Ο δρόμος με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνει θανατηφόρο τροχαίο – Φτάνει το 53%

Τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία δεν γίνονται ούτε στην πόλη ούτε στους αυτοκινητόδρομους. Δες ποιοι δρόμοι είναι οι πιο επικίνδυνοι.

Τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία στην Ευρώπη δεν συμβαίνουν εκεί όπου πολλοί θα περίμεναν. Δεν είναι οι αυτοκινητόδρομοι που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό, ούτε τα πυκνά αστικά κέντρα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Κομισιόν, ο πιο επικίνδυνος τύπος δρόμου είναι οι επαρχιακοί, όπου καταγράφεται το 53% των θανατηφόρων τροχαίων.

Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και για την ελληνική πραγματικότητα. Συχνά η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται στις πόλεις, στις λεωφόρους ή στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, όμως η ευρωπαϊκή εικόνα δείχνει ότι ο πιο σοβαρός κίνδυνος παραμένει εκτός πόλης, σε δρόμους όπου συνυπάρχουν υψηλότερες ταχύτητες, λιγότερα μέσα προστασίας και συχνά πιο επικίνδυνες υποδομές.

Οι επαρχιακοί δρόμοι είναι οι πιο επικίνδυνοι

Το πιο σημαντικό εύρημα από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι το 53% των θανατηφόρων τροχαίων συμβαίνει σε επαρχιακούς δρόμους.

Αυτό από μόνο του αρκεί για να αλλάξει τον τρόπο που διαβάζουμε τον κίνδυνο στο οδικό δίκτυο. Οι δρόμοι αυτοί δεν έχουν πάντα τη συνεχή αστυνόμευση, τον φωτισμό, τις προστατευτικές υποδομές ή τον βαθμό ελέγχου που συναντά κανείς σε ένα σύγχρονο αστικό οδικό περιβάλλον ή σε έναν αυτοκινητόδρομο.

Σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για διαδρομές με:

μία λωρίδα ανά κατεύθυνση

επικίνδυνες προσπεράσεις

κακό φωτισμό

στενά περιθώρια διαφυγής

κόμβους και διασταυρώσεις με χαμηλό επίπεδο προστασίας

Αυτός ο συνδυασμός κάνει τα λάθη πιο δύσκολα να διορθωθούν και τις συνέπειες μιας σύγκρουσης πιο βαριές.

Τι γίνεται στις πόλεις και στους αυτοκινητόδρομους

Η εικόνα της Κομισιόν δείχνει ότι:

το 38% των θανατηφόρων τροχαίων συμβαίνει σε αστικές περιοχές

των θανατηφόρων τροχαίων συμβαίνει σε μόλις το 8% σε αυτοκινητοδρόμους

Το στοιχείο για τους αυτοκινητόδρομους έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρά τις υψηλές ταχύτητες, το ποσοστό των θανατηφόρων είναι σαφώς χαμηλότερο, κάτι που δείχνει πόσο καθοριστικό ρόλο παίζουν η διαχωρισμένη κυκλοφορία, οι καλύτερες προδιαγραφές ασφαλείας και οι πιο ελεγχόμενες συνθήκες οδήγησης.

Αντίθετα, στις πόλεις το πρόβλημα παίρνει άλλη μορφή. Εκεί το βάρος πέφτει περισσότερο στους ευάλωτους χρήστες του δρόμου και στις σύνθετες συνθήκες κυκλοφορίας.

Γιατί οι επαρχιακοί δρόμοι είναι τόσο επικίνδυνοι

Το οδικό δίκτυο εκτός των πόλεων συγκεντρώνει μεγάλο ρίσκο γιατί συνδυάζει παράγοντες που συχνά λειτουργούν ταυτόχρονα. Η ταχύτητα είναι συνήθως μεγαλύτερη από αυτή μιας πόλης, αλλά το επίπεδο προστασίας απέχει πολύ από εκείνο ενός αυτοκινητόδρομου.

