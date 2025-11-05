Πλυντήριο αυτοκινήτων στο Σαν Αντόνιο του Τέξας μετατρέπεται σε στοιχειωμένο σκηνικό, προσφέροντας μια τρομακτική εμπειρία πλυσίματος

Εδώ και τέσσερα χρόνια, το Σούπερ Σουντζ Πλυντήριο Αυτοκινήτων στο Σαν Αντόνιο του Τέξας προσφέρει στους πελάτες του την πιο τρομακτική εμπειρία πλυσίματος ενόψει του Halloween. Η πρωτότυπη ιδέα έχει μετατρέψει την καθημερινή διαδικασία καθαρισμού του οχήματος σε ένα θεματικό υπερθέαμα τρόμου που έχει γίνει παράδοση για την περιοχή.

Καθώς τα αυτοκίνητα περνούν μέσα από το πλυντήριο, ανθρώπινες φιγούρες μεταμφιεσμένες σε τέρατα πλησιάζουν απειλητικά τους πελάτες, οι οποίοι παραμένουν στο εσωτερικό των οχημάτων τους, βιώνοντας μια διασκεδαστική αλλά ανατριχιαστική εμπειρία. Το «στοιχειωμένο πλύσιμο» κοστίζει 35 δολάρια και περιλαμβάνει πλήρη καθαρισμό και θεατρικό σόου τρόμου.

Όπως εξηγεί ο ιδιοκτήτης του πλυντηρίου, χρειάζονται μήνες προετοιμασίας για να στηθεί το στοιχειωμένο σκηνικό, από τη μουσική και τον φωτισμό μέχρι τα κοστούμια και τη χορογραφία των «τεράτων». Η εμπειρία έχει προσελκύσει ντόπιους και τουρίστες, καθιστώντας το πλυντήριο ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της πόλης κατά τη διάρκεια του Halloween.

