Οδηγός πήγαινε με 218 km/h στην Ιόνια Οδό και δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών – Δείτε την καμπάνα που έφαγε

Οδηγός έτρεχε με 218 km/h στην Ιόνια Οδό και αγνόησε σήμα στάσης. Συνελήφθη. Πρόστιμα 2.350 € και αφαίρεση άδειας για 14 μήνες.

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε σύλληψη οδηγού στην Ιόνια Οδό (ύψος Φιλιππιάδας) στις 4 Νοεμβρίου 2025. Ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με 218 km/h σε τμήμα με όριο 100 km/h, χωρίς εμπρόσθια πινακίδα, και δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών.

Η καταδίωξη και η ακινητοποίηση

Μετά τον αρχικό εντοπισμό από το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου–Ιωαννίνων (Δ.Α. Άρτας), ενεργοποιήθηκαν συντονισμένα τα Κέντρα Επιχειρήσεων των Δ.Α. Άρτας, Ακαρνανίας και Αιτωλίας. Το όχημα εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε στην Ιόνια Οδό (ύψος Μεσολογγίου) από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου–Ιωαννίνων (Δ.Α. Αιτωλίας). Ο οδηγός συνελήφθη.

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου:

Διοικητικά πρόστιμα συνολικά: 2.350 €

Αφαίρεση άδειας ικανότητας οδήγησης: 14 μήνες

Σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης αστυνομικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

Η ταχύτητα 218 km/h σε όριο 100 km/h πολλαπλασιάζει τις αποστάσεις φρεναρίσματος και μηδενίζει τα περιθώρια αντίδρασης. Η άρνηση στάσης επιβαρύνει περαιτέρω, καθώς δημιουργεί κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου και δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις της Τροχαίας. Η έλλειψη εμπρόσθιας πινακίδας δυσκολεύει την αναγνώριση οχήματος από ελεγκτικούς μηχανισμούς και καταγραφές.

Τι να ξέρεις ως οδηγός σε τέτοιους ελέγχους

Σταματάς πάντα με ασφάλεια όταν σου γίνεται σήμα στάσης . Μη συμμόρφωση οδηγεί σε βαριές διοικητικές και ποινικές συνέπειες .

Τήρησε τα όρια που αναγράφονται στις πινακίδες του κάθε τμήματος (στα εργοτάξια/γέφυρες/σήραγγες συχνά είναι 100 km/h ή χαμηλότερα).

Πινακίδες : η έλλειψή τους τιμωρείται και μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον ελέγχους/δεσμεύσεις.

Σε έλεγχο: δείχνεις άδεια, δίπλωμα, ασφάλεια. Αν σου γίνει υπόδειξη, ακολουθείς τις οδηγίες των αστυνομικών.

Διαβάστε επίσης: Αυτός είναι ο πρώτος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα που χρησιμοποίει 100% LED τεχνολογία φωτισμού – Πού βρίσκεται;

Πλαίσιο ελέγχων σε αυτοκινητοδρόμους

Οι Υπηρεσίες Αυτοκινητοδρόμων της Τροχαίας πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους σε σημεία με αυξημένο ρίσκο (είσοδοι–έξοδοι σηράγγων, έργα, τμήματα με ιστορικό ατυχημάτων). Η συντονισμένη αντίδραση μεταξύ Περιφερειακών Διευθύνσεων είναι πάγια πρακτική για γρήγορο εντοπισμό και ασφαλή ακινητοποίηση οχημάτων υψηλού κινδύνου.

Τι κρατάμε;

218 km/h σε όριο 100 km/h , μη στάση στο σήμα: ο οδηγός συνελήφθη στην Ιόνια Οδό.

Επιβλήθηκαν 2.350 € πρόστιμα και 14 μήνες αφαίρεση άδειας · σχηματίστηκε δικογραφία .

Η μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης και η υπερβολική ταχύτητα επιφέρουν βαριές διοικητικές & ποινικές συνέπειες .

Σταματάς πάντα στο σήμα, τηρείς τα όρια κάθε τμήματος και έχεις πλήρη έγγραφα/πινακίδες.

Τα νέα υβριδικά SUV της Hyundai ήρθαν στην Ελλάδα: Kona, Tucson και Santa Fe – Αναλυτικά όλες οι τιμές

Εντατικοί έλεγχοι από την Τροχαία: Τι γίνεται αν δεν έχεις δίπλωμα/άδεια/ασφαλεία πάνω σου; – Πόσο πληρώνεις

Νέα Mercedes-Benz CLA Hybrid: Άνοιξαν οι παραγγελίες – Δες πρώτη τιμή στην Ευρώπη