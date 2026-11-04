Χάκερς πρόβαλαν πορνό σε διαφημιστικές γιγαντοοθόνες αυτοκινητόδρομων

Οι χάκερς απέκτησαν εύκολα πρόσβαση και πρόβαλαν πορνό σε διαφημιστικές γιγαντοοθόνες σε χώρες όπως η Αίγυπτος, το Ιράκ και η Μαλαισία

Μια σπάνια, αλλά όχι πρωτοφανής, κυβερνοεπίθεση έφερε πορνογραφικό υλικό στις οθόνες ψηφιακών διαφημιστικών πινακίδων σε Αίγυπτο, Μαλαισία και Βραζιλία, ενώ αντίστοιχες αναφορές υπήρξαν για το Ιράκ και την Κίνα. Τα περιστατικά σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και προκάλεσαν την έκπληξη οδηγών και περαστικών.

Την ευθύνη ανέλαβε μια ομάδα χάκερς μέσω του Telegram, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση ήταν τόσο απλή, ώστε θα μπορούσε να την κάνει… «οποιοσδήποτε με δύο εγκεφαλικά κύτταρα».

Το πιο χαρακτηριστικό περιστατικό καταγράφηκε στη Γκίζα της Αιγύπτου, σε μεγάλη διαφημιστική γιγαντοοθόνη σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο. Οδηγοί σταμάτησαν για να βιντεοσκοπήσουν την οθόνη, η οποία πρόβαλλε πορνογραφικό υλικό μαζί με τα ονόματα των φερόμενων δραστών και τον λογαριασμό @LeakersGov στο Telegram, σύμφωνα με το CNN.

A massive digital billboard on one of Cairo’s busiest highways was hacked to display pornographic footage, shocking drivers and prompting motorists to stop and record the scene. According to CNN, the incident took place on Egypt’s 26th of July Axis, with the hackers displaying their names and a Telegram channel on the screen. Egypt’s Interior Ministry confirmed the cyberattack, saying the breach affected advertising screens in multiple countries simultaneously. Similar incidents were reported in Iraq, Malaysia and Brazil. A Telegram account linked to the footage later posted a message condemning Egypt’s government as a dictatorship, while authorities announced that legal proceedings had begun. — ILTV Israel News (@ILTVNews) November 1, 2026

Περιστατικά σε τρεις χώρες

Το υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου ανακοίνωσε ότι η πινακίδα ανήκε στην εταιρεία Al Arabia United, η οποία συνεργαζόταν με διεθνή εταιρεία. Η ιστοσελίδα της τελευταίας δέχθηκε κυβερνοεπίθεση, με αποτέλεσμα να μεταδοθεί μη εξουσιοδοτημένο περιεχόμενο και σε άλλες χώρες ταυτόχρονα. Οι αρχές ξεκίνησαν νομικές διαδικασίες, ενώ η διεθνής εταιρεία διέκοψε τις μεταδόσεις. Η Al Arabia United ανέφερε ότι εντόπισε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε μία οθόνη, την απενεργοποίησε προληπτικά και ξεκίνησε έρευνα.

Στη Μαλαισία, το δημοτικό συμβούλιο της πόλης Κλουάνγκ επιβεβαίωσε ότι αρκετές δημόσιες οθόνες LED παραβιάστηκαν και απενεργοποίησε όσες επηρεάστηκαν. Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα μετά από καταγγελία 42χρονου, ο οποίος είχε λάβει σχετικά βίντεο και στιγμιότυπα μέσω WhatsApp, όπως μετέδωσε η εφημερίδα The Star.

Αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Κάμπο Μαγιόρ της Βραζιλίας, όπου ψηφιακή πινακίδα κοντά στον αυτοκινητόδρομο BR-343 πρόβαλε πορνογραφικό υλικό. Η εταιρεία Ferreira & Ferreira Publicidade e Comunicação επιβεβαίωσε την κυβερνοεπίθεση, απενεργοποίησε αμέσως τον εξοπλισμό, υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία και ζήτησε συγγνώμη από το κοινό, σύμφωνα με το G1. Οι ισχυρισμοί για επιθέσεις στο Ιράκ και την Κίνα δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Πώς κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση

Η ομάδα Leakers$, που διαχειρίζεται σχετικό κανάλι στο Telegram, δήλωσε στο The Cairo Report ότι εκμεταλλεύτηκε ένα κενό ασφαλείας στο λογισμικό μετάδοσης περιεχομένου στις οθόνες LED, αντί να παραβιάσει ξεχωριστά κάθε πινακίδα.

Σύμφωνα με εκπρόσωπό της, τα μέλη με τα ψευδώνυμα Never, 19ylegal, CH και Nivex εντόπισαν χιλιάδες εκτεθειμένα συστήματα μέσα από μια αυτοματοποιημένη, τυχαία σάρωση διάρκειας περίπου δύο ωρών. Τα συστήματα ήταν προσβάσιμα μέσω ιστοσελίδων χωρίς βασικές δικλίδες ασφαλείας.

«Ήταν ένα πραγματικό κενό ασφαλείας στο λογισμικό που είναι υπεύθυνο για τη μετάδοση περιεχομένου στις οθόνες LED», ανέφερε ο εκπρόσωπος. «Αφού το εκμεταλλευτήκαμε, αποκτήσαμε πρόσβαση σε συστήματα προβολής σε αρκετές χώρες, όχι μόνο στην Αίγυπτο, αλλά και στη Μαλαισία, τη Βραζιλία, την Κίνα και αλλού».

Η ομάδα υποστήριξε ακόμη ότι «δεν ήταν σε καμία περίπτωση τόσο περίπλοκη επιχείρηση όσο θα μπορούσαν να φανταστούν πολλοί», προσθέτοντας: «Οι εταιρείες ξοδεύουν εκατομμύρια για να δημιουργήσουν υποδομές σε πολλές χώρες, αλλά αφήνουν τις οθόνες LED και τα διαφημιστικά δίκτυα συνδεδεμένα στο διαδίκτυο χωρίς καν βασική προστασία».

Οι χάκερς ισχυρίζονται ότι δεν ζητούν λύτρα ή δωρεές και ότι στόχος τους είναι να αποκαλύψουν τις αδυναμίες των συστημάτων. Όπως ανέφεραν, θέλουν να αποδείξουν ότι «οποιοσδήποτε μπορεί να πάρει τον έλεγχο των οθονών σε ολόκληρη τη χώρα σας σε πραγματικό χρόνο».

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει

Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν. Το 2022, ψηφιακή πινακίδα στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας πρόβαλε πορνογραφικό υλικό για αρκετά λεπτά, ενώ το 2016 ένας άνδρας συνελήφθη στην Τζακάρτα της Ινδονησίας επειδή μετέδωσε ιαπωνικό πορνογραφικό βίντεο σε παραβιασμένη οθόνη.

Τον Αύγουστο του 2023, οι αρχές του Ιράκ διέκοψαν τη λειτουργία ηλεκτρονικών διαφημιστικών οθονών στη Βαγδάτη, μετά από ανάλογο περιστατικό στην πλατεία Uqba bin Nafeh. Ένας τεχνικός συνελήφθη αργότερα και υποστήριξε ότι ενήργησε λόγω οικονομικής διαφοράς με την εταιρεία διαχείρισης.

Το πρόβλημα συχνά εντοπίζεται σε βασικές παραλείψεις ασφαλείας. Το 2019, ερευνητής κυβερνοασφάλειας απέκτησε πρόσβαση σε σύστημα ψηφιακής σήμανσης επειδή η διεπαφή διαχείρισης εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί τον εργοστασιακό κωδικό πρόσβασης. Το ζήτημα παραμένει επίκαιρο, καθώς η Αμερικανική Ένωση Υπαίθριας Διαφήμισης προειδοποίησε στις οδηγίες ασφαλείας του 2024: «Μην βασίζεστε στους προεπιλεγμένους κωδικούς πρόσβασης των κατασκευαστών οθονών».

Πηγή: Gizmodo.com