τη ρυθμίζεις

Οι αρχές διερευνούν πλέον τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ εικόνες από το σημείο κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου λόγω του απίστευτου τρόπου με τον οποίο κατέληξε η μοτοσυκλέτα πάνω στον σηματοδότη.

#viral#ατύχημα#μοτοσυκλέτα
Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
