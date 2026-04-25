Yπερυψωμένο pickup σκαρφάλωσε πάνω σε Lamborghini (video)

ΣΑΒΒΑΤΟ | 25.04.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Ένα ακραίο περιστατικό στις ΗΠΑ που οφείλεται στο «δεν σε είδα εκεί κάτω», αναδεικνύει τα θέματα ασφάλειας των ακραίων μετατροπών

Σε ένα συμβάν που μοιάζει βγαλμένο από επίδειξη monster truck και όχι από καθημερινή οδήγηση, ένα υπερυψωμένο pickup κατέληξε να περάσει κυριολεκτικά πάνω από μια Lamborghini Huracan μέσα σε χώρο στάθμευσης. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε γρήγορα viral, όχι μόνο για την εικόνα της σύγκρουσης αλλά και για όσα αποκαλύπτει γύρω από τους κινδύνους που προκύπτουν στις ακραίες μετατροπές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οδηγός του Chevrolet Silverado κινούνταν μέσα στο πάρκινγκ με ταχύτητα που δεν ταίριαζε στις συνθήκες, την ώρα που η Huracan έψαχνε θέση με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Η τεράστια διαφορά ύψους μεταξύ των δύο οχημάτων αποδείχθηκε καθοριστική. Το pickup απλώς ανέβηκε πάνω στο εμπρός μέρος της Lamborghini, χωρίς ο οδηγός να αντιληφθεί άμεσα τι είχε συμβεί.

Η εικόνα είναι σχεδόν σουρεαλιστική. Το χαμηλό ιταλικό supercar εξαφανίζεται κάτω από τον προφυλακτήρα και τους τροχούς του pickup, κάτι που δείχνει πόσο περιορισμένη μπορεί να είναι η ορατότητα μπροστά από τέτοια οχήματα.

Χωρίς τραυματισμούς, με ξεκάθαρα μηνύματα

Παρά τη σφοδρότητα της εικόνας, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι ζημιές περιορίστηκαν στα οχήματα, αν και στην περίπτωση της Huracán το κόστος αποκατάστασης αναμένεται ιδιαίτερα υψηλό. Ωστόσο, το ουσιαστικό ζήτημα δεν είναι το οικονομικό, αλλά αυτό της ασφάλειας.

Το περιστατικό αναδεικνύει με τον πιο ωμό τρόπο το πρόβλημα της λεγόμενης «συμβατότητας πρόσκρουσης». Όταν ένα πολύ ψηλό και βαρύ όχημα συγκρούεται με ένα χαμηλό σπορ αυτοκίνητο, οι ζώνες παραμόρφωσης δεν λειτουργούν όπως έχουν σχεδιαστεί. Στην πράξη, το ένα όχημα απλώς υπερκαλύπτει το άλλο.

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, η τάση προς μεγαλύτερα και ψηλότερα οχήματα είναι έντονη. Τα pickups και τα SUV αυξάνονται συνεχώς σε διαστάσεις, ενώ οι μετατροπές με lift kits επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην ορατότητα. Τα λεγόμενα «τυφλά σημεία» μπροστά από το όχημα μεγαλώνουν σε βαθμό που μπορούν να κρύψουν ολόκληρα αυτοκίνητα ή, ακόμη χειρότερα, πεζούς. Το συγκεκριμένο περιστατικό λειτουργεί ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός προβλήματος που δεν είναι θεωρητικό, αλλά απολύτως πραγματικό.

Τι κρατάμε;

  • Το περιστατικό έγινε σε χώρο στάθμευσης με χαμηλές ταχύτητες
  • Η τεράστια διαφορά ύψους έπαιξε καθοριστικό ρόλο
  • Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, μόνο υλικές ζημιές
  • Τα υπερυψωμένα οχήματα έχουν σημαντικά τυφλά σημεία
  • Το θέμα της ασφάλειας και της ορατότητας επανέρχεται στο προσκήνιο

#Lamborghini#Lamborghini Huracan#Monster Truck#pick up truck
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