Σε αυτούς τους δρόμους συναντάς συχνότερα:

απότομες στροφές

επικίνδυνα σημεία χωρίς διαχωριστικό

αμφίδρομη κυκλοφορία με μικρές αποστάσεις ασφαλείας

πιο περιορισμένη ορατότητα

μεγαλύτερη πιθανότητα μετωπικής σύγκρουσης

Και ακριβώς επειδή πολλά τέτοια τροχαία γίνονται εκτός αστικού ιστού, παίζει ρόλο ακόμη και ο χρόνος αντίδρασης ή πρόσβασης σε βοήθεια μετά τη σύγκρουση.

Στις πόλεις το πρόβλημα αφορά κυρίως τους πιο ευάλωτους

Η ίδια ευρωπαϊκή ανάλυση δείχνει και κάτι ακόμη εξίσου σημαντικό. Μέσα στις αστικές περιοχές, οι πιο ευάλωτοι χρήστες του δρόμου, δηλαδή:

πεζοί

ποδηλάτες

χρήστες δικύκλων

χρήστες μέσων μικροκινητικότητας

αντιστοιχούν στο 70% των συνολικών θανάτων.

Αυτό σημαίνει ότι στις πόλεις η οδική ασφάλεια δεν αφορά μόνο την ταχύτητα των αυτοκινήτων, αλλά κυρίως τη συνύπαρξη διαφορετικών χρηστών στον ίδιο χώρο. Ο σχεδιασμός των διαβάσεων, οι λωρίδες κυκλοφορίας, ο έλεγχος του ορίου ταχύτητας και η συμπεριφορά των οδηγών παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο από όσο συχνά νομίζουμε.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Το εύρημα αυτό αφορά άμεσα και την ελληνική συζήτηση. Η Ελλάδα βελτιώθηκε αισθητά το 2025 στο επίπεδο των θανάτων από τροχαία, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι η μάχη δεν κερδίζεται μόνο με παρεμβάσεις σε έναν τύπο δρόμου.

Η οδική ασφάλεια απαιτεί διπλή στρατηγική:

παρεμβάσεις στους επαρχιακούς δρόμους, όπου συμβαίνουν τα περισσότερα θανατηφόρα

παράλληλη προστασία των ευάλωτων χρηστών μέσα στις πόλεις

Αυτό είναι και το βασικό συμπέρασμα από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δεν αρκεί να φτιάξεις μόνο καλύτερους αυτοκινητόδρομους. Χρειάζεται συστηματική δουλειά και στο υπόλοιπο δίκτυο, εκεί όπου τελικά χάνεται το μεγαλύτερο μέρος των ζωών.

Γιατί οι αυτοκινητόδρομοι έχουν χαμηλότερο ποσοστό

Το ότι οι αυτοκινητόδρομοι έχουν μόλις 8% των θανατηφόρων τροχαίων δεν είναι τυχαίο. Συνήθως προσφέρουν:

καλύτερη ποιότητα οδοστρώματος

σαφέστερη σήμανση

διαχωρισμένες κατευθύνσεις

λιγότερες διασταυρώσεις

μειωμένες πιθανότητες μετωπικής σύγκρουσης

Το ουσιαστικό συμπέρασμα για τον οδηγό

Αν ένας οδηγός θέλει να κρατήσει ένα πράγμα από αυτά τα στοιχεία, είναι το εξής. Ο πιο επικίνδυνος δρόμος δεν είναι πάντα αυτός που φαίνεται πιο γρήγορος ή πιο εντυπωσιακός. Συχνά είναι ο γνώριμος επαρχιακός δρόμος, εκεί όπου χαλαρώνει η προσοχή, ανεβαίνει η ταχύτητα και η υποδομή δεν συγχωρεί το λάθος.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι αγροτικοί δρόμοι παραμένουν ο αδύναμος κρίκος στην ευρωπαϊκή οδική ασφάλεια.

Τι κρατάμε;