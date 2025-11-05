quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
VIRAL

Στοιχειωμένο πλυντήριο αυτοκινήτων τρομοκρατεί οδηγούς και επιβάτες

ΤΕΤΑΡΤΗ | 05.11.2025
AutoTypos Team
stoicheiomeno-plyntirio-aftokiniton-tromokratei-odigous-kai-epivates-781975

Πλυντήριο αυτοκινήτων στο Σαν Αντόνιο του Τέξας μετατρέπεται σε στοιχειωμένο σκηνικό, προσφέροντας μια τρομακτική εμπειρία πλυσίματος

Εδώ και τέσσερα χρόνια, το Σούπερ Σουντζ Πλυντήριο Αυτοκινήτων στο Σαν Αντόνιο του Τέξας προσφέρει στους πελάτες του την πιο τρομακτική εμπειρία πλυσίματος ενόψει του Halloween. Η πρωτότυπη ιδέα έχει μετατρέψει την καθημερινή διαδικασία καθαρισμού του οχήματος σε ένα θεματικό υπερθέαμα τρόμου που έχει γίνει παράδοση για την περιοχή.

Καθώς τα αυτοκίνητα περνούν μέσα από το πλυντήριο, ανθρώπινες φιγούρες μεταμφιεσμένες σε τέρατα πλησιάζουν απειλητικά τους πελάτες, οι οποίοι παραμένουν στο εσωτερικό των οχημάτων τους, βιώνοντας μια διασκεδαστική αλλά ανατριχιαστική εμπειρία. Το «στοιχειωμένο πλύσιμο» κοστίζει 35 δολάρια και περιλαμβάνει πλήρη καθαρισμό και θεατρικό σόου τρόμου.

Όπως εξηγεί ο ιδιοκτήτης του πλυντηρίου, χρειάζονται μήνες προετοιμασίας για να στηθεί το στοιχειωμένο σκηνικό, από τη μουσική και τον φωτισμό μέχρι τα κοστούμια και τη χορογραφία των «τεράτων». Η εμπειρία έχει προσελκύσει ντόπιους και τουρίστες, καθιστώντας το πλυντήριο ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της πόλης κατά τη διάρκεια του Halloween.

Όλες οι ειδήσεις

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα στο myCAR- Τα ποσά και τα πρόστιμα

Η πιο συχνή παράβαση στην Ελλάδα που τώρα κοστίζει έως 4.000 ευρώ και το δίπλωμα για 8 χρόνια – Τι λέει ο ΚΟΚ

7.422 αλκοτέστ σε 5 μέρες στην Αττική – Δες πόσους έπιασαν και πώς θα συνεχίσουν

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Halloween#Πλυντήριο αυτοκινήτων
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

ti-allo-tha-doume-peripoliko-metaferei-psygeio-sto-kamatero-779929

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.10.2025

Τι άλλο θα δούμε; – Περιπολικό μεταφέρει… ψυγείο στο Καματερό
to-polyteles-suv-pou-echase-72-000-evro-meta-apo-oute-6-000-chlm-775392

VIRAL

16.09.2025

Το πολυτελές SUV που έχασε 72.000 ευρώ μετά από ούτε 6.000 χλμ
i-ellada-ston-charti-me-tis-kalyteres-diadromes-des-poion-dromo-xechorisan-os-koryfaio-775102

VIRAL

15.09.2025

Η Ελλάδα στον χάρτη με τις καλύτερες διαδρομές – Δες ποιον δρόμο ξεχώρισαν ως κορυφαίο
xekinise-beef-o-epikefalis-schediasis-tis-mercedes-ta-vazei-me-audi-kai-bmw-774483

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.09.2025

Ξεκίνησε beef: Ο επικεφαλής σχεδίασης της Mercedes τα βάζει με Audi και BMW
kinimatografiki-katadioxi-tous-pire-6-chronia-gia-na-syllavoun-ton-piloto-pou-evgaze-monothesio-ferrari-stous-dromous-tis-tsechias-video-774239

VIRAL

09.09.2025

Κινηματογραφική καταδίωξη! Τους πήρε 6 χρόνια για να συλλάβουν τον «πιλότο» που έβγαζε μονοθέσιο «Ferrari» στους δρόμους της Τσεχίας (video)
pou-stin-athina-tha-deis-ta-montela-tis-land-rover-pano-se-enan-entyposiako-ouranoxysti-video-772855

VIRAL

29.08.2025

Πού στην Αθήνα θα δεις τα μοντέλα της Land Rover πάνω σε έναν εντυπωσιακό ουρανοξύστη; [video]

Πρόσφατες Ειδήσεις