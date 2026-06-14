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A/C Αυτοκινήτου: Τα 5 πιο συχνά προβλήματα, τα συμπτώματα και οι λύσεις

ΚΥΡΙΑΚΗ | 14.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Μην σου τύχει αλλά το A/C μπορεί να χαλάσει, οι δε πιθανότητες να το κάνει, αυξάνονται εκθετικά όταν επικρατούν  θερμοκρασίες  κολάσεως. Ψυχραιμία, πολλά υγρά και… πάμε να δούμε τι φταίει

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα χωρίς κλιματισμό στο αυτοκίνητο είναι… extreme sport. Ναι, μπορεί οι παλιότεροι να σου πουν ιστορίες για τότε που ανέβαιναν τον Αχλαδόκαμπο με 40άρια και τέντα ανοικτά παράθυρα αλλά οι εποχές αλλάζουν, οι θερμοκρασίες δεν είναι όπως παλιά και στο κάτω – κάτω, δεν υπάρχει κανένας λόγος… ρομαντικού μαζοχισμού.

Στις μέρες μας, όταν πατάς το κουμπί «AC» έχεις απαιτήσεις, οι οποίες μπορεί να μην εκπληρωθούν και αυτό σημαίνει πρόβλημα. Στο συγκεκριμένο άρθρο λοιπόν, εξετάζουμε τα 5 πιο συχνά προβλήματα στην λειτουργία του A/C, ποια είναι τα συμπτώματα τους και πως διορθώνονται.

1. Βγάζει αέρα, αλλά είναι χλιαρός (αδυναμία ψύξης)

Πατάς το A/C, ο ανεμιστήρας δουλεύει στο τέρμα, αλλά η θερμοκρασία δεν πέφτει με τίποτα.

Τι φταίει

Έλλειψη «φρέον»*: Το ψυκτικό υγρό μειώνεται φυσιολογικά με τα χρόνια ή λόγω κάποιας μικροδιαρροής στις σωληνώσεις.

Βουλωμένο φίλτρο καμπίνας: Μπλοκάρει τη σωστή ροή και απόδοση του αέρα.

Η Λύση

Χρειάζεται αναπλήρωση ψυκτικού (γέμισμα) και ταυτόχρονος έλεγχος για τυχόν διαρροές, ώστε να μην αδειάσει ξανά το σύστημα σε λίγες εβδομάδες. Παράλληλα, αν το πρόβλημα εντοπίζεται στο φίλτρο καμπίνας, αντικατάσταση του.

*Το «φρέον» (R134a) είναι το αντίστοιχο του «μικιμάου» που λένε οι παλιοί για όλα τα cartoon και έχει επικρατήσει στην καθομιλουμένη για να περιγράψει το ψυκτικό υγρό. Πλέον, χρησιμοποιείται ο νέος «οικολογικός» τύπος R1234yf.

2. Δεν βγαίνει καθόλου αέρας από τους αεραγωγούς

Ακόμα κι αν βάλεις τον ανεμιστήρα στο τέρμα, δεν κουνιέται φύλλο μέσα στην καμπίνα.

Τι φταίει

Καμένη Ασφάλεια: Το πιο απλό και οικονομικό σενάριο.

Καμένο Μοτέρ Καμπίνας (Blower): Ο ίδιος ο ανεμιστήρας έχει παραδώσει πνεύμα.

Η Λύση

Έλεγχος της ασφαλειοθήκης και, αν χρειαστεί, αντικατάσταση της αντίστασης ή του μοτέρ από ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων.

3. Μυρίζει μούχλα και «κλεισούρα»

Μόλις ανοίγεις τον κλιματισμό, η μυρωδιά θυμίζει παλιό, υγρό υπόγειο.

Τι φταίει

Μύκητες και βακτήρια: Λόγω της φυσιολογικής υγρασίας που συγκεντρώνεται στον εξατμιστή (εβαπορέτα), δημιουργείται το τέλειο περιβάλλον για τη δημιουργία μούχλας.

Η Λύση

Αντικατάσταση του φίλτρου καμπίνας (προτίμησε φίλτρο ενεργού άνθρακα) και απολύμανση του συστήματος με ειδικό σπρέι-«βόμβα» ή επαγγελματικό καθαρισμό σε συνεργείο.

4. Το AC δουλεύει στην αρχή, αλλά μετά από λίγο βγάζει ζεστό αέρα

Ξεκινάς το ταξίδι, το air condition βγάζει παγάκια, αλλά μετά από 15-20 λεπτά η ψύξη εξαφανίζεται και ο αέρας γίνεται χλιαρός.

