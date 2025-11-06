quattroruote-icon
VIRAL

Ζευγάρι πιάστηκε να κάνει σεξ σε όχημα ενώ έτρεχε με 150 χλμ/ώρα – Παραλίγο να προκαλέσει καραμπόλα

ΠΕΜΠΤΗ | 06.11.2025
AutoTypos Team
zevgari-piastike-na-kanei-sex-se-ochima-eno-etreche-me-150-chlm-ora-paraligo-na-prokalesei-karabola-782191

Ένα ζευγάρι που φέρεται να έκανε σεξ ενώ οδηγούσε με ταχύτητα 150 χλμ/ώρα προκάλεσε σχεδόν καραμπόλα σε γερμανική εθνική οδό (Autobahn).

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας 37 ετών και μια γυναίκα 33 ετών, κινούνταν επικίνδυνα στη λεωφόρο A1 προς το Ντόρτμουντ, τη Δευτέρα. Ο μάρτυρας ειδοποίησε την αστυνομία, ισχυριζόμενος ότι είδε το ζευγάρι να έχει σεξουαλική επαφή ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει.

Το αυτοκίνητο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, κάποια στιγμή στράφηκε απότομα προς τα δεξιά, αναγκάζοντας ένα φορτηγό να βγει στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης για να αποφύγει τη σύγκρουση.

Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε το ζευγάρι σε βενζινάδικο έξω από το Μίνστερ. Ο οδηγός κατηγορείται για «επικίνδυνη παρεμπόδιση της οδικής κυκλοφορίας».

Η Autobahn της Γερμανίας είναι διάσημη για τα τμήματα χωρίς όριο ταχύτητας, ωστόσο περίπου το 30% του δικτύου διαθέτει συγκεκριμένα όρια, ειδικά σε περιοχές με αυξημένη κίνηση ή υψηλό κίνδυνο ατυχημάτων.

Τον περασμένο Ιούλιο, ένας άλλος οδηγός συνελήφθη να τρέχει με 320 χλμ/ώρα, ξεπερνώντας το όριο κατά 200 χλμ/ώρα, και τιμωρήθηκε με πρόστιμο 900 ευρώ και τρίμηνη αφαίρεση άδειας οδήγησης.

Λόγω της σοβαρής μείωσης της ικανότητας οδήγησης που παρατηρήθηκε, η αστυνομία αντιμετωπίζει την υπόθεση ως επικίνδυνη παρέμβαση στην οδική κυκλοφορία, η οποία αποτελεί ποινικό αδίκημα βάσει του άρθρου 315β του Ποινικού Κώδικα της Γερμανίας. Το αδίκημα επισύρει ποινές φυλάκισης έως και πέντε ετών, εάν διωχθεί και αποδειχθεί στο δικαστήριο.

Οι αρχές τονίζουν ότι αυτός ο τύπος συμπεριφοράς — η εμπλοκή σε αποσπασματική συμπεριφορά ενώ έχετε τον έλεγχο ενός οχήματος — μπορεί να έχει θανατηφόρες συνέπειες σε ταχύτητες αυτοκινητόδρομου.

Η οδική ασφάλεια παραμένει στο επίκεντρο

Η αστυνομία στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία σημειώνει αύξηση στις αναφορές για οδήγηση με απόσπαση της προσοχής, από τη χρήση κινητού τηλεφώνου έως άλλες επικίνδυνες συμπεριφορές. Οι αξιωματούχοι τονίζουν ότι ακόμη και σύντομες απώλειες συγκέντρωσης σε διαδρομές υψηλής ταχύτητας όπως η A1 μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά ή θανατηφόρα ατυχήματα.

Τα νέα υβριδικά SUV της Hyundai ήρθαν στην Ελλάδα: Kona, Tucson και Santa Fe – Αναλυτικά όλες οι τιμές

Εντατικοί έλεγχοι από την Τροχαία: Τι γίνεται αν δεν έχεις δίπλωμα/άδεια/ασφαλεία πάνω σου; – Πόσο πληρώνεις

