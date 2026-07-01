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Το αυτοκίνητο που έχει αντέξει 83 χρόνια σε βάθος 5.200 μέτρων

ΤΕΤΑΡΤΗ | 01.07.2026
Autotypos Team
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Παρά τα σχεδόν 83 χρόνια που πέρασε ξεχασμένο στον πάτο του Ειρηνικού, το αυτοκίνητο διατηρεί πολλά από τα χαρακτηριστικά του

Υπάρχουν ιστορίες που μοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία. Μία από αυτές ήρθε στο φως όταν οι ερευνητές του NOAA Ship Okeanos Explorer, κατά τη διάρκεια αποστολής τον Απρίλιο του 2025, εντόπισαν κάτι εντελώς απρόσμενο στον βυθό του Ειρηνικού Ωκεανού. Σε βάθος περίπου 5.200 μέτρων, μέσα στο βυθισμένο αεροπλανοφόρο USS Yorktown, βρισκόταν ένα Ford Super Deluxe Woody του 1941, το οποίο, παρά τα σχεδόν 83 χρόνια που πέρασε στον πυθμένα, διατηρούσε εντυπωσιακά πολλά από τα χαρακτηριστικά του.

Αναγνωρίσιμο μετά από 83 χρόνια στον βυθό

Το USS Yorktown βυθίστηκε τον Ιούνιο του 1942, μετά τη θρυλική μάχη του Midway, μία από τις σημαντικότερες ναυμαχίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Από τότε, το αυτοκίνητο παρέμενε κλεισμένο στο υπόστεγο του αεροπλανοφόρου, μέχρι που το τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο Deep Discoverer κατέγραψε τις πρώτες εικόνες του.

Παρά τις ακραίες συνθήκες του βυθού, οι εικόνες αποκάλυψαν ότι διακρίνονται ακόμη οι χρωμιωμένοι προφυλακτήρες, η ρεζέρβα στο πίσω μέρος, το χαρακτηριστικό διαιρούμενο παρμπρίζ, αλλά και μεγάλα τμήματα της ξύλινης εξωτερικής επένδυσης που έκανε το Woody να ξεχωρίζει.

Λίγο αργότερα, η Ford, σε συνεργασία με τους ερευνητές, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται πράγματι για ένα Ford Super Deluxe Woody του 1941. Μάλιστα, στο εμπρός μέρος του αυτοκινήτου διακρίνεται ακόμη πινακίδα με την ένδειξη «SHIP SERVICE _ _ _ NAVY», στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι χρησιμοποιούνταν για υπηρεσιακές μετακινήσεις του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Πως βρέθηκε εκεί;

Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, ήταν πώς ένα πολιτικό station wagon βρέθηκε μέσα σε ένα αεροπλανοφόρο που συμμετείχε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία, η οποία βασίζεται σε έρευνες του Ιδρύματος Εθνικών Αρχείων, το συγκεκριμένο Ford δεν ήταν η στρατιωτική έκδοση C-11 που κατασκευαζόταν εκείνη την εποχή στον Καναδά.

Αντίθετα, εκτιμάται ότι ανήκε στο ναυπηγείο του Pearl Harbor και μεταφέρθηκε στο USS Yorktown όταν το πλοίο βρέθηκε εκεί για επείγουσες επισκευές μετά τη μάχη της Θάλασσας των Κοραλλίων. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν μέσα σε μόλις τρεις ημέρες και το αεροπλανοφόρο απέπλευσε ξανά για την τελευταία του αποστολή, παίρνοντας μαζί του και το αυτοκίνητο.

Η αποστολή των ερευνητών αποκάλυψε και άλλα εντυπωσιακά ευρήματα, όπως βομβαρδιστικά αεροσκάφη Douglas SBD Dauntless που παραμένουν στο υπόστεγο του πλοίου, αλλά και μία χειροποίητη τοιχογραφία διαστάσεων 12,8 x 3,65 μέτρων. Ωστόσο, το Ford Super Deluxe Woody ήταν αυτό που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς ελάχιστοι θα περίμεναν ότι ένα οικογενειακό station wagon θα εξελισσόταν σε ένα από τα πιο ξεχωριστά υποθαλάσσια ευρήματα της σύγχρονης ιστορίας.

Συνώνυμο της στιβαρότητας

Για τη Ford, η ανακάλυψη αυτή αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της φιλοσοφίας Built Ford Tough. Ένα αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε πριν ακόμη ξεσπάσει ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος παρέμεινε για σχεδόν 83 χρόνια στον βυθό της θάλασσας και εξακολουθεί να διατηρεί αναγνωρίσιμα στοιχεία της σχεδίασής του, υπενθυμίζοντας τη διαχρονική αντοχή και αξιοπιστία των οχημάτων της εταιρείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιστορία του Woody ξεκινά αρκετά νωρίτερα. Η Ford άρχισε τη μαζική παραγωγή του μοντέλου το 1929, χρησιμοποιώντας ξυλεία από την Άνω Χερσόνησο του Μίσιγκαν για τη χαρακτηριστική ξύλινη εξωτερική επένδυση. Όμως, με την είσοδο των ΗΠΑ στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η εταιρεία αναδιοργάνωσε τις μονάδες παραγωγής της για την κατασκευή στρατιωτικού εξοπλισμού και μέχρι τον Φεβρουάριο του 1942 είχε διακόψει πλήρως την παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων για πολιτική χρήση.

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#Ford
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