Κινηματογραφική καταδίωξη! Τους πήρε 6 χρόνια για να συλλάβουν τον «πιλότο» που έβγαζε μονοθέσιο «Ferrari» στους δρόμους της Τσεχίας (video)

Παρά τη σωρεία παραβιάσεων και το υψηλό εισοδηματικό προφίλ, ο «ντεμέκ σκουντερίας» θα λάβει ποινή – χάδι

Ένας 51χρονος οδηγός συνελήφθη στην Τσεχία οδηγώντας μονοθέσιο σε αυτοκινητόδρομο

Η αστυνομία χρησιμοποίησε ακόμα και ελικόπτερο για να τον εντοπίσει

Το αυτοκίνητο ήταν Dallara GP2/08, βαμμένο σαν Ferrari F1 της εποχής Σουμάχερ

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Τσεχία, όταν η αστυνομία συνέλαβε έναν 51χρονο οδηγό που είχε βγει για «βόλτα» με ένα αγωνιστικό μονοθέσιο σε δημόσιο αυτοκινητόδρομο. Το συμβάν προκάλεσε εντύπωση όχι μόνο για το ίδιο το θέαμα, αλλά και για το ότι οι αρχές χρειάστηκαν ακόμα και τη συνδρομή ελικοπτέρου για να τον σταματήσουν.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο οδηγός είχε τραβήξει την προσοχή των αρχών εδώ και έξι χρόνια, αφού ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανέβαζε βίντεο με τις βόλτες που έκανε με το μονοθέσιό του, στα social media. Ωστόσο, οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να τον ταυτοποιήσουν, καθώς το κράνος και η απουσία πινακίδας, δεν βοηθούσαν στις ουκ ολίγες καταγραφές που είχε η αστυνομία από ραντάρ ταχύτητας.

Η ευκαιρία για τη σύλληψη ήρθε όταν πολίτης κάλεσε αναφέροντας ότι είδε το μονοθέσιο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε εθνική οδό. Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα και τον καταδίωξαν, ενώ το υλικό από τη στιγμή της σύλληψης ανέβηκε στο YouTube από τον ίδιο τον οδηγό και τον γιο του.

Στο μεγάλης διάρκειας βίντεο φαίνεται πως ήταν άλλη μια μέρα «βόλτας», ωστόσο η εξέλιξη είχε διαφορετική έκβαση. Στο δεύτερο μισό του υλικού φαίνεται ο πανικός που έχει προκληθεί από την επικείμενη σύλληψη. Το μονοθέσιο ρυμουλκείται με ιμάντα στο σπίτι του οδηγού όπου φαίνονται παρκαρισμένες πριν εμφανιστούν τα περιπολικά και οι αστυνομικοί που τους καταδίωκαν.

Μετά ακολουθούν τα κλασικά «έχετε ένταλμα;», «φύγετε από την οικία μου» και τέτοια, που στις ΗΠΑ (και ειδικά στο νότο των ΗΠΑ…) θα είχαν ως αποτέλεσμα μια ηλεκτροπληξία από taser ή κάτι αρκετά χειρότερο από όπλα…

Οι Τσέχοι αστυνομικοί πάντως εμφανίζονται αρκετά ψύχραιμοι και «κύριοι» (το παθαίνουν αυτό γενικά άμα ο παραβάτης είναι πλούσιος) και τελικά μετά από αρκετή ώρα πείθουν τον παραβάτη να παραδοθεί.

Οι κατηγορίες και η τιμωρία

Παρά το θεαματικό κυνηγητό, η ποινή που αντιμετωπίζει ο οδηγός μοιάζει με χάδι, ειδικά αν κρίνουμε από τα αυτοκίνητα που επίσης φαίνονται στο video: πρόστιμο έως 400 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

Σε ανακοίνωσή της, η τσεχική αστυνομία τόνισε:

«Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα αυτού του τύπου δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε δρόμους, καθώς δεν πληρούν τις προδιαγραφές για αυτό. Έχουν αιχμηρά στοιχεία, δεν διαθέτουν φώτα, φλας, πινακίδες και άλλα κρίσιμα στοιχεία απαραίτητα για την ασφάλεια και τι νόμιμη κίνηση του. Η οδήγηση ενός τέτοιου μονοθεσίου είναι επικίνδυνη τόσο για τον ίδιο τον οδηγό όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου».

Το αυτοκίνητο

Παρά τις φήμες στο YouTube ότι επρόκειτο για Formula 1, το όχημα ήταν ένα Dallara GP2/08, βαμμένο κόκκινο με διαφημίσεις Marlboro για να θυμίζει Ferrari F1 της εποχής Michael Schumacher.

Το συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμοποιήθηκε στο πρωτάθλημα GP2 από το 2008 έως το 2010, που τότε αποτελούσε τον «προθάλαμο» της F1. Οι κανονισμοί απαιτούσαν κάθε ομάδα να αγοράζει τα μονοθέσια απευθείας από τη διοργανώτρια αρχή, πράγμα που σημαίνει πως σήμερα τα GP2/08 είναι διαθέσιμα μεταχειρισμένα και συμμετέχουν σε ιστορικά events και διάφορα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

