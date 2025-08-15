Μερικά από τα πιο περίεργα αυτοκίνητα όλων των εποχών

Στην ιστορία του αυτοκινήτου υπήρξαν μοντέλα που έγιναν θρυλικά, αλλά και αμάξια όχι και τόσο νορμάλ, που ξέφυγαν από την καθιερωμένη λογική. Εμείς συγκεντρώσαμε μερικά από αυτά τα… αυτοκίνητα και σας τα παρουσιάζουμε παρακάτω.
- Οι 4 τροχοί δεν είναι υποχρεωτικοί για ένα αυτοκίνητο.
- Από αυτοκίνητα που θυμίζουν αεροπλάνα, μέχρι μοντέλα που χωράνε να περάσουν από την πόρτα.
- Όταν υπάρχει φαντασία τίποτα δεν είναι δεδομένο. Στην προκειμένη περίπτωση ούτε οι πόρτες, ούτε η οροφή.
Το Peel P50: Το Peel P50 είναι το μικρότερο αυτοκίνητο παραγωγής που κατασκευάστηκε ποτέ. Έχει μήκος μόλις 134 εκατοστά και πλάτος 99 εκατοστά, και μπορεί να φιλοξενήσει μόνο ένα άτομο.
Η RM Sotheby’s Amelia Island Auction υπολόγιζε την αξία που τελικώς θα άλλαζε χέρια το αυτοκίνητο μεταξύ $75.000 και $100.000, αλλά ο βομβαρδισμός χτυπημάτων από τους ενδιαφερόμενους εκτόξευσε την τιμή του για το αστρονομικό τηρουμένων των αναλογιών ποσό των $176.000 ή, αν θέλετε, των 156.200 ευρώ.