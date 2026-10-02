Έριξαν ένα τροχόσπιτο πάνω στο νέο Toyota Hilux και δεν κατάλαβε τίποτα (Video)

Η Toyota επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τη φήμη του «αλεξίσφαιρου» Hilux, επαναλαμβάνοντας ένα από τα… βασανιστήρια που πρωτοείδαμε στο Top Gear

Η Toyota αναβίωσε ένα από τα πιο θρυλικά «βασανιστήρια» του Top Gear, αφήνοντας ένα τροχόσπιτο 760 κιλών να πέσει πάνω στο νέο Hilux. Το αμιγώς ηλεκτρικό pick-up πήρε κανονικά μπροστά μετά το stunt και απομακρύνθηκε από το σημείο με… γρατζουνιές.

Η Toyota Hilux έχει χτίσει εδώ και δεκαετίες τη φήμη ενός από τα πιο ανθεκτικά pick-up της αγοράς, με τις περίφημες δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκε από το θρυλικό τρίο του Top Gear το 2003. Η σειρά βίντεο με τη χαρακτηριστική ονομασία «Σκοτώνοντας ένα Toyota» παραμένει ένα από τα καλύτερα παραδείγματα της σκληράδας του. Η Toyota UK άφησε το κοινό να διαλέξει ποια θα είναι η νέα δοκιμασία και αυτό δεν απογοήτευσε.

Ο κόσμος διάλεξε… τροχόσπιτο

Η Toyota UK δημιούργησε μια ψηφοφορία στο Reddit, ζητώντας από τους χρήστες να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα δοκιμαζόταν η αντοχή του Hilux BEV. Οι δύο επιλογές ήταν μία μπάλα κατεδάφισης βάρους ενός τόνου ή η πτώση ενός τροχόσπιτου από μεγάλο ύψος. Η δεύτερη επιλογή επικράτησε με μεγάλη διαφορά, οπότε η Toyota έκανε πράξη την επιθυμία του κοινού.

Οι μηχανικοί της εταιρείας σήκωσαν με γερανό ένα τροχόσπιτο βάρους 760 κιλών σε ύψος περίπου 9 μέτρων. Στη συνέχεια το ολοκαίνουργιο Hilux BEV τοποθετήθηκε ακριβώς από κάτω. Το μόνο που απέμενε ήταν να αφεθεί το τροχόσπιτο να πέσει.

Η σύγκρουση ήταν όσο θεαματική όσο θα περίμενε κανείς. Το τροχόσπιτο προσγειώθηκε στην οροφή του Hilux, με την κατασκευή του από fiberglass και ξύλο να καταρρέει από τη δύναμη της πρόσκρουσης.

Η Toyota κατέγραψε το stunt με κάμερες υψηλής ταχύτητας, ενώ τοποθέτησε μία ακόμη κάμερα στο εσωτερικό του τροχόσπιτου, καταγράφοντας τη στιγμή της πτώσης από την οπτική γωνία κάποιου που βρίσκεται μέσα σε αυτό.

Το πιο εντυπωσιακό, όμως, ήρθε αμέσως μετά

Παρά το γεγονός ότι το Hilux δέχθηκε στην οροφή του ένα τροχόσπιτο από μεγάλο ύψος, το ηλεκτρικό σύστημα ενεργοποιήθηκε κανονικά και το pick-up απομακρύνθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα. Φυσικά, το Hilux δεν βγήκε αλώβητο. Η οροφή παραμορφώθηκε, το παρμπρίζ ράγισε και το πίσω μέρος της καρότσας υπέστη ένα μεγάλο βαθούλωμα.

Παρά τις ζημιές, η ανάρτηση φαίνεται πως απορρόφησε σημαντικό μέρος των δυνάμεων της πρόσκρουσης. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η μπαταρία και οι ηλεκτροκινητήρες δεν υπέστησαν ζημιές. Η μπαταρία είναι τοποθετημένη πάνω στο πλαίσιο τύπου σκάλας του Hilux, ενώ οι ηλεκτροκινητήρες παρέμειναν λειτουργικοί μετά την πτώση.

Το γεγονός ότι το αυτοκίνητο κατάφερε να κινηθεί μετά τη δοκιμασία δεν σημαίνει, βέβαια, ότι θα μπορούσε να επιστρέψει κανονικά στον δρόμο. Με δεδομένες τις σοβαρές ζημιές στην οροφή, το συγκεκριμένο Hilux είναι πιθανό να θεωρηθεί μη-επισκευάσιμο.

Η Toyota προειδοποιεί, πάντως, ότι κανείς δεν πρέπει να επιχειρήσει να επαναλάβει οποιαδήποτε από τις ενέργειες που εμφανίζονται στο βίντεο, καθώς υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού, θανάτου ή υλικών ζημιών. Η εταιρεία σημείωσε επίσης ότι όλα τα συντρίμμια του τροχόσπιτου περισυλλέχθηκαν από το Bentwaters Airfield στο Suffolk και μεταφέρθηκαν σε εγκατάσταση ανακύκλωσης.

Αυτό ήταν μόνο η αρχή

Η Toyota δεν αντιμετωπίζει, πάντως, την πτώση του τροχόσπιτου ως το τελικό τεστ για το ηλεκτρικό Hilux. Αντίθετα, χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη δοκιμασία ως ένα απλό «ζέσταμα». Μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος, η Toyota παρέδωσε το Hilux BEV στο κανάλι του Top Gear στο YouTube, αφήνοντας ουσιαστικά ανοιχτό τον δρόμο για έναν νέο γύρο σκληρών δοκιμασιών.

Έτσι, το ηλεκτρικό Hilux αναμένεται να περάσει και από νέες δοκιμασίες αντοχής, αυτή τη φορά στα χέρια της νέας ομάδας του Top Gear.

Diesel, ηλεκτρικό και υδρογόνο

Η νέα γενιά του Toyota Hilux διατίθεται αυτή τη στιγμή με diesel mild-hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, ενώ έχει ήδη επιβεβαιωθεί και μια έκδοση υδρογόνου για το 2028.

Παρά τη διεύρυνση της γκάμας, το diesel εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει τη μεγάλη πλειονότητα των πωλήσεων του Hilux. Οι βασικοί λόγοι είναι η χαμηλότερη τιμή, η μεγαλύτερη πρακτικότητα του συγκεκριμένου τύπου καυσίμου, αλλά και οι υψηλότερες δυνατότητες ρυμούλκησης και μεταφοράς φορτίου σε σχέση με την ηλεκτρική έκδοση.