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Το μεγάλο «φέσι»: Η Βόρεια Κορέα χρωστά 1000 Volvo (και όχι μόνο) εδώ και 50 χρόνια

ΤΕΤΑΡΤΗ | 19.08.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Ένα χρέος που πλέον ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια δολάρια και ο Κιμ δεν φαίνεται διατεθειμένος να το εξοφλήσει

Το έτος είναι 1970 και στην Βόρεια Κορέα, μετά από πολυτάραχη περίοδο δεκαετιών,  επικρατεί επιτέλους ηρεμία. «Ηρεμία» συγκριτικά με το παρελθόν βέβαια, αφού το απολυταρχικό καθεστώς έχει επικρατήσει και διοικεί τη χώρα.

Η Σουηδία, η οποία κατά την διάρκεια του πολέμου, είχε διατηρήσει μια ουδέτερη και διαμεσολαβητική σχέση, είναι η μόνη δυτική χώρα που έχει καλές διπλωματικές σχέσεις με την Βόρεια Κορέα. Οι σκανδιναβοί θέλουν μάλιστα να επενδύσουν στην ανοικοδόμηση και στην ανάπτυξη της χώρας και το πράττουν «καλή τη πίστει».

Στα πλαίσια των καλών αυτών διήμερων σχέσεων λοιπόν,  αποστέλλουν ένα «πακέτο» που περιλαμβάνει βιομηχανικό εξοπλισμό, βαριά μηχανήματα και 1000 Volvo 144, με τον λογαριασμό να φτάνει τα $ 73.000.000.

Η Βόρεια Κορέα, παρέλαβε τα «καλούδια» αλλά δεν τα πλήρωσε ποτέ, αγνοώντας τις υπενθυμίσεις –αρχικά- και τα διαβήματα στην συνέχεια. Πλέον, 50 χρόνια μετά, το χρέος με τους πρόσθετους τόκους υπερημερίας, φθάνει τα $ 330.000.000 και απ΄ότι φαίνεται, ο Κιμ Γιονγκ Ουν, δεν είναι διατεθειμένος να το αποπληρώσει.

Δεν γνωρίζουμε βέβαια και κατά πόσο επιμένει και πιέζει η Σουηδία για αυτό, μιας και η προοπτική ενός διηπειρωτικού πυραύλου στον ουρανό της Στοκχόλμης, δεν δικαιολογεί το ρίσκο διεκδίκησης 300… ψωροεκατομμυρίων.

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Για την ιστορία πάντως, η «κανονία» της Βόρειας Κορέας προς την Σουηδία, δεν ήταν αποτελέσμα… «παγαποντιάς». Την δεκαετία του 1970, η χώρα προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της και είχε κάνει πολλά ανοίγματα με ανάλογες παραγγελίες. Κάπου το πράγμα ξέφυγε, οι αποπληρωμές ήταν πολύ δύσκολες, αν όχι αδύνατες, και σαν να μην έφτανε ετούτο, η Βόρεια Κορέα εισήλθε σε μια εποχή εσωστρέφειας, επιλέγοντας να απομονωθεί από τον υπόλοιπο κόσμο.

Το μεγαλύτερο ποσοστό του εξοπλισμού αυτού δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ και έχει αφεθεί να σαπίζει σε αποθήκες. Αυτό δεν ισχύει για την χιλιάδα των Volvo 144 τα οποία, αφού χρησιμοποιήθηκαν ως κρατικά μέσα μεταφοράς, στην συνέχεια δόθηκαν σε πολίτες και κυκλοφορούν ακόμα στους δρόμους της Βόρειας Κορέας, πολλά από αυτά ως ταξί, έχοντας εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα στα οδόμετρα τους.

Η περίπτωση θυμίζει κάπως Κούβα, με τον στόλο των αμερικανικών αυτοκινήτων των δεκαετιών του 40 και του 50 να κοσμούν την Αβάνα, θυμίζοντας ένα ανοικτό και ζωντανό μουσείο αυτοκίνησης.

Όσο για την Volvo, αυτή τα έχει πάρει τα χρήματα της ως αποζημίωση από την Σουηδική κυβέρνηση, οπότε το θέμα είναι καθαρά διακρατικό πλέον και κατά πως φαίνεται, θα παραμείνει άλυτο για πάντα.

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Tags
#Volvo
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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