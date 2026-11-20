Στην πρώτη βροχή, ο οδηγός της Mercedes W124 έβλεπε κάτι ασυνήθιστο. Ένα μονάχα μάκτρο διέσχιζε το παρμπρίζ από άκρη σε άκρη και, κάπου στη διαδρομή, φαινόταν να μακραίνει.

Αν κοιτάξεις μια Mercedes W124 παρκαρισμένη, δύσκολα θα πέσει το μάτι σου επάνω στον υαλοκαθαριστήρα της. Αν όμως τη δεις να έρχεται προς το μέρος σου με βροχή, σίγουρα θα παρατηρήσεις κάτι περίεργο. Στη βάση του παρμπρίζ υπάρχει ένας μόνο βραχίονας για τους υαλοκαθαριστήρες, που σε κάθε πέρασμα κάνει μια παράξενη κίνηση, σαν να τεντώνεται για να πιάσει μερικές σταγόνες ακόμη. Και κάπως έτσι, σε μια Mercedes με τόσα πράγματα να χαζέψεις, καταλήγεις να παρακολουθείς το μάκτρο στο παρμπρίζ. German engineering στα καλύτερά του.

Ένας υαλοκαθαριστήρας με σταθερό μήκος διαγράφει κυκλικό τόξο, αν επεκτείνεται όμως;

Όταν η Mercedes παρουσίασε την W124 τον Νοέμβριο του 1984, οι μηχανικοί της είχαν να λύσουν μια απλή άσκηση γεωμετρίας. Ένας υαλοκαθαριστήρας με σταθερό μήκος διαγράφει κυκλικό τόξο. Το παρμπρίζ, πάλι, έχει γωνίες. Αν το μάκτρο είναι αρκετά κοντό ώστε να περνάει κάτω από την οροφή όταν στέκεται κατακόρυφα, αφήνει αρκετό μέρος του τζαμιού ασκούπιστο πάνω αριστερά και πάνω δεξιά. Αν το μακρύνεις για να φτάνει εκεί, στην μέση θα περισσεύει.

Στα περισσότερα αυτοκίνητα τη δουλειά μοιράζονται δύο υαλοκαθαριστήρες, ο καθένας με το δικό του τόξο. Στη Στουτγάρδη κράτησαν τον έναν και του έδωσαν λίγο μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.

Ο βραχίονας μάκραινε δύο φορές σε κάθε πέρασμα

Το μυστικό κρυβόταν στο εξόγκωμα στη βάση του υαλοκαθαριστήρα. Εκεί, ένας έκκεντρος μηχανισμός συνδύαζε την περιστροφή του βραχίονα με μια δεύτερη κίνηση. Καθώς το μάκτρο πλησίαζε λοξά στην πρώτη πάνω γωνία, ο μηχανισμός το έσπρωχνε προς τα έξω. Όταν περνούσε κατακόρυφα από τη μέση, το τραβούσε πάλι προς τα μέσα, ίσα για να χωρέσει κάτω από το πάνω πλαίσιο. Λίγο αργότερα το έστελνε ξανά προς τα έξω, αυτή τη φορά για την απέναντι γωνία.

Αυτό είναι και το ωραίο αν το παρατηρήσεις από τη θέση του οδηγού. Ενώ ο βραχίονας συνεχίζει ομαλά από τη μία πλευρά στην άλλη, η άκρη του μάκτρου ακολουθεί το σχήμα του τζαμιού πολύ πιο πιστά απ’ όσο θα επέτρεπε ένα απλό ημικύκλιο.

Η μικρότερη Mercedes 190 έκρυβε δεύτερο μάκτρο στον ίδιο βραχίονα

Λίγο πριν εμφανιστεί η W124, η Mercedes είχε ήδη παίξει με την ιδέα του μονού υαλοκαθαριστήρα στη μικρότερη 190. Με μια λεπτομέρεια που εύκολα σου ξεφεύγει ακόμη κι αν έχεις το αυτοκίνητο μπροστά σου. Σε ορισμένες από τις πρώτες 190, ο ένας βραχίονας κουβαλούσε δύο μάκτρα. Το μεγάλο το έβλεπες αμέσως. Το δεύτερο ήταν μικρότερο και στερεωμένο χαμηλά, κοντά στη βάση του ίδιου βραχίονα.

Η W124 έλυσε το πρόβλημα με πιο θεαματικό τρόπο. Όλη τη δουλειά την έκανε ένα μάκτρο, και το πόσο ψηλά έφτανε εξαρτιόταν από το πού ακριβώς βρισκόταν πάνω στο τζάμι.

Στην W124, ένα μάκτρο καθάριζε το 86% του παρμπρίζ

Σύμφωνα με τη Mercedes-Benz, ο μονός υαλοκαθαριστήρας της W124 σάρωνε το 86% της επιφάνειας του παρμπρίζ, το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης σε επιβατικό αυτοκίνητο την εποχή που παρουσιάστηκε. Και ένα μέρος από αυτό το επιπλέον καθαρό τζάμι βρισκόταν εκεί όπου είχε νόημα για τον οδηγό, ψηλά και προς τις κολόνες.

Μια τελευταία λεπτομέρεια δίνει το μέτρο της επιμονής των Γερμανών. Σε όλη τη σειρά 124, ακόμη και τα ακροφύσια που ψέκαζαν νερό στο παρμπρίζ ήταν θερμαινόμενα από τον βασικό εξοπλισμό. Οπότε, με βάση όλα όσα είπαμε, αν βλέποντας τον έναν υαλοκαθαριστήρα σκέφτηκες ότι η Mercedes έκανε οικονομία στον δεύτερο, μάλλον αξίζει να ρίξεις άλλη μια ματιά στον πρώτο.