Οδηγός πήγε στο δικαστήριο για το κλεμμένο του αυτοκίνητο… με κλεμμένο όχημα!

Κάποιοι άνθρωποι έχουν ταλέντο στο να παίρνουν κακές αποφάσεις και μετά υπάρχει και ο Ricardo Otero από τη Σαλίνας της Καλιφόρνια…

Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που λες «δεν γίνονται αυτά» και όμως να που γίνονται. Ο Ricardo λοιπόν είχε πέσει θύμα κλοπής αυτοκινήτου και έπρεπε να μεταβεί στο δικαστήριο σχετικά με αυτή την υπόθεση.

Τίποτα περίεργο μέχρι εδώ, το θέμα είναι πως αποφάσισε να πάει εκεί και αν υπάρχει βραβείο «λάθος επιλογή της χρονιάς», μάλλον το έχει ήδη κερδίσει. Ο «θεούλης» λοιπόν ούτε λίγο ούτε πολύ, χρησιμοποίησε ένα κλεμμένο αυτοκίνητο για να παραστεί στη δίκη σχετικά με το κλεμμένο αυτοκίνητο του 😁

Το περιστατικό συνέβη έξω από το δικαστήριο της κομητείας Μοντερέι, όπου αστυνομικοί της ειδικής ομάδας MADCAT — μια ειδική μονάδα της αστυνομίας που εντοπίζει κλεμμένα οχήματα — παρακολουθούσαν τον χώρο. Όταν είδαν τον Otero να παρκάρει, «σκάναραν» τις πινακίδες και αναγνώρισαν αμέσως το αυτοκίνητο που… είχε δηλωθεί κλεμμένο στο Σαν Χοσέ. Ουσιαστικά, ο άνθρωπος τους έφερε το κλεμμένο όχημα μποναμά στα πόδια τους.

Οι αστυνομικοί τον περίμεναν να κατέβει (μετά την εκδίκαση για το κλεμμένο του αυτοκίνητο να υπενθυμίζω…), τον συνέλαβαν επιτόπου και τον οδήγησαν στο τοπικό σωφρονιστικό κατάστημα. Πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες, όπως παράνομη κατοχή οχήματος, διάπραξη κακουργήματος ενώ ήταν ήδη ελεύθερος με εγγύηση λόγω οδήγηση με ανακλημένη άδεια.

Το περιστατικό δεν είναι μοναδικό. Πρόσφατα, ένας άνδρας στο Μίσιγκαν εμφανίστηκε σε τηλεδιάσκεψη με δικαστή ενώ οδηγούσε, παρότι η άδειά του ήταν σε αναστολή. Όταν ο δικαστής τον ρώτησε γιατί οδηγεί, εκείνος απάντησε ότι «πήγαινε στον γιατρό». Το αποτέλεσμα; Ο δικαστής του είπε να πάει… κατευθείαν στο αστυνομικό τμήμα.

NASA is hiring… κρίμα να πάνε χαμένα τέτοια ταλέντα…