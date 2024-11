Φόρμουλα 1: Ο Brad Pitt, είχε ένα άσχημο ατύχημα στο Λας Βέγκας και λιποθύμησε εντός πίστας

«Αυτά γίνονται μόνο στον κινηματογράφο»… κυριολεκτικά, με τα γυρίσματα για την «F1» ταινία, να συνεχίζονται σε πραγματικες συνθήκες

Όπως γνωρίζετε (μπορεί και όχι) ο Brad Pitt πρόκειται να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία που σχετίζεται με την F1 και τον κόσμο της. Πρόκειται για μια τεράστια παραγωγή με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι ο προϋπολογισμός έχει ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια δολάρια.

Σε σενάριο Ehren Kruger και σκηνοθεσία Joseph Kosinski, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, υποδύεται έναν πρώην οδηγό της F1, ο οποίος επιστρέφει στην ενεργό δράση για να βοηθήσει τον Joshua Pearce, ένα νέο ταλέντο να ενταχθεί στην ομάδα APXGP.

Προκειμένου η ταινία να είναι όσο πιο αληθοφανής γίνεται, ο Brad Pitt και τα κινηματογραφικά συνεργεία, έχουν πολλές φορές εμφανιστεί σε αγώνες του πρωταθλήματος της F1 για να κάνουν γυρίσματα, χρησιμοποιώντας τις πίστες και το κοινό, ως τα καλύτερα (και τζάμπα…) σκηνικά που θα μπορούσαν να βρουν.

Το Γκραν Πρι τους Λας Βέγκας, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει λοιπόν, κυρίως λόγω εντοπιότητας με την όλη παραγωγή. Όπως μπορείτε να δείτε στo video που παραθέτουμε, τα γυρίσματα περιελάμβαναν κανονικούς γύρους, με κανονικά μονοθέσια μέσα στην κανονική πίστα (κανονικότητα…), αργά, όταν όλοι οι υπόλοιποι κοιμόντουσαν ή προσπαθούσαν να κοιμηθούν:

Brad Pitt racing down the F1 Vegas track at 3am for his new “F1” movie with Apple. pic.twitter.com/Uh6rGRRQnz

— Las Vegas Issues (@VegasIssues) November 22, 2024