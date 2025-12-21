Ferrari Purosangue γκρέμισε κολώνα και έριξε το ρεύμα σε όλη την περιοχή – Δες το video που έγινε viral

Άλλη μια φορά που τα πλάνα από την καταδίωξη της Ferrari μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν πρόκειται για πραγματική ζωή ή… GTA

To νέο παιχνίδι της θρυλικής σειράς GTA (Grand Theft Auto) βρίσκεται «στα σκαριά» και η αναμονή 10+ χρόνων μάλλον έχει πειράξει κάποιους περισσότερο από άλλους. Στους πρώτους μάλλον ανήκει και ένας 28χρονος από το Bronx, ο οποίος, μαζί με έναν συνεργό, επιχείρησαν να κλέψουν μια Ferrari Purosangue και μια Rolls-Royce Cullinan, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Χάρη στην άκαρπη προσπάθειά τους δε, το Μαϊάμι της αγαπημένη μας Φλόριντα (μια αναδρομή σε άρθρα του παρελθόντος θα σας λύσει κάθε απορία γιατί την αγαπάμε τόσο) καταλαβαίνουμε γιατί η Rockstar αποφάσισε να ξαναφέρει το Vice City (πόλη βασισμένη στο Μαϊάμι) στο προσκήνιο.

Καταδίωξη και… πυροτεχνήματα

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης, όταν ο ιδιοκτήτης της Ferrari Purosangue και της Rolls-Royce Cullinan κανόνισε τη μεταφορά των δύο πολυτελών αυτοκινήτων σε μια τοπική επιχείρηση. Λίγες ώρες αργότερα, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης επικοινώνησε με αυτόν των αυτοκινήτων για να του πει πως είναι άφαντα. Χάρη στο GPS tracker, τα δύο κλεμμένα αυτοκίνητα εντοπίστηκαν και αμέσως ξεκίνησε καταδίωξη μέσα στους δρόμους της πόλης.

View this post on Instagram A post shared by Michael Severino (@mikeclosedit)

Σε πλάνα που κατέγραψαν κάτοικοι της περιοχής μπορούμε να δούμε τη Ferrari να έχει μια μικρή επαφή με περιπολικό. Η σύγκρουση δεν ήταν τόσο σοβαρή, αλλά η Ferrari Purosangue φαίνεται να συνεχίζει έχοντας στραβωμένο τον πίσω άξονα. Άγνωστο αν αυτό προκλήθηκε από την εν λόγω σύγκρουση ή πιο πριν, ωστόσο, ο δράστης δεν καταφέρνει να διατηρήσει τον έλεγχο του ιταλικού SUV και καταλήγει να ξηλώνει μια κολώνα ηλεκτροδότησης.

Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά θεαματικό, με πυρόσφαιρα και σπινθήρες να εκτοξεύονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο δράστης μπορεί να μην κατάφερε να διαφύγει, αλλά μας χάρισε ένα μικρό preview από το πολυαναμενόμενο GTA 6. Οι κάτοικοι της περιοχής δεν ήταν τόσο χαρούμενοι βέβαια, αφού τους κόπηκε το ρεύμα για αρκετές ώρες.

Συνελήφθη ο δράστης

Η αστυνομία συνέλαβε τον 28χρονο Deshawn Prendergast από το Bronx της Νέας Υόρκης, ο οποίος, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, μεταφέρθηκε στο σωφρονιστικό κέντρο Turner Guilford Knight όπου και κρατήθηκε με εγγύηση 5.650 δολαρίων. Ο δράστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Jackson Memorial με ελαφρά τραύματα πριν οδηγηθεί στο κρατητήριο.

Χάρη στο stunt του, το οποίο έμοιαζε βγαλμένο από GTA, ο δράστης κατηγορείται για ακριβώς αυτό, δηλαδή κλοπή οχήματος (Grand Theft Auto), αλλά και την απόπειρά του να διαφύγει από τις αρχές, επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη ατυχήματος. Παράλληλα, η κλεμμένη Rolls-Royce εντοπίστηκε και επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη της χωρίς drama.

Άντε να βγει το καινούργιο GTA να ησυχάσουν μερικοί που έχουν μπερδέψει την πραγματική ζωή με αποστολή του… Simeon.

Τι κρατάμε:

28χρονος επιχείρησε να κλέψει μια Ferrari Purosangue στο Μαϊάμι της Φλόριντα

Ο δράστης το μόνο που κατάφερε ήταν να την διαλύσει και να κόψει το ρεύμα σε ολόκληρο τετράγωνο

Η Ferrari υπέστη σοβαρές ζημιές, αλλά μια Rolls-Royce που επίσης κλάπηκε ανακτήθηκε χωρίς προβλήματα

Ο δράστης πιθανότατα θα περιμένει το καινούργιο GTA… στη φυλακή

Πηγή: Carscoops.com