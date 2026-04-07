Ο Lewis Hamilton ανέβασε video να κάνει donuts με Ferrari F40 και με την Kim Kardashian συνοδηγό (video)

Ο Lewis Hamilton ανέβασε νέο video από το Τόκιο με Ferrari F40, donuts και την Kim Kardashian στη θέση του συνοδηγού.

Ο Lewis Hamilton ανέβασε νέο video στα social media και, όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε αμέσως viral. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 εμφανίζεται να οδηγεί μια Ferrari F40 στο Τόκιο, να κάνει donuts και burnouts, με το τελικό πλάνο να αποκαλύπτει την Kim Kardashian στη θέση του συνοδηγού.

Το clip φαίνεται να έχει γυριστεί στην περιοχή του Daikoku Parking Area, ένα από τα πιο γνωστά σημεία συνάντησης φίλων του αυτοκινήτου στην Ιαπωνία. Στο video, ο Hamilton κινείται με την εμβληματική F40 σε μια σειρά από πλάνα που θυμίζουν έντονα “Tokyo drift” αισθητική, πριν η κάμερα κλείσει πάνω στην Kardashian μέσα στο αυτοκίνητο.

Η επιλογή της Ferrari F40 δίνει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στο post, καθώς μιλάμε για ένα από τα πιο εμβληματικά supercars που φόρεσαν ποτέ το σήμα του Cavallino Rampante. Το video δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε λόγω αυτοκινήτου ούτε λόγω προσώπων, αφού είναι η πρώτη φορά που ο Hamilton δημοσιεύει τέτοιο κοινό πλάνο με την Kim Kardashian στα δικά του social media, κάτι που άνοιξε αμέσως νέα κουβέντα γύρω από τη σχέση τους.

Το timing επίσης δεν είναι τυχαίο. Ο Hamilton βρισκόταν στην Ιαπωνία για το Grand Prix και εκμεταλλεύτηκε το ταξίδι για ένα πιο χαλαρό, αλλά απόλυτα “διαδικτυακό”, στιγμιότυπο εκτός πίστας. Μέχρι στιγμής, η ανάρτηση έχει πάρει μεγάλη έκταση τόσο στον κόσμο της F1 όσο και στα lifestyle media, ακριβώς γιατί συνδυάζει τρία πράγματα που τραβούν αμέσως βλέμματα: Hamilton, Ferrari F40 και Kim Kardashian.

Για τον κόσμο του αυτοκινήτου, βέβαια, η πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια παραμένει η ίδια η F40. Δεν βλέπεις κάθε μέρα έναν ενεργό οδηγό της Ferrari στη Formula 1 να ανεβάζει video με ένα τόσο ιστορικό μοντέλο της μάρκας, και μάλιστα σε σκηνικό που θυμίζει περισσότερο νυχτερινή ιαπωνική car culture παρά τυπική εργοστασιακή καμπάνια.

Τι κρατάμε;