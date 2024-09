Ο Youtuber, (IShow) Speed, «στούκαρε» τρίκυκλο σε βουδιστικό ναό στην Ταϊλάνδη: Ατύχημα ή για τα views;

Αναταραχή στο διαδίκτυο, με πολλούς να ισχυρίζονται ότι το ατύχημα του Speed ήταν «σκηνοθετημένο»: Ε ναι, ήταν

Δεν το είχε πει ποτέ ο Andy Warhol αλλά αποδίδεται σε αυτόν. Η δήλωση «στο μέλλον όλοι θα είναι διάσημοι για 15 λεπτά» έχει παραφραστεί και χρησιμοποιηθεί χιλιάδες φορές και πλέον είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Εν δυνάμει, όλοι μπορούμε να γίνουμε γνωστοί και όχι απλά για 15 λεπτά, αφού τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν τις πύλες για την προβολή της ζωής και της προσωπικότητας μας 24/7, σε εκατομμύρια κόσμου. Από εκεί και έπειτα, είναι θέμα το πόσο και πως επιλέγει να εκτεθεί κανείς.

Για μερικούς, η υπερβολική αυτή έκθεση έχει γίνει επάγγελμα και μάλιστα απίστευτα προσοδοφόρο. Influencers, youtubers, streamers, έχουν εκχωρήσει την προσωπική τους ζωή και πληρώνονται με likes, favs και engagement, τα οποία μεταφράζονται –για τους πιο επιτυχημένους τουλάχιστον- σε πακτωλούς χρημάτων, αφού αρκετοί, διαφημιζόμενοι κυρίως, επιβιβαζόνται σε αυτό το άρμα απίστευτης φήμης, ως χορηγοί.

Σε αυτό το αρκετά ανταγωνιστικό πεδίο, ο δρόμος προς την επιτυχία είναι το «πολύ» σε οποιαδήποτε έκφανση του. Πολύ «καραγκιόζης», πολύ προκλητικός, πολύ παράτολμος, με το τελευταίο να έχει οδηγήσει και σε πολλούς θανάτους μάλιστα. Για να είμαι ειλικρινής, το φαινόμενο «Speed» δεν το καταλαβαίνω, ίσως φταίει το ότι δεν ανήκω στην ηλικιακή ομάδα που απευθύνεται ο πασίγνωστος youtuber, αλλά ειλικρινά, δεν είμαι σίγουρος το τι ακριβώς κάνει ο συγκεκριμένος και γιατί έχει γίνει τόσο διάσημος.

Ο Speed, ο οποίος έκανε πριν λίγο καιρό και ένα πέρασμα από τη χώρα μας, βρίσκεται στην νοτιανατολική Ασία αυτή την εποχή γιατί κάνει… world tour. Μεταξύ των πολλών άλλων που έχει ανεβάσει ως contend ο συγκεκριμένος από την Ταϊλάνδη, υπάρχει ένα στιγμιότυπο, όπου αποπειράται να οδηγήσει ένα Tuk-Tuk, το παραδοσιακό τρίκυκλο μεταφορικό μέσο σε πολλές χώρες της περιοχής. Όπως μπορείτε να δείτε και στο video, η προσπάθεια στέφεται με απόλυτη… αποτυχία, αφού ο Speed, δεν μπορεί να ελέγξει το όχημα, το οποίο και στουκάρει στο εξωτερικό ενός βουδιστικού ναού.

Βλέποντας το video, προσωπικά θεωρώ ότι ο Speed, έχει να επιλέξει μεταξύ δύο εξηγήσεων: α) είναι πραγματικά ηλίθιος β) το όλο σκηνικό ήταν στημένο. Δεν θέλω να σας επηρεάσω, ο καθείς τα συμπεράσματα του, αν και πολλοί είναι αυτοί που συντάσσονται με το β), στο διαδίκτυο. Το θέμα είναι ότι ο Speed κατάφερε ακόμα και με αυτό τον τρόπο… να κάνει την δουλειά του, δηλαδή να πάρει views και να κάνει «σούσουρο» γύρω από το όνομα του. Εντάξει το αντάλλαγμα είναι να φαίνεσαι τελείως μ… αλλά μπρος στο χρήμα και στη δόξα, πολλοί κάνουν αυτή την παραχώρηση.

Προσωπικά θεωρώ απαράδεκτο το να επιδεικνύεις ασέβεια, ειδικά ως επισκέπτης σε μια άλλη χώρα, αλλά δεν είμαι δα και ο Speed για να μετρά ο λόγος μου… Υπάρχει και ένα άλλο βίντεο, συμπληρωματικό αυτού, όπου ο Speed ζητά «άφεση αμαρτιών» από βουδιστή μοναχό στο εσωτερικό του ναού για το γεγονός, υποσχόμενος ότι θα πληρώσει όλες τις ζημιές που προκάλεσε. Και αυτό καλό είναι για τα views, στην τελική, ίσως να πήρε ευλογία και να ισορρόπησαν τα τσάκρα του, γιατί μια ανισορροπία την έχει είναι η αλήθεια…

Speed prays & apologizes after crashing into their temple pic.twitter.com/3OHJyTFxdK

Επίσης, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ο Speed, παραλίγο να πέσει από έναν ελέφαντα στην Ταϊλάνδη… είναι και αυτό τόσο πειστικό, κόβει την ανάσα… όλα για τα views, μέχρι που να τα «πάρει στο κρανίο» κανάς ελέφαντας, που σκασίλα του για τα views εδώ που τα λέμε…

Speed almost fell while riding an elephant in Thailand but his bodyguard saved him 😭

pic.twitter.com/eCPPWLroho

— Speedy Updates (@SpeedUpdates1) September 9, 2024