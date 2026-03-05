quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
VIRAL

Εσύ είδες το viral video; – Αστυνομικός κάνει αλκοτέστ στο συνοδηγό και δεν πήρε χαμπάρι

ΠΕΜΠΤΗ | 05.03.2026
AutoTypos Team
esy-eides-to-viral-video-astynomikos-kanei-alkotest-sto-synodigo-kai-den-pire-chabari-794973

Viral video από αλκοτέστ στην Αθήνα δείχνει έλεγχο να γίνεται στον συνοδηγό αντί στον οδηγό, λόγω δεξιοτίμονου αυτοκινήτου.

Ένα βίντεο από νυχτερινό έλεγχο αλκοτέστ στην Αθήνα έχει γίνει viral στα social media, συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες κοινοποιήσεις και αντιδράσεις. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει δεν είναι το «χιουμοριστικό» της στιγμής, αλλά το ότι αποτυπώνει μια διαδικασία που, αν όντως εξελίχθηκε όπως φαίνεται, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό κενό στον έλεγχο.

Τι δείχνει το βίντεο

Στο απόσπασμα φαίνεται αστυνομικός να διενεργεί αλκοτέστ με αλκοολόμετρο σε αυτοκίνητο που έχει σταματήσει για έλεγχο. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι ο έλεγχος φαίνεται να γίνεται στον συνοδηγό και όχι στον οδηγό, και αφού εμφανίζεται «κανονική» ένδειξη, δίνεται σήμα να συνεχίσει το όχημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η λεπτομέρεια που μπέρδεψε την εικόνα

Στο ίδιο βίντεο διακρίνεται ότι το αυτοκίνητο είναι δεξιοτίμονο. Αυτό, σε ένα σύντομο έλεγχο μέσα στη νύχτα, μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση για το ποιος βρίσκεται στη θέση του οδηγού, ειδικά αν ο αστυνομικός προσεγγίζει το όχημα από την πλευρά που συνήθως βρίσκεται ο οδηγός στα αριστεροτίμονα.

Ακόμη κι έτσι, στην πράξη, ο έλεγχος αλκοόλ έχει νόημα μόνο όταν γίνεται στον οδηγό, άρα οποιαδήποτε σύγχυση γύρω από τη θέση οδήγησης μετατρέπεται αυτόματα σε πρόβλημα διαδικασίας.

Πού φέρεται να έγινε και πότε ανέβηκε

Ο έλεγχος μοιάζει να έχει γίνει κοντά στη γέφυρα της Πέτρου Ράλλη, με βάση στοιχεία του πλάνου. Το βίντεο φέρεται να ανέβηκε στο TikTok το απόγευμα της Τρίτης 3 Μαρτίου και η διάδοσή του ήταν άμεση.

Γιατί έχει σημασία πέρα από το viral

Το βασικό δεν είναι αν ο οδηγός είχε πιει ή όχι, κάτι που στο συγκεκριμένο υλικό δεν τεκμηριώνεται. Η ουσία είναι ότι σε ελέγχους αλκοόλ, η αξιοπιστία της διαδικασίας είναι το «όλο παιχνίδι». Αν ένα περιστατικό δείχνει λάθος στο βασικό βήμα, η εικόνα που μένει στον κόσμο είναι ότι μπορεί να περάσει ένα όχημα χωρίς ουσιαστικό έλεγχο.

Τι κρατάμε;

  • Viral βίντεο από αλκοτέστ στην Αθήνα δείχνει έλεγχο να γίνεται στον συνοδηγό αντί στον οδηγό.


    Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

    Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

  • Το αυτοκίνητο φαίνεται να είναι δεξιοτίμονο, κάτι που μπορεί να μπέρδεψε την εικόνα του ελέγχου.

  • Δεν υπάρχουν στοιχεία στο υλικό που να αποδεικνύουν αν ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ.

  • Το ενδιαφέρον του περιστατικού είναι η πιθανή αστοχία στη διαδικασία, όχι το viral κομμάτι.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#αλκοτέστ#Έλεγχος#τροχαία
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

ferrari-purosangue-gkremise-kolona-kai-erixe-to-revma-se-oli-tin-periochi-des-to-video-pou-egine-viral-787380

VIRAL

21.12.2025

Ferrari Purosangue γκρέμισε κολώνα και έριξε το ρεύμα σε όλη την περιοχή – Δες το video που έγινε viral
28chronos-parkare-ti-ferrari-tou-sto-balkoni-kai-ton-kynigise-i-astynomia-786144

VIRAL

14.12.2025

28χρονος πάρκαρε τη Ferrari του στο μπαλκόνι και τον “κυνήγησε” η αστυνομία
zevgari-piastike-na-kanei-sex-se-ochima-eno-etreche-me-150-chlm-ora-paraligo-na-prokalesei-karabola-782191

VIRAL

06.11.2025

Ζευγάρι πιάστηκε να κάνει σεξ σε όχημα ενώ έτρεχε με 150 χλμ/ώρα – Παραλίγο να προκαλέσει καραμπόλα
odigos-pigaine-me-218-km-h-stin-ionia-odo-kai-den-stamatise-sto-sima-ton-astynomikon-deite-tin-kabana-pou-efage-769735

VIRAL

05.11.2025

Οδηγός πήγαινε με 218 km/h στην Ιόνια Οδό και δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών – Δείτε την καμπάνα που έφαγε
i-gac-espase-to-rekor-guinness-gia-to-pio-grigoro-drift-me-ilektriko-213-km-h-782059

VIRAL

05.11.2025

Η GAC έσπασε το ρεκόρ Guinness για το πιο γρήγορο drift με ηλεκτρικό – 213 km/h
stoicheiomeno-plyntirio-aftokiniton-tromokratei-odigous-kai-epivates-781975

VIRAL

05.11.2025

Στοιχειωμένο πλυντήριο αυτοκινήτων τρομοκρατεί οδηγούς και επιβάτες

Πρόσφατες Ειδήσεις