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Το ανταλλακτικό της VW που έχει πουλήσει εκατομμύρια μονάδες και… τρώγεται!

ΚΥΡΙΑΚΗ | 06.09.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Κι όμως, ένα από τα πιο επιτυχημένα προϊόντα της VW δεν έχει τροχούς ούτε κινητήρα, καταχωρείται ως ανταλλακτικό και ταιριάζει τέλεια με κέτσαπ και μουστάρδα

Η Volkswagen είναι –προφανώς- συνώνυμη με την αυτοκίνηση. Για δεκαετίες έχει κατασκευάσει ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμπορικά επιτυχημένα αυτοκίνητα στον κόσμο. Υπάρχει όμως ένα παράξενο προϊόν της που έχει αποκτήσει σχεδόν μυθική φήμη στη Γερμανία: το λουκάνικο Currywurst της Volkswagen.

Η παραγωγή του ξεκίνησε το 1973 στο Wolfsburg, αρχικά για να καλύψει τις ανάγκες σίτισης  των εργαζομένων στα εργοστάσια της εταιρείας. Μιλάμε για 1973 και Γερμανία, τι περιμένατε; Vegan και gluten – free επιλογές; Αυτό που ξεκίνησε λοιπόν ως ένα απλό γεύμα στις εργοστασιακές καντίνες εξελίχθηκε σταδιακά σε προϊόν με τεράστια ζήτηση και δική του ξεχωριστή ιστορία.

Έχει ακόμη και κωδικό ανταλλακτικού

Το πιο απίθανο στοιχείο είναι ότι το λουκάνικο εντάχθηκε κανονικά στο σύστημα ανταλλακτικών της Volkswagen. Το Currywurst διαθέτει επίσημο κωδικό: 199 398 500 A

Με άλλα λόγια, αντιμετωπίστηκε διοικητικά σχεδόν όπως ένα οποιοδήποτε Volkswagen «Originalteil». Η λεπτομέρεια αυτή έχει συμβάλει καθοριστικά στη φήμη του προϊόντος, καθώς είναι ίσως το μοναδικό «ανταλλακτικό» της μάρκας που μπορεί κανείς να… φάει.

Η παραγωγή του Currywurst δεν είναι κάποια συμβολική ή περιορισμένη δραστηριότητα και οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Τα τελευταία χρόνια η Volkswagen διαθέτει εκατομμύρια λουκάνικα ετησίως, ενώ το 2024 οι συνολικές πωλήσεις λουκάνικων της εταιρείας έφτασαν περίπου τα 8,5 εκατομμύρια τεμάχια.

Για να υπάρχει μέτρο σύγκρισης, την ίδια περίοδο η Volkswagen παρέδωσε περίπου 5,2 εκατομμύρια αυτοκίνητα και επαγγελματικά οχήματα. Αυτό σημαίνει ότι, αριθμητικά, η Volkswagen διέθεσε περισσότερα λουκάνικα από ό,τι αυτοκίνητα με το δικό της σήμα.

Και κάπως έτσι γεννήθηκε το παράξενο αλλά απολύτως πραγματικό… ότι το πιο καλοπουλημένο προϊόν της Volkswagen είναι το λουκάνικο.

Παλαιότερο ακόμη και από το Golf

Υπάρχει και μία ακόμη λεπτομέρεια που κάνει την ιστορία ακόμη καλύτερη. Το Currywurst ξεκίνησε να παράγεται το 1973, όταν το πρώτο Volkswagen Golf παρουσιάστηκε το 1974.

Άρα το περίφημο λουκάνικο της Volkswagen είναι στην πραγματικότητα παλαιότερο από το Golf. Και ενώ πολλές γενιές μοντέλων της εταιρείας έχουν έρθει και φύγει, το Currywurst συνεχίζει κανονικά την πορεία του περισσότερο από μισό αιώνα αργότερα. Αρχικά το προϊόν προοριζόταν σχεδόν αποκλειστικά για τους εργαζομένους της Volkswagen. Με τα χρόνια όμως η διάθεσή του επεκτάθηκε.

Σήμερα το Currywurst εξακολουθεί να πωλείται, ενώ έχει βρει τον δρόμο του και εκτός εργοστασιακών εγκαταστάσεων. Η Volkswagen έχει προχωρήσει ακόμη και σε πιο σύγχρονες μορφές διάθεσης, όπως έτοιμες εκδοχές γεύματος για supermarket.

Έτσι, από ένα πρακτικό γεύμα για τους εργαζόμενους ενός εργοστασίου, εξελίχθηκε σε ένα μικρό κομμάτι της ίδιας της εταιρικής κουλτούρας της Volkswagen.

Τι κρατάμε

  • Το Volkswagen Currywurst παράγεται από το 1973.
  • Έχει επίσημο κωδικό ανταλλακτικού: 199 398 500 A.
  • Το 2024 οι συνολικές πωλήσεις λουκάνικων της Volkswagen έφτασαν περίπου τα 8,5 εκατομμύρια τεμάχια.
  • Είναι παλαιότερο από το Golf κατά περίπου έναν χρόνο.
  • Το προϊόν πωλείται ακόμη και σήμερα.
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Tags
#Volkswagen#VW#Wurst
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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