Μερικά από τα πιο περίεργα αυτοκίνητα όλων των εποχών

Το Peel P50 ήταν το τελευταίο lot της ημέρας και οδηγήθηκε στη κεντρική σκηνή της δημοπρασίας εν μέσω δυνατών χειροκροτημάτων. Οι προσφορές ήταν προφανώς «έντονα αμφισβητούμενες» και το τελικό ποσό με το οποίο κατακυρώθηκε στο νέο ιδιοκτήτη του αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ για ένα Peel P50.

Το P50 παραμένει το μόνο αυτοκίνητο παραγωγής που κατασκευάστηκε ποτέ στο Isle of Man και είναι επίσης ως εγχείρημα το μικρότερο αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε ποτέ. Συλληφθέν ως πρότζεκτ για την κατασκευή του λειτουργικού αυτοκινήτου με τις μίνιμουμ διαστάσεις, δημιουργήθηκε ως έκθεμα για το Cycle and Motorcycle Show του 1962, στο Earl’s court. Στη συνέχεια μπήκε σε περιορισμένη παραγωγή και έτσι κατασκευάστηκαν μόνο 50 κομμάτια. Από αυτά σήμερα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 27.

Με κατανάλωση δε 2,8 lt/100 km δεν σου κακοπέφτει και γι’ αυτό διαφημιζόταν το Peel «σχεδόν φθηνότερο από το να περπατάς».

Το Messerschmitt KR200: Το Messerschmitt KR200 είναι ένα μικροσκοπικό αυτοκίνητο με τρεις τροχούς που κατασκευάστηκε στη Γερμανία τη δεκαετία του 1950. Έχει θόλο από πλεξιγκλάς και μοιάζει περισσότερο με αεροπλάνο παρά με αυτοκίνητο.

Η Messerschmitt σχεδίασε ένα cabin scooter με τρεις τροχούς (για καλύτερη ισορροπία). Η σύλληψη ανήκει στον καλύτερο σχεδιαστή αεροσκαφών τον Fritz Ferb. Η παραγωγή του έγινε στο ομώνυμο εργοστάσιο της εταιρείας στη Γερμανία από το 1955 έως το 1964 στις ίδιες γραμμές κατασκευής των αεροσκαφών. Για τη σχεδίαση του επιστράτευσε ένα σχέδιο που θυμίζει ειδικά στο εμπρός τμήμα του βάτραχο, με τα μάτια του να είναι τα δύο πολύ όμορφα και λειτουργικά του φανάρια.

Το κεντρικό τμήμα του όμως μέχρι πίσω θυμίζει αεροσκάφος. Ακόμη και για να βάλεις το κορμί σου μέσα στο συγκεκριμένο όχημα οι κινήσεις σου είναι ίδιες με αυτές ενός πιλότου σε μαχητικό αεροσκάφος. Το τιμόνι που δίνει εντολή για να στρίψουν οι μπροστινοί δύο τροχοί του οχήματος και αυτό αεροσκάφος θυμίζει.

Η φιλοσοφία του για εκείνη την εποχή ήταν να το οδηγεί γυναίκα, με τον άντρα ή το παιδί να κάθονται πίσω της. Είναι πολύ εύκολο στην οδήγηση του, έχει τρία πετάλ στα πόδια του οδηγού, ίδιας φιλοσοφίας όπως και σε ένα αυτοκίνητο με συμπλέκτη, φρένο και γκάζι. Στο πίσω μέρος του είναι τοποθετημένος ένας δίχρονος κινητήρας της Zachs 191 cm³ με ιπποδύναμη 10 ίππων και κιβώτιο τεσσάρων σχέσεων, με τον λεβιέ τοποθετημένο δεξιά στο σασί. Το όλο σύνολο κλείνει από επάνω με μια ειδική πόρτα ουρανό, που σφραγίζει αριστερά στο πλάι με ειδικό κούμπωμα πάνω στο πλαίσιο του σασί.

Το Reliant Robin: Το Reliant Robin είναι ένα βρετανικό αυτοκίνητο τριών τροχών που ήταν γνωστό για την αστάθειά του. Κατασκευάστηκε από το 1973 έως το 2002.

Το Robin έχει κατακριθεί για την οδική συμπεριφορά του όταν αυξανόταν σχετικά η ταχύτητά του και οι ιδιοκτήτες του έπρεπε να είναι προσεκτικοί πώς θα χειρίζονταν το τιμόνι, όταν έπρεπε να στρίψουν για να αποφύγουν την πιθανότητα να τουμπάρει το αυτοκίνητο.

