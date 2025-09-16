Το πολυτελές SUV που έχασε 72.000 ευρώ μετά από ούτε 6.000 χλμ

Το αγόρασε 269.000 ευρώ και το πούλησε κάτω από 200.000 μετά από μόλις έναν χρόνο.

Μια Aston Martin DBX707 έχασε ένα μεγάλο μέρος της αξία της περίπου όσο γρήγορα μπορείς να πεις το όνομά της

Έχοντας αγοραστεί έναντι περίπου 269.000 ευρώ, το ακραίο SUV της Aston Martin πουλήθηκε για 197.000 ευρώ

Πρόκειται για full-extra έκδοση με carbon λεπτομέρειες, πολυτέλεια, 707 ίππους και ούτε 6.000 χλμ. στο οδόμετρο

H πτώση της αξίας μεταπώλησης είναι ένας από τους χειρότερους εφιάλτες όσων αποκτούν ένα νέο αυτοκίνητο, με όλο και περισσότερα περιστατικά να σε αναγκάζουν να το ξανασκεφτείς πριν κάνεις την κίνηση. Αυτό θα ευχόταν να είχε κάνει και ένας πρώην ιδιοκτήτης μιας Aston Martin DBX707, ο οποίος, με τον ρυθμό που το αυτοκίνητό του έχανε αξία, άμα καθυστερούσε μερικά χρόνια μπορεί να το έδινε και… τσάμπα.

72.000 ευρώ σε 1 χρόνο

Τόσο έπεσε η αξία του ακραίου SUV της Aston Martin, αφού ο ιδιοκτήτης της την είχε αγοράσει έναντι περίπου 269.000 ευρώ, με το αυτοκίνητο να πωλείται μέσω του Bring a Trailer για 197.000 ευρώ.

Το λευκό SUV διαθέτει και το πακέτο Upper Carbon Pack, αλλά και άλλες προαιρετικές επιλογές όπως, φιμέ πίσω φώτα, ζάντες 23 ιντσών και ηχοσύστημα Bowers & Wilkins με 23 ηχεία.

Το εσωτερικό είναι εξίσου εντυπωσιακό, με δίχρωμη επένδυση σε δέρμα και Alcantara, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα εμπρός και πίσω, πανοραμική ηλιοροφή και adaptive cruise control, αλλά και τις χαρακτηριστικές “swan-hinged” πόρτες της Aston Martin.

To “Super SUV” της Aston Martin

H DBX707 δεν είναι απλώς ένα SUV — είναι ένα super SUV. Κάτω από το καπό του κρύβεται ένας διπλά υπερτροφοδοτούμενος V8 4.0 λίτρων, που αποδίδει 707 ίππους και 900 Nm ροπής. Η ισχύς μεταφέρεται σε όλους τους τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου 9 σχέσεων.

Το αποτέλεσμα; Ένα SUV σχεδόν 2,3 τόνων, που επιταχύνει στα 100 χλμ/ώρα σε λίγο πάνω από 3 δευτερόλεπτα και αγγίζει την τελική ταχύτητα των 310 χλμ/ώρα.

Αγοράστηκε από τον αρχικό του ιδιοκτήτη μόλις τον Ιούλιο του περασμένου έτους, και δεν πρόλαβε να διανύσει ούτε 6.000 χλμ. πριν αλλάξει χέρια. Μακάρι ο νέος του ιδιοκτήτης να το χαρεί για αρκετά χρόνια και να μη χρειαστεί να του ξαναπουλήσει του χρόνου…

Τι κρατάμε:

«Βουτιά» σε αξία μεταπώλησης έκανε το Super SUV της Aston Martin

Ο πρώην ιδιοκτήτης της την αγόρασε, την έκανε 6.000 χλμ. και την έδωσε: ωραίος τρόπος να… χάσεις 72.000

Ας ελπίσουμε τώρα να βρήκε κάποιον που θα την εκτιμήσει

