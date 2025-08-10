quattroruote-icon
VIRAL

Video: Δες τον Hammond από το Top Gear με γουρλωμένα μάτια μέσα σε αγωνιστικό WRC

ΚΥΡΙΑΚΗ | 10.08.2025
Autotypos Team
video-des-ton-hammond-apo-to-top-gear-me-gourlomena-matia-mesa-se-agonistiko-wrc-770760

Συνοδηγός στο M-Sport Ford Puma Rally1 του Josh McErlean έκατσε ο Richard Hammond. Διάλεξε και το ιδανικό μέρος, τη Φινλανδία…

  • Βόλτα με αγωνιστικό του WRC πήγε ο Richard Hammond
  • Όσα «τρελά» stunts και να έχει κάνει στη ζωή του σε Top Gear και The Grand Tour, τίποτα δε συγκρίνεται με αυτό
  • Οι εκφράσεις του «κοντού» από το θρυλικό τρίο του Top Gear τα λένε όλα
  • Σε μια γωνιά γελάνε σίγουρα οι, Clarkson και May

Ως γνωστόν, για να αγωνίζεσαι στο WRC πρέπει να έχεις «άλλη τρέλα», με πολλούς να αναρωτιούνται για την ψυχική κατάσταση όσον μπορούν να περνούν με το γκάζι στη μοκέτα πάνω σε κάθε λογής έδαφος, εκατοστά από κορμούς δέντρων. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) είναι κάτι σαν ένα διαρκές φλερτ με σοβαρότατο τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο, με προορισμούς όπως αυτόν της Φινλανδίας να τερματίζουν το… «επικινδυνόμετρο».

Διαβάστε επίσης: Έρχεται το Ράλλυ Φινλανδίας: Δες τις τρομακτικές ταχύτητες από τη θέση του συνοδηγού (video)

Αυτό ανακάλυψε κι από πρώτο χέρι ο Richard Hammond, ο αγαπημένος μας «κοντός» των Top Gear & The Grand Tour, ο οποίος έκατσε συνοδηγός στο M-Sport Ford Puma Rally1 του Josh McErlean για μια γρήγορη βόλτα και το ψιλομετάνιωσε.

Υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει οδηγήσει σχεδόν ότι έχει… ρόδες, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων ακραίων supercars και hypercars, ενώ έχει στο «παλμαρέ» του και μερικές από τις πιο τρομακτικές στιγμές στην ιστορία των Top Gear και The Grand Tour.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του τελευταίου, ο Hammond είχε ένα φρικτό ατύχημα με το πρωτότυπο του Rimac Nevera, από το οποίο κατάφερε από τύχη να βγει ζωντανός. Παρ’ όλα αυτά στο αίμα του είναι ξεκάθαρο πως ακόμα τρέχει αμόλυβδη αρκετών οκτανίων, με το βλέμμα χαράς να διαδέχεται πολλές φορές κατά τη διάρκεια του video αυτό του τρόμου.

Το premium οικογενειακό SUV που έχει 12 χρόνια εγγύηση – Με τιμή 28.490 €

Τα αυτοκίνητα που σάρωσαν στην Ελλάδα τον Ιούλιο – Έφτασαν το 52,9% των πωλήσεων

Στην Ελλάδα το πιο οικονομικό Ford Ranger: Καίει 3,4 lt/100 km – Τιμές και εξοπλισμός

Πρόσφατες Ειδήσεις