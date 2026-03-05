Εσύ είδες το viral video; – Αστυνομικός κάνει αλκοτέστ στο συνοδηγό και δεν πήρε χαμπάρι

Viral video από αλκοτέστ στην Αθήνα δείχνει έλεγχο να γίνεται στον συνοδηγό αντί στον οδηγό, λόγω δεξιοτίμονου αυτοκινήτου.

Ένα βίντεο από νυχτερινό έλεγχο αλκοτέστ στην Αθήνα έχει γίνει viral στα social media, συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες κοινοποιήσεις και αντιδράσεις. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει δεν είναι το «χιουμοριστικό» της στιγμής, αλλά το ότι αποτυπώνει μια διαδικασία που, αν όντως εξελίχθηκε όπως φαίνεται, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό κενό στον έλεγχο.

Τι δείχνει το βίντεο

Στο απόσπασμα φαίνεται αστυνομικός να διενεργεί αλκοτέστ με αλκοολόμετρο σε αυτοκίνητο που έχει σταματήσει για έλεγχο. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι ο έλεγχος φαίνεται να γίνεται στον συνοδηγό και όχι στον οδηγό, και αφού εμφανίζεται «κανονική» ένδειξη, δίνεται σήμα να συνεχίσει το όχημα.

Η λεπτομέρεια που μπέρδεψε την εικόνα

Στο ίδιο βίντεο διακρίνεται ότι το αυτοκίνητο είναι δεξιοτίμονο. Αυτό, σε ένα σύντομο έλεγχο μέσα στη νύχτα, μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση για το ποιος βρίσκεται στη θέση του οδηγού, ειδικά αν ο αστυνομικός προσεγγίζει το όχημα από την πλευρά που συνήθως βρίσκεται ο οδηγός στα αριστεροτίμονα.

Ακόμη κι έτσι, στην πράξη, ο έλεγχος αλκοόλ έχει νόημα μόνο όταν γίνεται στον οδηγό, άρα οποιαδήποτε σύγχυση γύρω από τη θέση οδήγησης μετατρέπεται αυτόματα σε πρόβλημα διαδικασίας.

Πού φέρεται να έγινε και πότε ανέβηκε

Ο έλεγχος μοιάζει να έχει γίνει κοντά στη γέφυρα της Πέτρου Ράλλη, με βάση στοιχεία του πλάνου. Το βίντεο φέρεται να ανέβηκε στο TikTok το απόγευμα της Τρίτης 3 Μαρτίου και η διάδοσή του ήταν άμεση.

Γιατί έχει σημασία πέρα από το viral

Το βασικό δεν είναι αν ο οδηγός είχε πιει ή όχι, κάτι που στο συγκεκριμένο υλικό δεν τεκμηριώνεται. Η ουσία είναι ότι σε ελέγχους αλκοόλ, η αξιοπιστία της διαδικασίας είναι το «όλο παιχνίδι». Αν ένα περιστατικό δείχνει λάθος στο βασικό βήμα, η εικόνα που μένει στον κόσμο είναι ότι μπορεί να περάσει ένα όχημα χωρίς ουσιαστικό έλεγχο.

Τι κρατάμε;