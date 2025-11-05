Οδηγός πήγαινε με 218 km/h στην Ιόνια Οδό και δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών – Δείτε την καμπάνα που έφαγε

Οδηγός έτρεχε με 218 km/h στην Ιόνια Οδό και αγνόησε σήμα στάσης. Συνελήφθη. Πρόστιμα 2.350 € και αφαίρεση άδειας για 14 μήνες.
Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε σύλληψη οδηγού στην Ιόνια Οδό (ύψος Φιλιππιάδας) στις 4 Νοεμβρίου 2025. Ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με 218 km/h σε τμήμα με όριο 100 km/h, χωρίς εμπρόσθια πινακίδα, και δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών.
Η καταδίωξη και η ακινητοποίηση
Μετά τον αρχικό εντοπισμό από το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου–Ιωαννίνων (Δ.Α. Άρτας), ενεργοποιήθηκαν συντονισμένα τα Κέντρα Επιχειρήσεων των Δ.Α. Άρτας, Ακαρνανίας και Αιτωλίας. Το όχημα εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε στην Ιόνια Οδό (ύψος Μεσολογγίου) από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου–Ιωαννίνων (Δ.Α. Αιτωλίας). Ο οδηγός συνελήφθη.
Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν
Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου:
-
Διοικητικά πρόστιμα συνολικά: 2.350 €
-
Αφαίρεση άδειας ικανότητας οδήγησης: 14 μήνες
-
Σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης αστυνομικών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.
Η ταχύτητα 218 km/h σε όριο 100 km/h πολλαπλασιάζει τις αποστάσεις φρεναρίσματος και μηδενίζει τα περιθώρια αντίδρασης. Η άρνηση στάσης επιβαρύνει περαιτέρω, καθώς δημιουργεί κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου και δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις της Τροχαίας. Η έλλειψη εμπρόσθιας πινακίδας δυσκολεύει την αναγνώριση οχήματος από ελεγκτικούς μηχανισμούς και καταγραφές.
Τι να ξέρεις ως οδηγός σε τέτοιους ελέγχους
-
Σταματάς πάντα με ασφάλεια όταν σου γίνεται σήμα στάσης. Μη συμμόρφωση οδηγεί σε βαριές διοικητικές και ποινικές συνέπειες.
-
Τήρησε τα όρια που αναγράφονται στις πινακίδες του κάθε τμήματος (στα εργοτάξια/γέφυρες/σήραγγες συχνά είναι 100 km/h ή χαμηλότερα).
-
Πινακίδες: η έλλειψή τους τιμωρείται και μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον ελέγχους/δεσμεύσεις.
-
Σε έλεγχο: δείχνεις άδεια, δίπλωμα, ασφάλεια. Αν σου γίνει υπόδειξη, ακολουθείς τις οδηγίες των αστυνομικών.
Πλαίσιο ελέγχων σε αυτοκινητοδρόμους
Οι Υπηρεσίες Αυτοκινητοδρόμων της Τροχαίας πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους σε σημεία με αυξημένο ρίσκο (είσοδοι–έξοδοι σηράγγων, έργα, τμήματα με ιστορικό ατυχημάτων). Η συντονισμένη αντίδραση μεταξύ Περιφερειακών Διευθύνσεων είναι πάγια πρακτική για γρήγορο εντοπισμό και ασφαλή ακινητοποίηση οχημάτων υψηλού κινδύνου.
Τι κρατάμε;
-
218 km/h σε όριο 100 km/h, μη στάση στο σήμα: ο οδηγός συνελήφθη στην Ιόνια Οδό.
-
Επιβλήθηκαν 2.350 € πρόστιμα και 14 μήνες αφαίρεση άδειας· σχηματίστηκε δικογραφία.
-
Η μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης και η υπερβολική ταχύτητα επιφέρουν βαριές διοικητικές & ποινικές συνέπειες.
-
Σταματάς πάντα στο σήμα, τηρείς τα όρια κάθε τμήματος και έχεις πλήρη έγγραφα/πινακίδες.