Τι φταίει

Πρόβλημα στον αισθητήρα θερμοκρασίας (ή θερμοστάτη): Ο αισθητήρας αυτός έχει μια δουλειά, να «διαβάζει» πόσο έχει κρυώσει το σύστημα και να λέει στον κομπρεσέρα να σταματάει για λίγο, ώστε να μην πιάσει πάγο. Αν ο αισθητήρας χαλάσει, δεν δίνει ποτέ την εντολή να σταματήσει. Ο κομπρεσέρας δουλεύει ασταμάτητα, η υγρασία μετατρέπεται σε κανονικό πάγο πάνω στα εσωτερικά εξαρτήματα και αυτό το «τείχος» πάγου μπλοκάρει το σύστημα.

Η Λύση

Αν κλείσεις το AC για 10 λεπτά, ο πάγος λιώνει και το σύστημα ξαναβγάζει κρύο (μέχρι να ξαναπαγώσει). Η μόνιμη λύση είναι η αντικατάσταση του χαλασμένου αισθητήρα θερμοκρασίας από ηλεκτρολόγο.

5. Ο κομπρέσορας (συμπιεστής) έχει παραδώσει το πνεύμα

Ο κομπρέσορας είναι η «καρδιά» του κλιματισμού. Αν χαλάσει αυτός, το σύστημα καταρρέει.

Tι φταίει

Το μαύρο το ριζικό και η κακιά η μοίρα: Δυστυχώς, ο κομπρέσορας είναι το ακριβότερο εξάρτημα του A/C, απλά να το έχεις υπόψη και να κάθεσαι όταν θελήσεις να μάθεις την τιμή του. Σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι μηχανικό εξάρτημα, δίνει πολλά και ξεκάθαρα προειδοποιητικά σημάδια:

    • Εξαφάνιση του ήχου «σύμπλεξης»: Κανονικά, μόλις πατάς το AC, ακούγεται ένας μεταλλικός ήχος («κλικ») από τη μηχανή. Αυτός είναι ο μαγνητικός συμπλέκτης που ενεργοποιεί τον κομπρεσέρα. Αν επικρατεί απόλυτη σιωπή, ο συμπλέκτης κάηκε ή ο κομπρεσέρας κόλλησε.
    • Έντονος θόρυβος : Αν τα εσωτερικά ρουλεμάν ή τα έμβολα του συμπιεστή έχουν φθαρεί, μόλις ανάβεις το AC θα ακούσεις ένα άγριο βουητό ή μεταλλικό κροτάλισμα που αυξάνεται όσο πατάς γκάζι.
    • Ψύξη μόνο εν κινήσει (αδυναμία  συμποίεσης): Αν στο φανάρι (ρελαντί) ο αέρας είναι χλιαρός, αλλά μόλις βγεις στην εθνική και ανεβάσεις στροφές το AC αρχίζει να κρυώνει, ο κομπρεσέρας έχει χάσει τη δύναμη συμπίεσής του.
    • «Γονάτισμα» του μοτέρ: Αν ο κομπρεσέρας έχει κολλήσει εσωτερικά, δημιουργεί τεράστια αντίσταση. Μόλις ενρεγοποιήσεις , το αυτοκίνητο χάνει απότομα δύναμη, η μηχανή μπορεί να σβήσει στο ρελαντί, ή μπορεί να αρχίσει να μυρίζει καμένο λάστιχο επειδή ο ιμάντας τρίβεται πάνω σε μια μπλοκαρισμένη τροχαλία.
    • Διαρροές: Αν οι τσιμούχες του ξεραθούν, θα δεις διαρροή του ειδικού λιπαντικού λαδιού πάνω στο σώμα του κομπρεσέρ.

Η Λύση

Αν υποψιάζεσαι βλάβη εδώ, σταμάτα άμεσε την λειτουργία του AC. Αν ο κομπρεσέρας σπάσει τελείως ενώ δουλεύει, θα γεμίσει όλο το κύκλωμα με μεταλλικά γρέζια, εκτοξεύοντας το κόστος επισκευής στα ύψη. Χρειάζεται άμεση επίσκεψη σε εξειδικευμένο συνεργείο για επισκευή ή αντικατάσταση.

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Tags
#A/C#air-condition#αυτοκίνητο#κλιματισμός
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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