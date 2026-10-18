Τρακτέρ μόλις έγραψε χρόνο-ρεκόρ σε πίστα της F1

Ένα τρακτέρ ονόματι Valtra T236 με ισχύ 245 ίππων ολοκλήρωσε έναν γύρο στην αυστριακή πίστα, Red Bull Ring, σε χρόνο-ρεκόρ

Ποιος είπε ότι τα ρεκόρ σε μια πίστα της Formula 1 αφορούν αποκλειστικά μονοθέσια και αγωνιστικά αυτοκίνητα; Η φινλανδική Valtra, κατασκευαστής γεωργικών μηχανημάτων, έβαλε ένα τρακτέρ 245 ίππων στην πίστα Red Bull Ring της Αυστρίας, με το χρονόμετρο να σταματά στα 3:36,4. Κατά τη διάρκεια του γύρου, το Valtra T236 έφτασε σε μέγιστη ταχύτητα 87 χλμ./ώρα. Το τρακτέρ ξεπέρασε κατά πολύ το όριο των 56 χλμ./ώρα που ισχύει για την ταχύτερη εγκεκριμένη για δημόσιους δρόμους έκδοση της σειράς.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η μέγιστη ταχύτητα επιβεβαιώθηκε ανεξάρτητα από τη Red Bull Racing. Το εγχείρημα, που δημοσιεύτηκε αρχικά από το The Drive, έδωσε σε ένα αγροτικό μηχάνημα την ευκαιρία να βρεθεί σε μια πίστα που έχει συνδεθεί με μερικούς από τους κορυφαίους οδηγούς και αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ένας γύρος σε 3 λεπτά και 36,4 δευτερόλεπτα

Το Valtra T236 χρειάστηκε 216,4 δευτερόλεπτα για να καλύψει τη διαδρομή της πίστας, μήκους περίπου 4,35 χιλιομέτρων. Πρόκειται για την ίδια πίστα όπου αγωνίζονται μονοθέσια της Formula 1, μοτοσυκλέτες MotoGP και αγωνιστικά αυτοκίνητα GT3, αν και προφανώς με εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς.

Το τρακτέρ ανήκει στην έκτη γενιά της σειράς T της Valtra. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας εξακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας AGCO Power CORE75, χωρητικότητας 7,5 λίτρων, με ισχύ 245 ίππων και μέγιστη ροπή έως 1.183 Nm. Πρόκειται για την ισχυρότερη έκδοση της νέας σειράς T, η οποία περιλαμβάνει μοντέλα με ισχύ από 170 έως 245 ίππους. Οι παραγγελίες για τη νέα γενιά άνοιξαν την 1η Οκτωβρίου, ενώ οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται έως το τέλος του 2026.

Η προσπάθεια καταγράφηκε σε βίντεο από τη Valtra και τη Nokian Tyres. Στο υλικό φαίνεται και η ένδειξη του μετρητή ταχύτητας, η οποία επιβεβαιώνει την επίδοση στην ευθεία της πίστας. Όπως διευκρινίζει η κατασκευάστρια εταιρεία, το συγκεκριμένο T236 προετοιμάστηκε ειδικά για τη δοκιμή, με ρυθμίσεις προσαρμοσμένες στην κίνηση με υψηλή ταχύτητα σε κλειστή, ασφαλτοστρωμένη διαδρομή.

Τα 87 χλμ./ώρα και οι περιορισμοί στον δρόμο

Η μέγιστη ταχύτητα των περίπου 87 χλμ./ώρα επιτεύχθηκε στην κύρια ευθεία της Red Bull Ring, όπου το τρακτέρ μπορούσε να επιταχύνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για σύγκριση, η ταχύτερη έκδοση της σειράς που είναι εγκεκριμένη για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους φτάνει έως τα 56 χλμ./ώρα, ανάλογα με το μοντέλο και την πιστοποίηση που ισχύει σε κάθε αγορά.

Η διαφορά δεν σημαίνει, βέβαια, ότι οι ιδιοκτήτες ενός Valtra T236 μπορούν να κινηθούν με τέτοιες ταχύτητες στο οδικό δίκτυο. Η επίδοση στην πίστα προέκυψε υπό ελεγχόμενες συνθήκες και με ειδικές ρυθμίσεις για τη συγκεκριμένη δοκιμή. Δεν αφορά μια έκδοση που μπορεί να παραγγελθεί από τους πελάτες ή να χρησιμοποιηθεί νόμιμα σε δημόσιο δρόμο.

Από το χωράφι στην πίστα

Η Valtra συνδύασε το εγχείρημα στην αυστριακή πίστα με μια πιο αντιπροσωπευτική δοκιμή των δυνατοτήτων του τρακτέρ στην καθημερινή του χρήση. Σε αυτή την περίπτωση, το T236 της έκτης γενιάς ρυμούλκησε μια δωδεκάσειρη σπαρτική μηχανή Väderstad Tempo 12 μέσα σε αγροτικό χωράφι. Η ταχύτητα έφτασε τα περίπου 40 χλμ./ώρα, ενώ η ακρίβεια της σποράς ξεπέρασε το 95%.

Η επίδοση στο Red Bull Ring αποτελεί μια ασυνήθιστη επίδειξη των δυνατοτήτων του συστήματος κίνησης του Valtra T236. Στην πράξη, όμως, η αξία του τρακτέρ κρίνεται κυρίως στην εργασία για την οποία σχεδιάστηκε: να προσφέρει ισχύ, ταχύτητα και ακρίβεια στις γεωργικές εφαρμογές.