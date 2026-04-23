VIRAL

Μία σπάνια McLaren καρφώθηκε σε κολώνα φωτισμού

ΠΕΜΠΤΗ | 23.04.2026
Autotypos Team
mia-spania-mclaren-karfothike-se-kolona-fotismou-800409

Μια από τις πιο σπάνιες McLaren που κυκλοφορούν «αγκάλιασε» κολώνα φωτισμού στο Τορόντο – Συνελήφθη ο οδηγός

Mια εντυπωσιακή πορτοκαλί McLaren 600LT κατέληξε καρφωμένη πάνω σε έναν στύλο φωτισμού κοντά στο εμβληματικό κάστρο Casa Loma, στο κέντρο του Τορόντο του Καναδά, μετά από τροχαίο ατύχημα τα μεσάνυχτα της περασμένης Πέμπτης.

Η τοπική αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.

Από τις πιο σπάνιες McLaren

Η συγκεκριμένη 600LT ανήκει σε μία από τις πιο περιορισμένες εκδόσεις της Sport Series της McLaren, με συνολική παραγωγή που φτάνει μόλις τις 1.500 μονάδες παγκοσμίως. Η McLaren 600LT παρουσιάστηκε στα μέσα του 2018 ως μία από τις πιο δυνατές εκδόσεις της Sport Series. Ακολουθούσε τη φιλοσοφία της μεγαλύτερης και ισχυρότερης 675LT, με βελτιώσεις στον twin-turbo V8 κινητήρα 3.8 λίτρων που αποδίδει 592 ίππους και 620 Nm ροπής, σε συνδυασμό με μειωμένο βάρος και πιο επιθετική αεροδυναμική.

Πλέον, δυστυχώς ένα από αυτά τα σπάνια αυτοκίνητα έχει καταστραφεί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος σε μία διασταύρωση. Το αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, ισοπέδωσε έναν χώρο στάθμευσης ποδηλάτων και καρφώθηκε σε έναν στύλο φωτισμού. Το μπροστινό μέρος του βρετανικού supercar καταστράφηκε ολοσχερώς, με κομμάτια του να σκορπίζονται στο διπλανό πάρκο.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο δείχνουν την πορτοκαλί 600LT δίπλα σε μια McLaren 570S, με την οποία φαίνεται πως ήταν παρέα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το αυτοκίνητο πηγαίνει πιθανότατα απευθείας για παλιοσίδερα, ενώ από θαύμα δεν την πλήρωσε κάποιος ποδηλάτης η περαστικός.

Ο οδηγός, ένας άνδρας, συνελήφθη για οδήγηση υπό επήρεια ουσιών. Μαζί με τον συνοδηγό του μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Όπως αναφέρει ο Alex Santis, κάτοικος της περιοχής, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει τέτοιο ατύχημα σε αυτό το σημείο. Οι οδηγοί συχνά τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα εκεί, και πριν από μερικά χρόνια μια Chevrolet Corvette είχε καταλήξει σχεδόν στο ίδιο ακριβώς σημείο.

Δυστυχώς, εκτός αν κάποιος αποφασίσει να την επισκευάσει, η συγκεκριμένη McLaren πιθανότατα θα καταλήξει να πουληθεί για ανταλλακτικά.

Τι κρατάμε:

  • Εντυπωσιακή πορτοκαλί McLaren 600LT καρφώθηκε σε στύλο φωτισμού στο Τορόντο
  • Πρόκειται για μια από τις μόλις 1.500 μονάδες παγκοσμίως
  • Συνελήφθη ο οδηγός, ο οποίος ήταν υπό την επήρεια – Εκτός κινδύνου και ο συνοδηγός
  • Το αυτοκίνητο υπέστη τεράστιες ζημιές και πιθανότατα πάει για scrap
#Mclaren#supercar#Καναδάς#τροχαίο
