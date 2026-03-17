Η πινακίδα που μπορεί να μειώσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα – Τι σημαίνει; Υπάρχει στην Ελλάδα;

Το σήμα που έχει γίνει viral τις τελευταίες ημέρες και επιφέρει βαριά πρόστιμα σε όσους το παραβούν, επιτρέπει την κίνηση των οχημάτων μόνο υπό μια ειδική συνθήκη

Τις τελευταίες ημέρες μια πινακίδα με λευκό ρόμβο μέσα σε μπλε φόντο έχει αρχίσει να εμφανίζεται παντού στα social media και σε διάφορα δημοσιεύματα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι πρόκειται για νέα παγίδα και για τους Έλληνες οδηγούς. Η πραγματικότητα, βέβαια είναι άλλη.

Το συγκεκριμένο σήμα δεν αφορά την Ελλάδα, αλλά κυρίως τη Γαλλία, (αναμένεται να θεσπιστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες) όπου χρησιμοποιείται για ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας και συνδέεται με ελέγχους μέσω καμερών και πρόστιμα για όσους δεν τηρούν τους κανόνες.

Τι δείχνει ο λευκός ρόμβος

Στη γαλλική εκδοχή του, το σήμα αυτό χρησιμοποιείται για να υποδείξει λωρίδες που δεν είναι ανοιχτές σε όλους αλλό μίονο στους οδηγούς που κάνουν carpooling, δηλαδή για οχήματα στα οποία επιβαίνουν τουλάχιστον δύο άτομα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν επίσης να τις χρησιμοποιούν ταξί, λεωφορεία και οχήματα πολύ χαμηλών εκπομπών. Η λογική πίσω από το μέτρο είναι ξεκάθαρη, λιγότερα αυτοκίνητα με έναν μόνο επιβάτη, μικρότερη συμφόρηση και χαμηλότερες εκπομπές στις μεγάλες πόλεις.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο λευκός ρόμβος δεν εμφανίζεται μόνο σε σταθερή πινακίδα. Στη Γαλλία μπορεί να προβάλλεται και σε ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων, οπότε η ενεργοποίησή του σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή η συγκεκριμένη λωρίδα λειτουργεί με ειδικό καθεστώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπεται η διέλευση μόνο στα οχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτοκίνητα με τουλάχιστον δύο επιβαίνοντες, ταξί, μέσα μαζικής μεταφοράς ή ηλεκτρικά οχήματα με την αντίστοιχη γαλλική σήμανση.

Γιατί έγινε ξαφνικά θέμα

Ο λόγος που το συγκεκριμένο σήμα επανήλθε τόσο έντονα στη δημόσια συζήτηση είναι ότι στη Γαλλία εντάθηκαν οι αυτόματοι έλεγχοι. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, σε πόλεις όπως η Λυών, η Γκρενόμπλ και το Στρασβούργο χρησιμοποιούνται κάμερες που μπορούν να εντοπίζουν πόσα άτομα βρίσκονται μέσα στο όχημα. Έτσι, η παραβίαση δεν εξαρτάται μόνο από αστυνομικό έλεγχο επί τόπου, αλλά μπορεί να καταγράφεται τεχνολογικά και να οδηγεί σε κύρωση. Το πρόστιμο για όσους κινούνται μόνοι τους σε τέτοια λωρίδα φτάνει τα 135 ευρώ.

Αυτό ακριβώς εξηγεί και γιατί το θέμα πήρε τέτοιες διαστάσεις online. Ο συνδυασμός ενός ασυνήθιστου συμβόλου, ενός καινούργιου τύπου ελέγχου και ενός τσουχτερού προστίμου ήταν αρκετός για να γεννήσει παρανοήσεις και υπερβολές, ιδίως σε χώρες όπου το σήμα δεν υπάρχει καν.

Τι ισχύει στην Ελλάδα

Εδώ είναι το βασικό σημείο για τον Έλληνα οδηγό: στην Ελλάδα το συγκεκριμένο σήμα δεν υφίσταται. Δεν αποτελεί αναγνωρισμένο στοιχείο του ΚΟΚ και της ελληνικής οδικής σήμανσης και, με τα σημερινά δεδομένα, δεν υπάρχει αντίστοιχο καθεστώς που να εφαρμόζεται όπως στη Γαλλία.

Για να θεσπιστεί κάτι τέτοιο, θα χρειαζόταν πρώτα αλλαγή στο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ώστε να αναγνωριστεί νομικά μια κατηγορία όπως το carpooling με ειδικά δικαιώματα πρόσβασης σε λωρίδες. Στη συνέχεια θα απαιτούνταν και προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου, ώστε να οριστούν επίσημα η μορφή, οι διαστάσεις και η χρήση του νέου σήματος.

Με απλά λόγια, δεν πρόκειται για κάτι που μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη στους ελληνικούς δρόμους. Ακόμη κι αν κάποτε συζητηθεί, θα χρειαστεί θεσμική και τεχνική διαδικασία, άρα όχι άμεση εφαρμογή.

Τι κρατάμε;